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Автор Ирина Шлионская

Моуры, таинственные строительницы португальских мегалитов

Эврика » Гипотезы

Считается, что один из первых европейских регионов, где появились так называемые мегалитические объекты — это территория современной Португалии. Судя по радиоуглеродному анализу, каменные сооружения были построены там между 4800 и 3800 годами до нашей эры, в эпоху неолита. И, если верить местным преданиям, создательницами и хранительницами их были некие загадочные женщины — моуры. Изучением этих легенд занялась археолог Хенна Линдстрём из Хельсинского университета (Финляндия).

 

Наставницы человечества

Из португальского фольклорного наследия Линдстрём выяснила, что моуры считались среди местного населения кем-то вроде богинь. Они даровали людям изобилие и плодородие, научили их вести сельское хозяйство и заниматься пивоварением. За это они брали у местных жителей лишь немного молока. Также им приписывали необычные способности — якобы они могли питаться солнечной энергией и ткать полотно из лучей солнца, общаться с мёртвыми… Они умели проклинать людей, но также делали им много добра. Их представляли в виде женщин с половиной тела змеи или быка. Некоторые мифы даже гласили, что именно моуры сотворили мир.

"Согласно легендам, эти женщины обладали сверхъестественной силой, — пишет исследовательница. — Они наслаждались вечной жизнью, вечной молодостью, необыкновенной мудростью. Свои навыки они передали людям. Они научили людей ткать, прясть, готовить сыр, варить пиво, пахать, подарили людям овец, свиней и коров".

Сотворившие мир

 

Хенна Линдстрём полагает, что название "моуры" было связано с понятием "мойры", которым в древнегреческой мифологии обозначали богинь судьбы. Из фольклорных источников следует, что моуры пришли на Землю ещё до появления людей и занялись "сотворением мира".

"Они создали холмы, долины, реки, построили дольмены, менгиры и создали наскальные росписи, — сообщает Линдстрём. — Они родили детей, которые, возможно, были предками тех народов, где возникли эти легенды".

Первые мегалиты представляли собой вертикально установленные камни — менгиры. Позднее появились композиции из камней, выложенных кругом — кромлехи. Но зачем они были нужны моурам?

Сакральные порталы?

 

Ориентация мегалитов на восход солнца или полнолуние, а также их использование в целях захоронений, возможно, связаны с верой местных народов в перерождение, считает исследовательница. Не исключено, что они служили некими "порталами", отделяющими мир живых от мира мёртвых.

Скорее всего, полагает Линдстрём, они играли роль сакральных центров. Здесь проводились различные ритуальные церемонии, празднования, собрания местных племен и общин. С приходом же христианства всё изменилось. Многие мегалитические комплексы были разрушены как "ложные святыни". На месте некоторых из них были построены католические храмы. Но память о моурах сохранилась, хотя сложно понять, где тут правда, а где вымысел.

Может, это были действительно какие-то сверхъестественные создания, может, гостьи с другой планеты или из иного измерения. А может, люди сами выдумали "богинь", чтобы придать больше смысла и величия своей истории? Сегодня мы можем лишь выдвигать версии по поводу происхождения этих мифов, но истины никто не знает.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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