Бывший эксперт ЦРУ: пока США борются с инфляцией, Россия скупает золото

Россия активно приобретает золото, в то время как США фокусируются на борьбе с инфляцией, считает бывший советник ЦРУ, а ныне финансовый эксперт Джеймс Рикардс.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.