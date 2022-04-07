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Автор Ирина Шлионская

Программистам удалось взломать "дьявольские письмена" Диккенса

Культура » История культуры » Личность в культуре

В позапрошлом столетии, до появления пишущих машинок, людям приходилось писать от руки. В таком виде рукописи попадали и к издателям, которые были вынуждены разбирать корявые тексты, порой полные клякс и непонятных исправлений. Так, от знаменитого английского писателя Чарльза Диккенса осталась масса черновиков, которые до недавних пор никто не мог расшифровать. Дело в том, что они существуют в виде стенограмм.

Программистам удалось взломать "дьявольские письмена" Диккенса

Личный шифр

Понятно, что во времена Диккенса не было никакой звукозаписывающей аппаратуры, и стенография являлась единственным средством быстро записывать информацию. Тем более что писатель в молодости трудился ещё и судебным и парламентским репортёром.

Нанимать стенографистку начинающему автору было дорого. Поэтому Диккенс окончил специальные курсы (об этом даже упоминается в его романе "Дэвид Копперфильд"), а впоследствии усовершенствовал свой способ стенографирования.

В результате писатель оставил после себя с десяток рукописей, состоящих из непонятных знаков. Этот собственный шифр он называл "письменами дьявола".

Гневное письмо редактору

Над стенограммами Диккенса за прошедшие полтора столетия бился не один специалист, но совершенно безуспешно. Наконец в прошлом году диккенсоведы обратились за помощью в расшифровке "дьявольского кода" к экспертам самых широких областей, посулив награду в триста фунтов (около четырёхсот долларов).

В конце концов победителем конкурса, в котором приняли участие около тысячи претендентов, стал Шейн Бэггс, специалист по компьютерной поддержке из Сан-Хосе (Калифорния).

Бэггс, для которого подобная деятельность являлась скорее хобби, увидел объявление на сайте Reddit и решил попытать счастья. Прежде чем приступить к работе, ему пришлось пройти три бесплатных zoom-семинара, посвящённых расшифровке записей. В основе обучения лежала старинная "Брахиография" Томаса Гурни, по которой в своё время учился и Диккенс.

В итоге молодому человеку удалось прочитать лист одной из диккенсовских стенограмм. Это оказалось вовсе не литературное произведение, а письмо автора редактору лондонской "Таймс" Джону Тадеусу Дилэйну за 1859 год. В нём он в довольно резких выражениях высказывает претензии по поводу отказа в публикации газетного объявления, рекламирующего новое издание писателя. Кстати, информация об этом конфликте с редактором диккенсоведам хорошо известна.

"Диккенсианцы" против программистов

По словам литературоведа Клэр Вуд, проводившей семинар для участников конкурса по расшифровке, лишь около двух третей из них оказались поклонниками творчества Диккенса, и около трети работали программистами. Кстати, Шейн Бэггс признаётся, что за свою жизнь не прочёл ни одного романа знаменитого писателя. Но вот второе место в конкурсе по количеству расшифрованных символов досталось двадцатилетнему студенту-когнитивисту Кену Коксу, мать которого является фанаткой Диккенса и с детства привила сыну любовь к его произведениям.

"Некоторые вещи, очевидные для диккенсианцев, неизвестны компьютерным специалистам, и наоборот, — констатирует Клэр Вуд. — Такие совместные проекты дают возможность консолидировать усилия".

Благодаря совместным усилиям расшифровщиков удалось прочитать около 70% символов содержания пресловутого письма.

По словам куратора проекта и руководителя отдела рукописей Библиотеки музея Моргана Филиппа Палмера, получение ключа к "диккенсовскому шифру" позволит не только больше узнать о его стенографическом методе, но и "получить более глубокое представление о его жизни и работе".

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