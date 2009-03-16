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Павел Урушев

Для автомобилей разработано регенерирующее покрытие

3:16
Эврика » Изобретения

Мельчайшая царапина на кузове автомобиля — это не только испорченный внешний вид, но и потенциальная угроза коррозии. Чтобы избежать подобных неприятностей, ученые из Университета Южного Миссисипи разработали новый самовосстанавливающий материал покрытия. Его главным достоинством является экономичность процесса регенерации — для затягивания царапин требуется всего лишь выставить машину под прямые солнечные лучи.

Для автомобилей разработано регенерирующее покрытие
Фото: digital-discount. ru/tips/drel-dla-polirovki-avto-podhodit-ili-lucse-slifmasinka.html

Большинство существовавших ранее систем восстановления покрытия требовало воздействия высоких температур. Фактически, речь шла о переплавке и перераспределении старого защитного слоя на новый лад. Эта особенность ограничивала возможности для ремонта — произвести его без помощи специалистов-автомехаников было непросто.

Однако в последнее время началось активное развитие технологий, избавляющих автовладельцев от переживаний за мельчайшие ссадины на кузове. В 2001 году конструкторы из Иллинойского университета Пол Браун и Скотт Уайт разработали самое первое покрытие, способное затягивать незначительные царапины на корпусе авто. В состав полимерного материала был добавлены два вида микрокапсул. Одни из них содержали жидкий пластик, а вторые — катализатор, необходимый для затвердевания ремонтного материала.

По задумке ученых, при механическом воздействии на поврежденный участок специальной жидкости она надежно камуфлирует царапину.

Скотт Уайт запатентовал эту технологию, открыл собственную фирму и осенью этого года планирует начать продажи нового полимерного покрытия.

Коллеги из Университета Южного Миссисипи выбрали другой путь. В качестве исходного материала они применили стандартные виды покрытия, но попробовали заменить катализатор — использовать ультрафиолетовое излучение вместо высоких температур.

Марек Урбан и Бисваджит Гош создали хитосан — смесь природного хитина (основной компонент экзоскелета насекомых) и пластика полиуретана. Полученное покрытие обладает способностью восстанавливать связи между молекулами под воздействием ультрафиолетового излучения. Как показали испытания опытных образцов, для полного "зарастания" царапины в покрытии требуется 30 минут. При этом длина повреждения не имеет значения.

Проходящие в хитосане реакции не зависят от таких внешних факторов, как влажность, температура и давление. Именно поэтому подобное покрытие может быть использовано в любых климатических условиях — от арктических льдов до саванн Африки.

"Это очень экономное решение, — комментирует свою работу Марек Урбан. — Если у вас есть хитосановое покрытие, вам больше ничего не нужно".

Хитосан, так же как и материал иллинойских ученых, действует в одном и том же месте однократно, однако его повторное нанесение не представляет особых проблем. Кроме того, регенерировавшие участки ничуть не отличаются по цвету от старого покрытия, так что никакие следы ремонта не бросаются в глаза.

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Автор Павел Урушев
Павел Урушев— редактор отдела науки интернет медиахолднга Правда.Ру
Темы автомобиль
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