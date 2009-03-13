Млечный Путь регулирует земную эволюцию

3:39 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

Не только астрологи считают, что звезды оказывают влияние на нашу жизнь. Научная группа университета Беркли опубликовала результаты продолжительных исследований, которые показали устойчивую связь между положением Земли в Млечном Пути и эволюционным процессом на нашей планете. Ученым удалось выяснить, что тотальное обновление биологических видов на Земле происходило раз в 62 миллиона лет, что соответствует периоду обращения планеты вокруг центра Галактики.

Фото: pixabay.com

Для выявления подобной закономерности, ученые изучили множество окаменелостей морских животных. Полученные данные могут быть использованы для объяснения периодов вымирания, случавшихся на Земле при смене эпох. Наиболее известными из них являются Пермо-триасовое вымирание (около 250 млн. лет назад) и Девонское вымирание (около 400 млн. лет назад).

Вымирания долгое время оставались загадкой для палеонтологов. Результаты раскопок наводили на мысль, что иногда с лица Земли стирались все живые организмы, а на их место поселялись новые животные. Предлагались многочисленные теории, объясняющие подобные изменения падением метеорита или резкой сменой химического состава атмосферы, но ни одна из них не была ни доказана, ни опровергнута.

Колебательные движения Солнца в составе Галактики известны давно. Наше светило перемещается к центру и заново удаляется с периодичностью 64 млн. лет, а, кроме того, отклоняется от плоскости Млечного Пути вверх и вниз. Эти движения хорошо укладываются в биологические циклы Земли, а также дают возможность объяснить причины каждого из вымираний в зависимости от положения планеты на тот момент.

В то же время Млечный Путь не стоит на месте — он приближается к скоплению галактик, известному как Кластер Девы. Астрофизики Эдриан Мелотт и Михаил Медведев предполагают, что во время движения наша Галактика создает перед собой ударную волну, подобную звуковому барьеру, распространяющемуся от места взрыва. Возможно, приближение к зоне ударной волны и оказывает влияние на эволюцию жизни на Земле.

Данная модель является гипотетической, но у нее уже находится много сторонников. Предполагая, что ударная волна состоит из космического излучения, биологи называют именно радиацию основным фактором вымираний. Она может вызывать как смерть отдельных видов существ, так и мутации в ДНК остальных обитателей Земли. В этом случае мгновенная (по планетарным меркам) смена биологических видов находит свое объяснение.

Вторая теория предполагает, что колебания вверх-вниз относительно плоскости Галактики выводят Землю за зоны, где магнитное поле Млечного Пути не может достаточно защитить ее от воздействия космического излучения, следствием чего и становится высокая радиационная активность на планете.

"Может оказаться так, что климатические и тектонические изменения — не главные факторы, влияющие на эволюцию, — высказывает предположение палеонтолог Брюс Либерман. — Биологам стоит больше уделить внимания космической окружающей среде".

И действительно, новая теория не только позволяет объяснить некоторые особенности земной истории, но и заставит пересмотреть наши взгляды на возможность существования внеземной жизни.

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