Почему слабое Лиссабонское землетрясение оказалось катастрофой

Знаменитое Лиссабонское землетрясение 1755 года было, вероятно, слабее, чем считалось ранее. Согласно новым данным, сила этого разрушительного землетрясения составляла 7,7 баллов — до настоящего времени магнитуда Лиссабонского землетрясения по оценкам составляла М = 8.7. Анализ полученной информации дает представление о том, почему подземные толчки вызвали огромное цунами и нанесли большой ущерб. Однако место, где находился эпицентр Лиссабонского землетрясения, до сих пор вызывает споры.

Лиссабонское землетрясение 1 ноября 1755 года — одно из самых серьезных и наиболее известное стихийное бедствие в европейской истории. В католический праздник День Всех Святых португальский город на реке Тежу (Tejo) был потрясен сильнейшим землетрясением, за которым последовало цунами, волны которого достигали 20 метров. Вспыхнувшие пожары уничтожили большую часть города. Современники, среди которых был и немецкий поэт И. В. Гёте, писали о 60 тысячах погибших. Число жертв в сельской местности Португалии и на севере Африки никто не подсчитал, как и количество навсегда потерянных произведений искусства и прочих раритетов.

Хотя Лиссабонское землетрясение имело огромнейшее значение для Европы эпохи Просвещения, мало что известно о том, где и как именно произошла эта катастрофа. Оценки магнитуды землетрясения также расходятся — диапазон составляет от 8,3 до 9,0. Только кажется очевидным, что эпицентр должен был располагаться к юго-западу от Пиренейского полуострова — в обширной области, где сталкиваются европейские и африканские тектонические плиты.

Поиски в архивах

Вот почему Жуан Фонсека (João Fonseca) из Лиссабонского университета предпринял новое исследование с использованием исторических свидетельств оценки ущерба, которое вскоре после катастрофы провел в Португалии и Испании маркиз де Помбал (Marquês de Pombal, 1699 — 1782). По указу маркиза по церковным приходам распространили опросные листы про землетрясение. На сегодняшний день это наиболее важная информация об его интенсивности и косвенно позволяет оценить его силу.

Основываясь на своих данных, ученый локализовал землетрясение в том же районе, что и землетрясение 1969 года — приблизительно в 210 километрах к юго-западу от Пиренейского полуострова. Там тектоника плит создала несколько разломов, простирающихся с юго-запада на северо-восток.

Анализ сейсмологических данных

Фонсека проанализировал сейсмологические данные о землетрясении 1969 года, эпицентр которого мог находиться в той же области, что и предполагаемый очаг Лиссабонского землетрясения. Это землетрясение достигло 7,8 балла, но вызвало лишь очень слабое цунами. Используя тектоно-сейсмологическую модель, основанную на всех этих данных, Фонсека смог реконструировать, по крайней мере, некоторые из аспектов Лиссабонского землетрясения.

В отличие от предыдущих оценок, Лиссабонское землетрясение было значительно слабее, чем предполагалось ранее: всего 7,7. Причину прежних неверных суждений Фонсека видит в двух ошибочных исторических данных о землетрясениях.

Кроме Лиссабона и его окрестностей, серьезно пострадали еще два района — на юге страны Алгарве (Algarve) и лежащая к северу от Лиссабона долина Таргус. По словам исследователя, оба локальных землетрясения произошли всего через несколько минут после Лиссабонского и, скорее всего, были вызваны им.

"Результаты моделирования показывают, что увеличение амплитуды цунами в десять раз может произойти, если в осадочных породах высвободится десять процентов величины магнитуды землетрясения", — объясняет Фонсека.

Что сделало землетрясение разрушительным?