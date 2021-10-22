На технологиях времён СССР всё ещё работает 80% предприятий ЖКХ

Что не так с новым законопроектом в сфере ЖКХ, почему коммунальщики не любят приборы учёта и как можно защитить малоимущих граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг, рассказал Pravda.Ru председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

Сырой проект

— Андрей Вячеславович, есть проект закона о том, что граждане могут лишиться права выбирать управляющую компанию. Куда будут идти деньги? Будут ли собирать их с граждан на ремонт? Какие тут изменения предполагаются?

— Проект разослали для обсуждения, в том числе, в Торгово-промышленную палату Российской Федерации. За этот год несколько текстов законопроекта мы уже отклонили.

Причём новый текст не учитывает замечания, которые мы писали к другим текстам. Такое впечатление, что экспертное сообщество в корзину работает. Есть такая проблема во многих сферах экономики России.

Потому что здесь идёт попытка внести новый институт регулирования управления многоквартирными домами (МКД) и ввести такое понятие, как "региональный оператор по управлению жильём". Причём с функцией, которая гарантирует возмещение ущерба при нарушениях, которые приводят к аварийности МКД. Сразу вопросы. У нас сегодня по Жилищному кодексу Российской Федерации собственник сам:

выбирает управляющую организацию,

может создать ТСЖ.

А в дальнейшем каким будет при региональном операторе подбор управляющих организаций, если уже все дома в стране с управляющими организациями?

Мы боимся, что исчезнет рынок управления, будет очередной передел, придут крупные управляющие организации, аффилированные работниками органов исполнительной власти. Мы не понимаем, откуда будут взяты средства, чтобы закрывать гарантии по ущербу при эксплуатации общедолевого имущества дома.

Печальная реальность

— Если отвлечься от проекта и поговорить о том, что у нас по факту есть. Помните, перед нашей беседой в эфире вы упомянули о том, что площадь не меняется, люди умирают. Как тут с оплатами всё происходит? Действительно любопытная вещь.

— Сегодня дома сами себе ставку содержания общедолевого имущества не устанавливают. Чаще всего это устанавливают муниципалитеты. Хотя право собственника на установку этой ставки существует. Муниципалитеты её устанавливают, не глядя на техническое состояние дома, на показатели, которые экономически обосновывали бы ставку по содержанию общего долевого имущества для конкретного дома.

Но есть ещё и платежи за жилищно-коммунальные услуги. В едином платежном документе (ЕПД) мы видим:

техническое содержание,

холодная вода,

горячая вода,

лифты.

Мы видим износ коммунальной инфраструктуры бухгалтерский средний — 60-70% нам показывают в стране.

Вице-премьер Хуснуллин считает, что тариф должен быть экономически обоснованный. Губернатор Челябинской области Текслер говорит, что на воду в 50 раз надо поднять тарифы, чтобы они были экономически обоснованными.

Тарифы утверждает государство в лице региональных энергетических комиссий. Причём тариф ресурсной организации состоит из двух частей: часть производственная и часть инвестиционная на развитие, капитальный ремонт. Сегодня тарифы зажаты политическими процентами, на которые мы разрешаем каждый год повышать тарифы: 4%, 8%. Это не отвечает той экономике, которая должна быть у ресурсов. Поэтому ресурсоснабжающие организации всё хуже и хуже с точки зрения их надёжности. Деньги нужны, тариф обоснованный. Вы кому этот тариф выставите? Населению, промышленным организациям, организациям услуг. Я смотрю на "экономически обоснованный" тариф и говорю: "Ничего себе у меня платёжка выросла!"

Мы должны малоимущее население защитить. В малоимущие попадёт тот, у кого платёж за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от совокупного дохода семьи при учёте нормы проживания в регионе.

Например, в Москве это 18 метров на человека. А если у меня есть излишки, значит, на них 100% начисляют. Хуснуллин предлагает, и мы предлагаем: давайте опустим до 10% совокупного дохода семьи и уберём норму проживания в регионе. Давайте бюджетные деньги через субсидента (получателя субсидии) переводить в ресурсные организации, чтобы закрывать обоснованный экономический тариф. В полном объёме. Тогда ресурсные организации будут получать деньги, чтобы ремонтироваться, развиваться. Но для развития надо отрабатывать институты преференций от государства, кредитную модель. Мы неоднократно предлагали: коммунальные ресурсные организации должны сами развиваться не за счёт девелоперов-застройщиков, когда через стоимость квадратного метра всё оплачивает конечный потребитель, а они должны развиваться и потом выставлять на свой товар тот тариф, который обоснован региональными структурами.

Защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг должна стоять на первом месте.

За 30 лет после распада Советского Союза, жилищно-коммунальная тематика находится в топе главных проблем для населения и государства. Государство не выполнило своих обязательств по закону о приватизации, по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Население, даже приватизировав или купив квартиру, не поняло самого главного: собственность — это очень дорого. Всегда есть затраты на эксплуатацию.

Любая партия перед выборами кричит: тарифы обрушим на 75%. Но как только выборы заканчиваются, всё остается, как есть.

Из 100% объектов, которые потребляют коммунальные ресурсы, я думаю, половина только оснащены приборами учёта, потому что это невыгодно для коммунальщиков. Когда я перехожу на нормативную модель, я заранее переплачиваю ресурснику за товар, который он продал, а я его не покупал. Должно быть разнесено жилищное и коммунальное, потому что иначе конфликт: один хочет создать продукт, а другой хочет не весь продукт купить, а только тот, который ему нужен для комфортного проживания в доме. Я достигать комфортности в доме могу не только покупкой тепла и горячими батареями, но и:

окнами,

дверями,

утеплением стен.

Это позволяет мне меньше товара покупать у ресурсной организации. Но как только у ресурсной организации по всей стране по этим экономически обоснованным тарифам будут покупать меньше товара, коммунальщики побегут за повышением тарифов. Потому что у них валовая выручка уменьшится. У нас 80% коммунальных предприятий работает на технологиях и с трубами, которые были сделаны в Советском Союзе. Там никто экономику не считал. Там был богатый, мощный Советский Союз — государство, которое говорило: за тепло — 4 копейки, остальное заплачу я.