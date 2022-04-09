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Автор Антон Куликов

Нефтяное эмбарго: Россия обогатится, ЕС обнищает

Экономика

В Европе продолжают размышлять о последствиях запрета на импорт нефти из России. Испанская газета El Pais рассказала со ссылкой на дипломатический источник о сомнениях на этот счёт.

Нефтяное эмбарго: Россия обогатится, ЕС обнищает

Ранее власти ряда государств Евросоюза, в том числе Франции, заявили о возможности нефтяного эмбарго. Правда, подчёркивается, что решение об этом должно приниматься на уровне всего ЕС.

По мнению источника испанского издания, эмбарго может иметь эффект бумеранга на мировом рынке нефти. А это в конечном итоге привело бы к тому, что Евросоюз станет беднее, а Россия обогатится.

Дело в том, что РФ может переориентировать экспорт нефти в другие страны, Юго-Восточной Азии например. А недостаток предложения спровоцировал бы рост цен на рынке. В то же время, Евросоюзу пришлось бы платить больше за поставки нефти из других источников.

Помимо этого, в Брюсселе не знают, как отреагирует Россия на эмбарго. Есть опасения, например, что в ответ Москва может перекрыть поставки природного газа. А это 40 процентов от импорта газа в Евросоюз. Напомним, в странах ЕС заявляют о планах отказаться от импорта газа из России, но не сейчас и даже не в ближайшие годы.

Потому в Евросоюзе сейчас рассуждают о том, какие ограничительные меры можно было бы ввести. В частности, рассматриваются частичное нефтяное эмбарго, пошлины на российскую нефть или создание специального траста. Последнее подразумевает специальный счёт, куда перечислялись бы средства за поставки нефти. Но у России к нему доступа не будет до окончания спецоперации на Украине. Правда, вовсе не факт, что Россия будет готова поставлять нефть на таком условии.

Ещё надежды возлагаются на возобновление соглашения по ядерной сделке с Ираном. В таком случае, иранская нефть могла бы заменить российскую. Но не полностью, частично. И пока это гипотетические рассуждения, пока непонятно, когда эта сделка может быть заключена.

Отметим, что западные нефтяные компании вовсю ищут способы, как обойти ограничения на торговлю российской нефтью, которые они сами же и провозгласили. Например, компания Shell смешивает российскую нефть с другими сортами. Подобная смесь получила название "латвийской", поскольку происходит это действо в латвийском порту Вентспилс. И такая смесь уже не считается российской по происхождению.

Можно предполагать, что и другие компании прибегают к похожим методам. И это не единственный способ обойти ограничения. О которых, тем более, наверняка известно властям западных государств. Которые предпочитают делать вид, что ничего не знают.

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Темы нефть брюссель евросоюз
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