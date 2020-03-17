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Автор Игорь Капустин

Земля горит под Moscow Country Club

Экономика

Новая команда управленцев во главе с Юрием Волковым довела гольф-отель ГлавУпДК МИД РФ до пепелища.

«Москау кантри клаб»: от рассвета до заката

Пламя пожара, озарившего на днях мартовское небо над некогда одним из лучших подмосковных отелей "Москоу Кантри Клаб-Нахабино", может стать началом полного конца истории этого объекта, принадлежащего управлению по обслуживанию дипкорпуса МИД РФ. Коронавирус и без того сильно ударил по туристической и отельной отрасли страны и ее различных ведомств.

Однако новая команда управленцев гольф- отеля "Москоу Кантри Клаб" во главе с директором Юрием Волковым, похоже, и без вируса обнулила рейтинг еще недавно любимого места отдыха представителей иностранных дипломатических миссий и взыскательных россиян. Пожар в ресторане гольф-клуба отеля в роковую ночь на 13 марта хоть и признан трагической случайностью, но во многом стал закономерным результатом, мягко говоря, своеобразного, подхода менеджмента к своим обязанностям.

Еще, казалось бы, совсем недавно именитый гольф-отель был лицом российского гостеприимства, а значит, важным инструментом внешней политики в структуре МИД РФ. Как всегда говорили в ГлавУпДК, наладить быт и отдых иностранных дипломатов в Москве и Подмосковье — значит, упрочить взаимопонимание и способствовать улучшению международных отношений. Тишина и комфорт апартаментов и ландшафтов "Москоу Кантри Клаба" как нельзя лучше подходили к этому негласному лозунгу.

Однако с некоторых пор в гольф-отеле что-то пошло не так. Пару лет назад объект оказался в центре громкого скандала с неэффективным использованием бюджета в 150 млн рублей на проведение международного турнира по гольфу.  К вопросу подключились аудиторы Счетной палаты РФ, которые и определили признаки растраты при организации мероприятия на чемпионском гольф-поле отеля, где проходил этап PGA European Tou.

Дальше — больше. Начиная с прошлого года у технического персонала и постоянных посетителей "Москоу Кантри Клаб" стало складываться ощущение, будто новый менеджмент зашел на объект в качестве ликвидационной команды, которая с энтузиазмом принялась в буквальном смысле крушить традиции высокого сервиса. В гольф-отеле закрылся караоке-клуб, затем салон красоты. Одна за другой принялись выходить из строя сауны, не говоря о закрытых санузлах, треснувших унитазах и запрещающих табличках на писсуарах.

Клиенты начали писать в отзывах об обветшавших интерьерах, скрипящих полах, картину упадка дополнили старые несвежие занавеси в номерах, почему-то использующиеся здесь вместо штор. Вдобавок ко всему оказалось, что некому починить крышу бассейна, которая в сильные дожди преподносит посетителям неприятные сюрпризы в виде льющихся сверху грязных ручьев. Стоит почитать на интернет-ресурсах комментарии об этом возмущенных клиентов, многие из которых наверняка уже не поедут больше в увядающий на глазах "Москоу Кантри Клаб", и станет ясно, что этот объект ГлавУпДК приходит в окончательный упадок.

"Территория не убирается, сантехника не работает, трубы и крыши текут. От салонов красоты остались только вывески — гнетущее ощущение. Поле для гольфа — бурьян. Ресторан вообще сгорел, что предсказуемо. "Свежий воздух" за такие деньги?"

"На 23 февраля менеджмент "Москоу Кантри Клаб" устроил крайне сомнительное развлечение — выездное казино. При этом в мужском туалете не работал ни один писсуар, общее ощущение от клуба — разруха, никто ни за чем не следит".

"Состояние номеров категории "стандарт" плачевное: мебель старая, двери не закрываются, все скрипит и шатается, не работал телефон, сломан замок в туалете, из лейки в душе вода льется только из четырех дырочек, под столами на полу — удлинители и сетевые фильтры с накрученными проводами, никакой эстетики, сплошная небрежность, а завтраки в ресторане — полное однообразие".

"В номере плохо работал слив унитаза, шатался торшер, покрывало на кровати — в неотстиранных пятнах, дверцы тумбочки покосились. Это явно не пять звезд, а максимум 2-3!". 

Тут бы самое время задать непраздный вопрос начальнику ГлавУпДК МИД РФ Сергею Макарову относительно его оценки деятельности нынешней управляющей команды отеля.

Директор "Москоу Кантри Клаб" Юрий Волков не раз пытался демонстрировать оптимизм, заявляя, что настроен "на концептуальное усовершенствование работы уникального курортного комплекса".

Однако очевидно, что Юрий Владимирович не только концептуально не справился с задачами развития, но и полностью провалил повестку даже простого поддержания гольф-комплекса хотя бы в приемлемом для проживания гостей состоянии. Не мудрено, что иностранных дипломатов и их семей в "Москоу Кантри Клаб" больше не увидишь: зарубежные гости теперь, похоже, на пушечный выстрел не подъезжают к объекту, который вдобавок к разрухе еще создает и риски антисанитарии.

Темы юрий волков гольф отель москоу кантри клаб
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