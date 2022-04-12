Посол России: как Польша будет обходить свои же санкции против РФ

Власти Польши постоянно декларируют необходимость разрыва всех связей с Россией. В том числе и торговых. В Варшаве уже неоднократно объявляли о планах отказаться от импорта угля, нефти и газа из России.

Теоретически Польша может это сделать, поскольку уровень потребления того же газа в этой стране в разы меньше, чем в соседней Германии, где промышленность куда более развита. Но это теоретически. На практике дело обстоит куда сложнее.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев считает, что на словах Польша может отказаться от российских энергоносителей, но на деле начнёт импортировать их через другие страны.

По словам посла, на протяжении трёх десятков лет все польские правительства последовательно вели дело к сворачиванию экономических связей с Россией.

"Российские инвестиции в Польше просто блокировались. Польские фирмы худо-бедно на нашем рынке работали, сейчас и их вынуждают уходить", — сказал он в эфире "Соловьев Live".

"Наши связи в энергетической сфере оставались как бы последним островком, от которого они не решались полностью отказаться, а в нынешней ситуации ставят цель в ближайшее время, ещё до конца года, отказаться сначала от угля ещё в апреле-мае, а до конца года и от нефти и газа. Насколько это реалистичная цель — большие сомнения", — подчеркнул посол.

По мнению Сергея Андреева, польские власти объявят о том, что отказались от российского газа, а на деле будут брать его из других государств. Из той же Германии, например.

По словам посла, "Польша понесёт потери, заплатит за это цену, но ставить под сомнение, что это нужно, это необходимо для достижения высших целей, в нынешней ситуации становится политически недопустимым".

Ранее уполномоченный представитель правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Польши Пётр Наимский заявил, что Варшава не собирается закупать газ у России после 2022 года.

Долгосрочный контракт на поставку в Польшу российского газа истекает в декабре этого года. Заключён он был в сентябре 1996 года и предусматривал поставки 10 миллиардов кубометров природного газа ежегодно.

По словам Наимского, Польша не собирается ни продлевать соглашение, ни заключать краткосрочные контракты.

А что касается вариантов обхода санкций, то напомним, что нефтяная компания Shell начала смешивать российскую нефть с другими сортами. Названная смесь получила название "латвийской", поскольку смешивают её в порту Вентспилс. И вряд ли власти Латвии, которые тоже призывают к отказу от импорта энергоносителей из России, об этом не знают.

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