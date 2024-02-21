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Олег Артюков
Бывший эксперт ЦРУ: пока США борются с инфляцией, Россия скупает золото

Daily Reckoning: Россия скупает золото на глазах у США

Экономика

Россия активно приобретает золото, в то время как США фокусируются на борьбе с инфляцией, считает бывший советник ЦРУ, а ныне финансовый эксперт Джеймс Рикардс.

Daily Reckoning: Россия скупает золото на глазах у США
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

В последние месяцы американские власти ведут борьбу с инфляцией, недавно отрапортовав об успехах на этом поприще. Однако по мнению Рикардса, доллар всё ещё находится в процессе быстрой девальвации, никакой победы над инфляцией на самом деле не произошло.

И это происходит на фоне действий России и Китая, которые манипулируют своими золотыми резервами, говорится в материале эксперта, опубликованного в издании The Daily Reckoning.

Рикардс отмечает, что инфляция не исчезла и даже может усилиться из-за роста цен на нефть и геополитических проблем.

Эксперт предсказывает значительное обесценение доллара в течение следующих 20 лет, что делает этот актив небезопасным. По его мнению, золото куда более привлекательно, оно не подвержено инфляции и не реагирует на геополитические риски. В настоящее время золото является самым надёжным активом. И некоторые страны это осознают, считает Джеймс Рикардс.

Он отмечает, что с 2008 года Россия, Китай и ещё ряд государств последовательно увеличивают свои золотые резервы. По мнению обозревателя Daily Reckoning, Россия и Китай будут продолжать наращивать запасы золота в своих хранилищах, поскольку это лучший способ защитить свои финансы от влияния США и их союзников.

Этот план успешно реализуется, поскольку золото невозможно заблокировать или отследить, в отличие от доллара.

На сегодняшний день цена золота составляет около 2033 доллара за унцию. И ожидается, что она будет продолжать расти. По мнению эксперта, инвестирование в золото сейчас гарантирует сохранность вложенных средств — в отличие от американского доллара.

Стоит отметить, что Джеймс Рикардс зарекомендовал себя как сторонник идеи возвращения к золотому стандарту. А потому он во всех своих материалах старается подчеркнуть значимость золота.

Нельзя сказать, что он одинок — в тех же США есть экономисты, которые полагают, что роли золота в финансовой системе страны следует уделять больше внимания. Но в то же время нельзя сказать, что сторонники этой идеи обладают влиянием на экономическую политику американских властей.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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