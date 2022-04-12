EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Посол России: как Польша будет обходить свои же санкции против РФ

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Власти Польши постоянно декларируют необходимость разрыва всех связей с Россией. В том числе и торговых. В Варшаве уже неоднократно объявляли о планах отказаться от импорта угля, нефти и газа из России.

Посол России: как Польша будет обходить свои же санкции против РФ

Теоретически Польша может это сделать, поскольку уровень потребления того же газа в этой стране в разы меньше, чем в соседней Германии, где промышленность куда более развита. Но это теоретически. На практике дело обстоит куда сложнее.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев считает, что на словах Польша может отказаться от российских энергоносителей, но на деле начнёт импортировать их через другие страны.

По словам посла, на протяжении трёх десятков лет все польские правительства последовательно вели дело к сворачиванию экономических связей с Россией.

"Российские инвестиции в Польше просто блокировались. Польские фирмы худо-бедно на нашем рынке работали, сейчас и их вынуждают уходить", — сказал он в эфире "Соловьев Live".

"Наши связи в энергетической сфере оставались как бы последним островком, от которого они не решались полностью отказаться, а в нынешней ситуации ставят цель в ближайшее время, ещё до конца года, отказаться сначала от угля ещё в апреле-мае, а до конца года и от нефти и газа. Насколько это реалистичная цель — большие сомнения", — подчеркнул посол.

По мнению Сергея Андреева, польские власти объявят о том, что отказались от российского газа, а на деле будут брать его из других государств. Из той же Германии, например.

По словам посла, "Польша понесёт потери, заплатит за это цену, но ставить под сомнение, что это нужно, это необходимо для достижения высших целей, в нынешней ситуации становится политически недопустимым".

Ранее уполномоченный представитель правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Польши Пётр Наимский заявил, что Варшава не собирается закупать газ у России после 2022 года.

Долгосрочный контракт на поставку в Польшу российского газа истекает в декабре этого года. Заключён он был в сентябре 1996 года и предусматривал поставки 10 миллиардов кубометров природного газа ежегодно.

По словам Наимского, Польша не собирается ни продлевать соглашение, ни заключать краткосрочные контракты.

А что касается вариантов обхода санкций, то напомним, что нефтяная компания Shell начала смешивать российскую нефть с другими сортами. Названная смесь получила название "латвийской", поскольку смешивают её в порту Вентспилс. И вряд ли власти Латвии, которые тоже призывают к отказу от импорта энергоносителей из России, об этом не знают.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

"Польша заражена бациллой ненависти к России"
Редактор: Елена Тимошкина
Темы польша
Sberbank
Новости
"Нас ждет новый, очень кровавый этап войны": НАТО
Захарова заявила о превращении ЕС в часть "военной агрессивной машины" НАТО
Китай сократит закупку СПГ
Захарова: Япония примкнула к русофобам исключив "Азов"* из списка неонацистов
Иностранный наёмник в Мариуполе: нам придётся сдаться российским военным
Ученый-экономист рассказал нюансы санкций Японии
Иммунолог спрогнозировал, что новая волна COVID-19 не будет мощной
Власти Украины заявили о задержании 10 российских судов для их национализации
В Госдуме отреагировали на санкции Японии против России
Премьер Чехии мечтает создать военную базу США в стране
Популярное
Силовые структуры
В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды

СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.

В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Общество
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Силовые структуры
"Мы списаны": украинские морпехи написали прощальное письмо с "Азовмаша"
Мир. Новости мира
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Ирина Шлионская В голове у человека могут оказаться не только мысли Ирина Шлионская Игорь Буккер Горе от ума: люди стали умнее, но не здоровее Игорь Буккер Сергей Лебедев Пропаганда на вес золота: российской армии нужны агитотряды Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Эксперты предполагают, что спрятано в бункерах "Азовстали"
Силовые структуры
Басурин рассказал о планах по взятию "Азовстали" в Мариуполе
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Силовые структуры
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Последние материалы
"Нас ждет новый, очень кровавый этап войны": НАТО
Захарова заявила о превращении ЕС в часть "военной агрессивной машины" НАТО
Китай сократит закупку СПГ
Захарова: Япония примкнула к русофобам исключив "Азов"* из списка неонацистов
Посол России: как Польша будет обходить свои же санкции против РФ
Иностранный наёмник в Мариуполе: нам придётся сдаться российским военным
Ученый-экономист рассказал нюансы санкций Японии
Иммунолог спрогнозировал, что новая волна COVID-19 не будет мощной
Власти Украины заявили о задержании 10 российских судов для их национализации
В Госдуме отреагировали на санкции Японии против России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников