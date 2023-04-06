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Антон Куликов

Маск предложил план по энергоресурсам "стоимостью" 10 триллионов долларов. И это угроза для России

2:59
Экономика

Илон Маск представил так называемый "Мастер-план 3", который уже назвали самым амбициозным из его проектов. И в отличие от планов по переселению на Марс, эта инициатива Маска — и сотрудников аналитического отдела компании Tesla — имеет большие шансы на реализацию. Надо только найти десять триллионов долларов. И это вполне реально.

Маск предложил план по энергоресурсам "стоимостью" 10 триллионов долларов. И это угроза для России

Согласно плану, представленному в среду вечером, для полного избавления от ископаемых энергоресурсов миру потребуются инвестиции в размере десяти триллионов долларов в ближайшие 20 лет. При этом это значительно меньше, чем за это время будет потрачено на инвестиции в добычу нефти и газа. В Tesla уверяют, что на это требует 14 триллионов долларов.

Ну и требуемые на реализацию плана деньги должны пойти на новые автомобильные заводы, производство водорода и возобновляемую энергию. А кроме того, на производство стали и удобрений — здесь замысел в том, чтобы избавить и эти отрасли от ныне используемых энергоресурсов.

Понятно, что пока это идея. Разумеется, Маск совершенно не собирается брать только на себя расходы по реализации "Мастер-плана 3". 

Надо заметить, что предыдущие планы — "Мастер-план 1" (2006 год) и "Мастер-план 2" (2016 год) — были куда менее амбициозными и касались в основном производства электромобилей Tesla и их технологического совершенствования. Может быть, реализовано было не всё, что задумывалось — но большую часть удалось воплотить в реальность.

Так что и нынешний план вполне может быть взят за основу. Тем более, в США действительно много внимания уделяют развитию той же автомобильной, вернее сказать, электромобильной промышленности. Причем политика здесь ведётся крайне агрессивная, США активно переманивают производителей из Европы.

Так а в чем же угроза для России? Вообще говоря, не только для России, но и других государств, значительную часть доходов которых составляет продажа энергоресурсов.

Вообще, уже сейчас ощутим недостаток инвестиций в добычу энергоресурсов. Об этом, например, постоянно говорят власти государств Персидского залива. Соответственно, это в обозримой перспективе может отразиться на поставках нефти и газа и к их дефициту.

Но это по состоянию на сейчас и ближайшие несколько лет. А план Маска предусматривает как раз постепенный отказ от инвестиций в добычу энергоресурсов. Может быть, не в полной мере, но тем не менее.

Очевидно, сокращение спроса на нефть и газ является одной из основных целей плана. Понятно, что речь о достижении пресловутой углеродной нейтральности. О чём, в общем-то, уже несколько лет на Западе говорят и на самом высоком официальном уровне.

Когда закончатся разведанные запасы нефти в России?
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы илон маск
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