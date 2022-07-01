Япония испугалась убытков после решения Путина по проекту "Сахалин-2"

В Токио опасаются, что Россия не ограничится только решением по проекту "Сахалин-2". В Японии считают, что такие же шаги могут быть предприняты и в отношении других проектов по добыче энергоресурсов, в которых принимают участие компании из Страны восходящего солнца.

"Возможно, Россия примет аналогичные меры в отношении других нефтегазовых проектов в стране, таких как "Сахалин-1" и "Арктик СПГ — 2", в которых японские компании имеют долю", — цитирует ТАСС деловое издание Nikkei.

Что касается проекта "Сахалин-2", то есть сомнения относительно того, насколько выгодные условия могут быть предложены японским компаниям Mitsui и Mitshibishi (у них 12,5 и 10 процентов акций проекта соответственно).

В Токио опасаются, что либо японским компаниям будут предложены плохие условия и им будет сложно получать прибыль. Либо же будут приняты новые законы, из-за чего будет трудно сохранить свои инвестиции.

Среди таких вариантов были названы сокращение долей Mitsui и Mitsubishi, изменение пропорции распределения прибыли и дополнительные финансовые обязательства, включая экологический и иные налоги.

Ранее в Японии заявляли, что не намерены отказывать от участия в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", поскольку они выгодны для японских компаний. Между тем, Токио ранее присоединился к антироссийским санкциям, которые были введены по инициативе США и Евросоюза.

В правительстве Японии заявляют, что изучают обстановку после указа президента России от 30 июня. И отмечают, что пока не понимают действий, предпринятых российским руководством.

Согласно указу Путина, в России будет создано общество с ограниченной ответственностью, которое заменит компанию Sakhalin Energy в качестве оператора проекта "Сахалин-2".

Компания "Газпром Сахалин холдинг" получит в уставном капитале создаваемого общества долю, пропорциональную количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале Sakhalin Energy.

А вот другие акционеры Sakhalin Energy должны представить в российское правительство согласие принять доли в создаваемой компании пропорционально долям в прежнем операторе. А правительство примет решение о передаче доли либо отказе в этом.

В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50 процентов плюс одна акция. Ещё 27,5 процентов принадлежат компании Shell, которая ранее объявила о выходе из проекта и поиске покупателя на свою долю. Оставшиеся 22,5 процента акций принадлежат двум японским компаниям.