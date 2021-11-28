Берлин предъявил ультиматум Вашингтону

История с санкциями, который американский конгресс собирается ввести против "Северного потока-2", получила продолжение. СМИ опубликовали секретный (якобы) документ: обращение правительства ФРГ к конгрессменам и сенаторам.

В обращении содержится призыв не вводить санкции против "Северного потока-2". Иначе, подчёркивают в Берлине, это ударит по доверию к Соединённым Штатам.

Здесь надо уточнить, что речь идет о санкциях, которые предусмотрены поправкой к проекту оборонного бюджета США на следующий год. Если конгрессмены и сенаторы проект бюджета примут, то Белый дом будет обязан эти санкции ввести. В администрации Джо Байдена этого не хотят, поскольку опасаются ухудшения отношений с Германией, ключевым союзником. По крайней мере, так объясняют тот факт, что Белый дом и госдепартамент убеждают демократов в конгресс не поддерживать пункт о санкциях.

Хотя нельзя не заметить, что речь здесь не только об ухудшении отношений с Германией, но еще и об ограничении свободы действий для администрации Джо Байдена.

Как бы там ни было, то из Берлина конгрессменам и сенаторам тоже прислали документ. По договёрнности с Белым домом или сами додумались - не суть важно. Но в документе подчёркивается, что если проект оборонного бюджета с санкциями будет принят, то это подорвёт доверие к США.

В связи с чем упоминается соглашение от 21 июля, в котором Вашингтон обязался не вводить санкции против "Северного потока-2", а Берлин взял обязательство содействовать сохранению транзита российского газа через Украину. И в случае, если добиться этого не удастся, то ввести санкции против РФ.

В документе утверждается, что Берлин "полон решимости успешно реализовать" достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью "укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях".

По мнению германской стороны, "санкции США в отношении "Северного потока - 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины", цитирует ТАСС портал Axios.

"В конечном итоге они (санкции) нанесут ущерб трансатлантическому единству", говорится в документа. И вот ещё любопытный пассаж: "санкции против союзника США будут лишь победой Путина".

Надо подчеркнуть, что речь идёт о санкциях, под действие которых могут попасть германские компании. Речь не идёт о протесте против санкций как инструменте достижения политических целей.

Но это ещё не всё. В документе также идёт речь о том, что делает или собирается делать Германия для "сдерживания России". Эти меры включают в себя "решительные публичные заявления", осуждающие поведение России, "оценку (возможности) ограничения или при необходимости приостановки некоторых двусторонних политических встреч или отдельных форматов сотрудничества с Россией". Кроме того, Берлин "проведет обзор возможных ограничений" на будущие российские проекты по добыче ископаемого топлива.

На уровне ЕС, говорится в документе, Германия "активно участвует в процессе определения вариантов дополнительных ограничительных мер", при этом подробности не указываются.

Можно ли расценивать этот документ как своего рода ультиматум Берлина Вашингтону? Заявление о возможности ухудшения трансатлантических отношений и намёк на то, что сенаторы и конгрессмены едва ли не "работают на Путина" говорит, что похоже на то.

Другое дело, едва ли Берлин будет последователен в отстаивании своих интересов. Как показала недавняя история со срывом многомиллиардного контракта на поставку ВМС Австралии французских подлодок, решимости у европейских политиков в том, что касается отношений с США, хватает только на громкие заявления в течение некоторого периода времени.