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Автор Антон Куликов

Местным не хватает знаний: как в Минсельхозе объяснили потребность в мигрантах

Экономика

О нехватке рабочих рук в России из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, говорят уже не один месяц. Сельское хозяйство не исключение, хотя нельзя сказать, что ситуация здесь критическая. Однако информация о проблемах в этой отрасли российской экономики в связи с нехваткой рабочей силы привлекла большое внимание.

Местным не хватает знаний: как в Минсельхозе объяснили потребность в мигрантах

Местным не хватает опыта и знаний?

В определенной степени это "заслуга" первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова. Он указал на потребность в иностранных рабочих в сельском хозяйстве.  При этом, отметил высокопоставленный чиновник, местные работники не имеют нужного опыта и специальных знаний, в отличие от рабочих бригад из стран ближнего зарубежья (в первую очередь Узбекистана и Таджикистана), которые годами приезжали на сезонные работы.

В Минсельхозе отмечают, что привлечь иностранцев к сезонным полевым работам просили представители некоторых регионов и отраслевого сообщества. Больше всего потребность в рабочих руках в Волгоградской и Астраханской областях. Для сезонных работ там нужны 22,3 тысячи иностранных рабочих, что составляет 58,4 процента от общей потребности. Всего же в 2021 году нужны около 38,2 тысяч иностранных рабочих в сельском хозяйстве. Таковы официальные данные.

Чем грозит нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве очевидно: сокращением посевных площадей и ростом цен на продукцию как минимум. И было бы странно отрицать проблему нехватки иностранных рабочих, коль скоро она действительно есть. Тем более, что с этим сталкивается не только Россия, а и ряд европейских стран. 

Однако ссылка на отсутствие опыта и специальных знаний у местных работников, скажем так, несколько вызывающе. Хотя господин Хатуов наверняка уверен в своих формулировках, все же он располагает большим объемом информации по проблеме.

Сколько иностранных рабочих нужно России

Если же говорить о ней в целом, то не совсем понятно, сколько же российской экономике требуется трудовых мигрантов. В конце прошлого года, в МВД отмечали, что в России ежегодно находится от девяти до 11 миллионов иностранных граждан. В связи с ограничениями на поездки между государствами, введенными из-за пандемии коронавируса, в нашей стране находилось 6-6,3 миллионов иностранцев. Большинство из них трудовые мигранты. 

По некоторым оценкам, в прошлом году наша страна лишилась от трех до пяти миллионов иностранных рабочих. Разброс, надо заметить, довольно велик, оценки приблизительные. Но есть отрасли, где нехватка трудовых мигрантов действительно ощущается. Это, прежде всего, строительство - о нехватке рабочих рук здесь более чем в половине российских регионов. Точнее сказать, в 50-ти (по данным, опять-таки, наконец прошлого года).

Восполнить нехватку рабочих рук получается не всегда и не везде. В том же строительстве, например. Проблема в условиях труда и заработной плате.

Но при этом подобные проблемы есть не во всех регионах. Вот глава Якутии Айсен Николаев, например, накануне вновь запретил нанимать трудовых мигрантов на работу в 33 сферах деятельности

В республике такие списки составляют уже несколько лет. При этом ограничения не распространяются на выходцев из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС, кроме России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. В Якутии, как видно, в квалификации местных работников сомнений не испытывают.

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Темы мигранты иностранные рабочие
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