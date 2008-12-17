Шведские ученые проводили эксперименты, чтобы доказать переселение душ

3:32 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

Можно ли обменяться телами? Этот вопрос давно занимает человечество — достаточно вспомнить десятки кинофильмов, эксплуатирующих эту тему. И, несмотря на фантастичность подобной идеи, есть ученые, заинтересовавшиеся практической реализацией обмена тел, — нейробиологи Каролинского института в Швеции.

Многие люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают о том, как они покидали свое тело и могли наблюдать за ним со стороны. Отсюда и возникла первоначальная задача исследователей Каролинского института — воспроизвести подобный опыт с помощью здоровых волонтеров. Ученые надеются, что подобные эксперименты помогут изучить взаимосвязь между физической оболочкой и личностью человека.

Группа под руководством доктора Хенрика Эрссона проводит целую серию продолжительных экспериментов под названием OBE (Out-of-body experiences), которая продолжается уже более двух лет.

"Идея подобных исследований пришла ко мне давно, — рассказывает Эрссон. — Мне всегда было интересно узнать, что случится, если человек будет смотреть на мир не из своего тела".

Для экспериментов используется достаточно простое оборудование — две миникамеры и шлем виртуальной реальности. Камеры закрепляются в выбранной точке наблюдения на расстоянии, соответствующем дистанции между глазами. На голову волонтера надевается шлем с двумя экранами, проецирующими изображения с камер. Таким образом, испытуемому кажется, что он смотрим с другой позиции.

В ходе эксперимента камеры закреплялись на манекене так, чтобы испытуемый видел посредством камер его торс. После этого к "животу" пластикового человека подносились различные предметы — стеклянная палочка, нож, ложка. Реакция волонтера была незначительной. Однако стоило синхронно слегка прикоснуться к тому же месту на теле волонтера, как последний начинал воспринимать тело манекена за собственное.

В другом эксперименте камера устанавливалась так, что испытуемый видел себя со спины. Доктор Эрссон, используя различные острые и тупые предметы, наносил удары туда, где находилось "иллюзорное тело" волонтера — под и за камерой. В этом случае все участники эксперимента реагировали так, как если бы нападению подверглось их настоящее тело.

Завершающим на данной стадии исследований был эксперимент с рукопожатием. Экспериментатор надевал камеру на голову и протягивал стоящему перед ним испытуемому руку. Если движения обоих были синхронными, то волонтер полностью ассоциировал себя с телом экспериментатора, восхищаясь возможности поздороваться с самим собой.

Данное направление исследований только зародилось, и эксперименты еще будут продолжаться, но шведские ученые уже сделали предварительные выводы о природе самоопределения человека. По их мнению, восприятие самого себя в мире строится на обработке разнообразной информации из нескольких источников — тактильные ощущения, вестибулярный аппарат, зрение от первого лица. Только при правильном сочетании этих компонентов человек считает себя "на своем месте".

Кроме того, эксперименты OBE позволят изучить одну из важнейших реакций человеческого организма — инстинкт самосохранения.

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