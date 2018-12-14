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Петр Ермилин

Коровы раскрыли тайну древней цивилизации этрусков

Эврика » Открытия

Оказалось, что коров можно не только доить и кормить на убой — их поставили на службу науке. Исследуя ДНК этих животных, итальянские ученые раскрыли тайну, которая не давала покоя историкам. Домашняя скотина помогла прояснить происхождение одной из самых мощных цивилизаций древнего мира.

Коровы раскрыли тайну древней цивилизации этрусков

Этруски отличалась своей культурой и технологическими достижениями от большинства государств Древнего мира — до последнего времени для антропологов оставалось загадкой, кто они и откуда пришли на Аппенинский полуостров. Язык этого народа не принадлежит к индоевропейской группе, а генетические особенности этрусков не дают точной картины.

Древнегреческий историк Геродот утверждал, что этруски прибыли в Италию из Лидии — исторической области на территории современной Турции. Многие другие античные авторы (Гелланик Лесбосский, Фукидид, Дионисий Галикарнасский) также говорили о том, что этруски в свое время переселились в Италию из Малой Азии.

Знаменитый римский поэт Публий Вергилий в поэме "Энеида" впервые определенно связал этрусков с Троей, известной по бессмертному творению Гомера "Илиада" и голливудской эпопее с Брэдом Питтом в главной роли.

В своё время Рим был основан именно этрусками, и представители этого народа долгое время правили Вечным городом. Вергилий писал, что после сожжения греками Трои один из сыновей троянского царя Приама — Эней — с некоторыми из своих соплеменников пересек на кораблях Средиземное море и, высадившись в Италии, положил начало великой славе римлян. Эта идиллия длилась вплоть до изгнания последнего царя-этруска Тарквиния Гордого, после чего Рим превратился в республику.

Расцвет цивилизации этрусков пришёлся на период, начиная с 8 по 4 век до нашей эры. Они растворились в культуре Древнего Рима и исчезли, погребенные временем. Своеобразный язык этого народа был утерян, несмотря на то, что у римлян некоторое время считалось правилом хорошего тона знать его.

Теперь ученые решили использовать новый подход, чтобы понять исторические корни этрусков. Марко Пелличиа и его коллеги из Католического университета в Пьянченце проанализировали митохондриальную ДНК (передаётся только по материнской линии) современного поголовья крупнорогатого скота на всей территории Италии.

Оказалось, что 60 процентов коров Тосканской области в центре страны, где, как считается, возникла этрусская цивилизация, по своей ДНК очень близки к коровам, обитающим на территории Турции и других стран Ближнего Востока.

До сих пор не обнаружено никаких археологических или генетических следов этрусской культуры в странах, расположенных между Турцией и Италией отмечает Пелличиа. Учёные полагают, что этруски и их рогатый скот прибыли в Италию морским путем — этот народ славился своими мореходными навыками.

Как подтвердил генетик Марк Томас из Университетского Колледжа в Лондоне, крупнорогатый скот, который традиционно разводили в Европе, генетически отличается от тосканских коров. Таким образом, заключение сделанное исследователями, выглядит правдоподобно.

Учёные подтвердили верность античных мифов, но пока остаётся загадкой, что толкнуло предков этрусков в столь длинный вояж — Троянская война или какие-нибудь другие факторы. На этот вопрос не смогли ответить даже коровы.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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