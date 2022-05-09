Гала Дали: жена испанского гения была русской по происхождению

В жизни знаменитого испанского художника и скульптора Сальвадора Дали была своя муза, вдохновлявшая его до конца жизни. Её звали Гала, и она являлась русской по происхождению.

Ветреная супруга французского поэта

Звали эту женщину вовсе не Галиной, как можно было бы предположить, а Еленой. Галой называли её близкие.

Итак, Елена Дьяконова появилась на свет в Казани 7 сентября 1894 года по новому стилю, в семье скромного чиновника Ивана Дьяконова. Девочка рано потеряла отца. Её мать, Антонина Дьяконова, вышла замуж во второй раз. Отчимом Галы стал адвокат Димитрий Гомберг.

В 1905 году Гомберги переехали в Москву. А в 1912 году Елена заболела туберкулезом. По рекомендации врачей она отправилась на лечение в санаторий в Швейцарии. Там произошло знакомство с французским поэтом Эженом Гренделем. Впрочем, в литературу он вошёл под псевдонимом Поль Элюар, придуманным для него как раз Еленой Дьяконовой.

Разгорелся бурный роман. Из Швейцарии они уезжали уже вдвоём. Но не в Россию, а во Францию, на родину Эжена-Поля. По прибытии в Париж Елена начала представляться новым знакомым под именем Гала.

Элюар был без ума от возлюбленной, постоянно посвящал ей стихи. В 1917 году Поль и Гала стали супругами. Через какое-то время у них родилась дочь, которой дали французское имя Сесиль.

"Мы больше не расстанемся"

В июле 1929 года Поль и Гала отправились в небольшой рыбацкий поселок Кадакес в Каталонии. Там жил знакомый Поля — тогда ещё совсем молодой художник Сальвадор Дали.

Едва молодой человек увидел жену Элюара, его одолел истерический хохот. Дело в том, что, объективно говоря, Гала не блистала красотой: лицо у неё было "лошадиное", глаза слишком малы и близко посажены, нос чересчур велик… Да и фигуру женщины нельзя было назвать идеальной. Но основным недостатком являлся возраст: Гала была почти на десять лет старше Дали.

Увидев, как отреагировал на неё художник, Гала, однако же, нисколько не смутилась.

"Не волнуйтесь, юноша, мы больше не расстанемся", — заявила она.

Слова оказались пророческими. Вскоре Сальвадор обнаружил, что его тянет к Гале как магнитом. В Париж они вернулись втроём. Вскоре, уйдя от Поля, Гала уехала с Сальвадором в Ситгез, расположенный недалеко от Барселоны. Там прошла первая персональная выставка Дали.

Художник и "Демонесса"

Хотя у её нового избранника почти не было денег, а Гала привыкла к роскоши и богатству, она не оставила его. В 1932 году они вступили в официальный брак. Гала всячески заботилась о новом муже, была для него не только любимой женщиной, но и нянькой, и критиком. Она же вела все финансовые дела Дали. Исследователи его творчества считают, что именно благодаря жене Сальвадор получил всемирное признание и известность. Правда знакомые художника не слишком жаловали его музу. Её называли хищницей, обвиняли в алчности и даже дали прозвище "Гала-Чума".

Нельзя сказать, что самого Дали абсолютно всё устраивало в жене. Ему порой не нравилась её излишняя агрессивность. Тем не менее лицо Галы появлялось на многих полотнах и скульптурах Дали. Художнику порой казалось, что это нечто вроде наваждения: лик жены преследовал его повсюду. Он даже звал её "Демонесса моего гения".

Но Гала органически не могла долго хранить верность одному мужчине. Начались измены. Отец Сальвадора в разговорах со знакомыми именовал жену сына не иначе как "русская шлюха-наркоманка".

Смерть музы

В 60-х годах, будучи уже пожилой дамой, Гала ощутила вкус к молодым поклонникам. Дали, разумеется, всё знал. Он даже придумал оправдание своему терпению: мол, безрассудное поведение жены его вдохновляет.

"Я разрешаю Гала иметь столько любовников, сколько ей хочется", — заявлял художник.

Но даже это не могло спасти их брак. В конце концов Гала перебралась из дома в Порт-Лигате, где они жили, в замок в Пуболе, ранее подаренный ей мужем. Там никто не мешал ей развлекаться с молодыми возлюбленными. Что же до Сальвадора, то она всё же не прервала окончательно отношений с ним: изредка ему разрешалось приезжать в Пуболе и навещать Галу, всё ещё находившуюся в статусе законной супруги.

Конец этого брака обернулся трагедией. Немного не дожив до 88 лет, Гала умудрилась сломать шейку бедра. После выписки из клиники сеньоре Дали пришлось вернуться в Порт-Лигате. Она скончалась 10 июня 1982 года в двуспальной кровати, которая когда-то служила супружеским ложем.

Сальвадор лично отвез тело покойной жены в Пуболе, уложив его на заднее сиденье своего "Кадиллака". Гала была захоронена в фамильном склепе семьи Дали.

Художник пережил свою музу на семь лет. Но для него самого они уже обернулись годами угасания. Жизнь без Галы окончательно потеряла смысл. К моменту кончины Сальвадор был парализован и почти потерял рассудок. Увы, ни любовная страсть, ни богатство, ни успех не в силах подарить нам вечную жизнь и счастье…

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