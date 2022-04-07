В позапрошлом столетии, до появления пишущих машинок, людям приходилось писать от руки. В таком виде рукописи попадали и к издателям, которые были вынуждены разбирать корявые тексты, порой полные клякс и непонятных исправлений. Так, от знаменитого английского писателя Чарльза Диккенса осталась масса черновиков, которые до недавних пор никто не мог расшифровать. Дело в том, что они существуют в виде стенограмм.
Понятно, что во времена Диккенса не было никакой звукозаписывающей аппаратуры, и стенография являлась единственным средством быстро записывать информацию. Тем более что писатель в молодости трудился ещё и судебным и парламентским репортёром.
Нанимать стенографистку начинающему автору было дорого. Поэтому Диккенс окончил специальные курсы (об этом даже упоминается в его романе "Дэвид Копперфильд"), а впоследствии усовершенствовал свой способ стенографирования.
В результате писатель оставил после себя с десяток рукописей, состоящих из непонятных знаков. Этот собственный шифр он называл "письменами дьявола".
Над стенограммами Диккенса за прошедшие полтора столетия бился не один специалист, но совершенно безуспешно. Наконец в прошлом году диккенсоведы обратились за помощью в расшифровке "дьявольского кода" к экспертам самых широких областей, посулив награду в триста фунтов (около четырёхсот долларов).
В конце концов победителем конкурса, в котором приняли участие около тысячи претендентов, стал Шейн Бэггс, специалист по компьютерной поддержке из Сан-Хосе (Калифорния).
Бэггс, для которого подобная деятельность являлась скорее хобби, увидел объявление на сайте Reddit и решил попытать счастья. Прежде чем приступить к работе, ему пришлось пройти три бесплатных zoom-семинара, посвящённых расшифровке записей. В основе обучения лежала старинная "Брахиография" Томаса Гурни, по которой в своё время учился и Диккенс.
В итоге молодому человеку удалось прочитать лист одной из диккенсовских стенограмм. Это оказалось вовсе не литературное произведение, а письмо автора редактору лондонской "Таймс" Джону Тадеусу Дилэйну за 1859 год. В нём он в довольно резких выражениях высказывает претензии по поводу отказа в публикации газетного объявления, рекламирующего новое издание писателя. Кстати, информация об этом конфликте с редактором диккенсоведам хорошо известна.
По словам литературоведа Клэр Вуд, проводившей семинар для участников конкурса по расшифровке, лишь около двух третей из них оказались поклонниками творчества Диккенса, и около трети работали программистами. Кстати, Шейн Бэггс признаётся, что за свою жизнь не прочёл ни одного романа знаменитого писателя. Но вот второе место в конкурсе по количеству расшифрованных символов досталось двадцатилетнему студенту-когнитивисту Кену Коксу, мать которого является фанаткой Диккенса и с детства привила сыну любовь к его произведениям.
"Некоторые вещи, очевидные для диккенсианцев, неизвестны компьютерным специалистам, и наоборот, — констатирует Клэр Вуд. — Такие совместные проекты дают возможность консолидировать усилия".
Благодаря совместным усилиям расшифровщиков удалось прочитать около 70% символов содержания пресловутого письма.
По словам куратора проекта и руководителя отдела рукописей Библиотеки музея Моргана Филиппа Палмера, получение ключа к "диккенсовскому шифру" позволит не только больше узнать о его стенографическом методе, но и "получить более глубокое представление о его жизни и работе".
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