Глава ВТБ: в Крым не пойдем, денег там и так хватает

Глава ВТБ Андрей Костин вновь поднял тему того, почему в Крыму не работают крупные российские банки. Вообще, по его словам, денег сейчас в развитие полуострова вкладывают столько, что их осваивать не успевают. И в общем-то, нет необходимости, чтобы в Крыму были крупные банки.

Проблем нет. И крупных банков тоже

"Вы знаете, сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают…", — заявил Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума, который сегодня начал работу во Владивостоке.

Глава ВТБ отметил, что и "частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться".

"… а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк "Россия" абсолютно. Там было, конечно, резкое падение (кредитования) после 2014 года. Сейчас оно восстанавливается. В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам", — сказал Костин.

Впрочем, дело не только в том, что в Крыму денег и без участия крупных российских банков хватает. По словам Костина, тему работы крупнейших банков в Крыму иногда поднимают "ура-патриоты". "Но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские", — заявил глава ВТБ.

О чём говорят "ура-патриоты"

Напомним, в числе тех, кто критиковал крупный российский бизнес за нежелание работать в Крыму, лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов.

В июле, при посещении Крыма, он назвал сей факт "позорищем": "То, как ведут себя крупные компании: и банковские, и страховые, и нефтяные, — это позорище, просто стыдно. Нужна политическая воля, чтобы кто-то (сказал): вы что там стесняетесь? Плевать на ваши доходы, будете под санкциями, и замечательно. Давайте, открывайте здесь свои филиалы. Что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем мы в любом случае увидим то или иное решение. Либо такое жёсткое, либо рыночное. Но они должны сюда (в Крым) зайти".

Судя по комментариям Андрея Костина, пламенные призывы политиков на российских бизнесменов впечатления не производят. И аргумент "будете под санкциями, и замечательно" явно не тот, который был бы способен изменить их точку зрения.

До 2014 года на полуострове работали около 70 банков, однако затем они начали покидать Крым. Сейчас на полуострове работают небольшие кредитные организации, исключением является банк "Россия". Который и в самом деле находится под санкциями США и Евросоюза.

Очевидно, это вопрос, быстрого решения у которого нет. Хотя искать его так или иначе надо. Потому что и в самом деле не очень понятна ситуация, когда руководители крупных российских банков и предприятий отказываются работать на российской территории из-за угрозы санкций со стороны других государств.