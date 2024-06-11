Tekniikka ja Talous: в Финляндии растут цены на древесину после прекращения экспорта из России

Прогнозы Финского центра экономического развития, транспорта и окружающей среды указывают на продолжение тренда повышения цен на лесные ресурсы в текущем году.
Особенно заметен прирост стоимости балансовой древесины, который, по прогнозам, составит от 11 до 14 процентов в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, говорится в материале издания Tekniikka ja Talous.
Вследствие усиленного интереса к березовой фанере ожидается, что цены на березовые бревна подскочат на 13%, тогда как стоимость хвойных и еловых бревен возрастет на три процента.
Средняя цена на древесную щепу также увеличится на 12-15% в течение года. Центр отмечает, что региональные ценовые различия на энергетическую древесину сохранят свою значимость, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").
В начале 2023 года финская балансовая древесина достигла исключительно высоких цен, а стоимость энергетической древесины установила исторический рекорд. Валовой доход от финских лесов составил 3,1 миллиарда евро, что на 0,2 миллиарда больше, чем в предыдущем году, и впервые превысил отметку в три миллиарда.
Рост цен обусловлен увеличением спроса в лесной отрасли, повышенным интересом к энергетической древесине и прекращением поставок из России и Белоруссии на европейский рынок.
В контексте восстановления мировой экономики и ожидаемого снижения процентных ставок, Центр прогнозирует постепенный рост спроса на лесопродукцию в 2024 году, что особо отразится на объёмах производства и экспорта в лесной химической промышленности.
Ожидается, что значительное увеличение спроса на продукцию деревообработки произойдет не ранее следующего года.
Центр также предвидит рост общего объёма заготовки промышленной и энергетической древесины, при этом основная часть спроса будет удовлетворяться за счёт внутреннего рынка.
Напомним, ранее финские лесопромышленники потребовали предпринять меры на уровне Евросоюза в связи с ростом экспорта российской древесины в Японию. Таким незамысловатым способом они рассчитывают поправить свои дела за счёт конкурентов. Видимо, недостаточно роста цен на древесину в Финляндии и Евросоюзе.
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