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Олег Артюков

Очень хочется, но очень страшно: в ЕС боятся "побочных эффектов" в случае кражи российских денег

2:39
Экономика

Вопрос использования российских активов, которые были заморожены в Евросоюзе, по-прежнему вызывает противоречия среди стран сообщества. В том числе из-за возможных "побочных" эффектов.

Очень хочется, но очень страшно: в ЕС боятся "побочных эффектов" в случае кражи российских денег
Фото: shutterstock

Высокопоставленный европейский источник заявил в среду, что на саммите стран ЕС, который пройдёт в Брюсселе 29 июня, обсудят тему использования активов, сообщает РИА "Новости".

По словам источника, пройдут дебаты на этот счёт, однако результат их неочевиден. "Тема очень противоречивая, много технических моментов, много побочных эффектов", — заявил он.

О каких именно "побочных эффектах" идёт речь, он не уточнил. Вообще говоря, европейские политики и чиновники, заявляя о юридических и финансовых проблемах, связанных с российскими активами, предпочитают в детали не углубляться.

Хотя вот некоторое время назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК до августа выступит с конкретным предложением к странам Евросоюза по использованию активов российского Центробанка.

Ранее стало известно, что в Германии возражают против того, чтобы использовать российские активы. В Берлине, опять-таки, ссылаются на юридические и финансовые сложности — и тоже не особо уточняя, в чём же именно они выражаются.

Похоже на то, что "предложение", о котором говорит фон дер Ляйен, подразумевает прибыль от инвестиций российских активов. В Киеве, кстати, уже подсчитали, что это порядка трёх миллиардов евро ежегодно.

В Великобритании тоже пока не нашли варианта, как бы половчее украсть российские деньги. Заместитель министра иностранных дел Лео Докерти заявил накануне, несмотря на рассмотрение странами ряда законопроектов, "юридически проверенное решение" для такого шага не нашла ни одна страна.

"Наша цель состоит в том, чтобы найти юридически рабочий маршрут, чтобы перенаправить (на Украину) российские активы", — сказал он.

При этом, по его словам, британские власти продолжают изучать "всевозможные способы" конфискации замороженных российских активов.

Из вышеизложенного не стоит делать вывод, будто на Западе постепенно приходят к выводу о том, что не существует юридически безупречного способа распорядиться крадеными российскими деньгами. Нет, поиски таких способов будут продолжены. Тем более, вовсе не факт, что по этому поводу предоставляется вся информация.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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