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Автор Сергей Каргашин

Писатель Юрий Поляков: идёт операция по принуждению Украины к здравому смыслу

Культура

Недавно деятели культуры опубликовали открытое письмо, в котором выступили против спецоперации России на Украине. Какое тайное послание они отправили Западу, переведя своё письмо на английский язык, и есть ли среди российских артистов настоящие патриоты, рассказал Pravda.Ru публицист, председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков.

Писатель Юрий Поляков: идёт операция по принуждению Украины к здравому смыслу

"Пацифизм" ради своего кармана

— Юрий Михайлович, с началом событий на Украине вы в соцсетях опубликовали статью "Почём вы, мастера культуры?" Там говорится о талантливых предателях, которые бьют в спину нашим солдатам. Откуда возник термин "врагоугодничество"?

— Слово "врагоугодники" встречается у Пушкина в "Борисе Годунове". Врагоугодничество — это странное явление. Его практически нет на Западе. Там за действия своей страны, пусть даже ошибочные и явно несправедливые, встают горою. У нас по-другому. Уходит это корнями в давнее наше западничество, когда ещё Чаадаев стеснялся византийского следа в русской истории. Уходит это в период революционных сумятиц, когда значительное число людей, носителей государственного, русского национального сознания, были убиты, бежали в эмиграцию, чтобы спасти жизнь близких, или надолго стали лишенцами. Лишенцами стали дети:

  • священников,
  • профессоров,
  • государственных чиновников,
  • офицеров,
  • учёных,
  • дворян.

Это цвет нации. Особенность лишенства в том, что нельзя было получить высшее образование. Получилось, что в нашей интеллигенции не так много тех, для кого интересы государства и народа безусловны. Правда, советская власть воспитала новых государственников. Но их же отстранили в 90-е годы, и им на смену пришли воспитанники "Голоса Америки" и BBC, которые довели страну.

Есть ещё один момент. Я прочитал пацифистское письмо наших театральных деятелей. Там Евгений Миронов, директор Театра наций; Писарев, главный режиссёр Театра им. Пушкина; Крок, директор Театра им. Вахтангова; всего больше тысячи человек подписало. Мол, остановите кровопролитие, человеческая жизнь превыше всего, её надо сохранить. Да, с этим никто не спорит.

У меня вопрос: почему вы не писали эти письма, пока 8 лет шла война, и регулярные войска Украины, откровенные фашисты, обстреливали ДНР и ЛНР? А что вы не писали письма, когда бомбили Югославию непонятно за что?

Я сам против любой войны. Но меня поражает, что когда войну ведёт Запад, да ещё против интересов России, никаких писем не бывает. А как только это связано с защитой интересов России, восстановлением потерянных ею территорий (Донбасс — это исконная Россия), тут же появляются письма, и, что интересно, на двух языках — английском и русском. То есть люди таком образом расписались в лояльности коллективному Западу: ребята, мы не поддерживаем спецоперацию, мы сочувствуем, мы на вашей стороне, и не надо на нас ваши санкции распространять.

"Мы хотим ездить на гастроли, в командировки, читать высокооплачиваемые лекции, у нас собственность есть на Западе, поэтому вы имейте в виду. Мы специально пишем на русском и на английском, чтобы вы знали". Вот какая логика.

Если бы этот деятель культуры подписал письмо против расстрела парламента в 1993 году, потом против бомбёжек в Югославии, потом в поддержку Донбасса против агрессии Украины, а вот теперь он подписал бы такой текст, я бы сказал: да, он пацифист. Но это "пацифизм" ради своего кармана. И вот это меня больше всего возмущает! Если уж пацифист, то будь им в любой ситуации, а не тогда, когда надо прогнуться, чтобы не дай Бог у тебя что-нибудь не арестовывали за рубежом.

Пришло время сплотиться

— Слава Богу, находятся мастера культуры, которые не поддаются этому. Например, Анна Нетребко, Валерий Гергиев не стали открыто выступать против страны, нашей военной операции и лишились своих рабочих мест. "Ла Скала" рассталась с Анной Нетребко. Гергиева из Мюнхенского оркестра тоже попросили на выход. Николай Басков чётко изложил свою позицию: он поддержал наших солдат, он понимает, что мы защищаем свою страну. Мы не с Украиной воюем. Мы воюем с Америкой и Европой, которые хотят расчленить Россию.

— Честь и хвала этим артистам. Это принципиальные люди, которым честь и интерес Отечества дороже. Я тоже считаю, что это делается и в интересах Украины. Скоро мы узнаем о бесчинствах нацистов на Украине. Там же всё русское движение обезглавили ещё при Януковиче. И я сомневаюсь, что кто-то из списка "коммерческих пацифистов" напишет возмущённое письмо по поводу замученных лидеров русского сопротивления.

И ещё интересная деталь. Я разговаривал со знакомым либералом. Он стал возмущаться: "Мы же первые напали!" Говорю: "Я что-то тебя не пойму. Мы с тобой недавно разговаривали о 1941 годе, и ты ругал Сталина: мол, имея информацию о том, что немцы сосредоточили огромные силы на границе, он не решился нанести опережающий удар, который всегда ставит в более выигрышное положение. Ты ругал его за то, что из-за него мы пятились до Москвы, потеряли столько людей, хотя могли бы воевать на территории:

  • польской,
  • немецкой.

Так вот, у нас сейчас классический опережающий удар. Все знали, что через несколько дней должно начаться наступление украинских войск на Донбасс и Луганск. И ты опять недоволен. Ну как же вам, либералам, угодить?!"

— Что бы вы хотели сказать нашим зрителям в это непростое время?

— У меня есть афоризм: "Хуже войны только поражение". Это началось бы в любом случае, только мы могли бы оказаться в более тяжёлом положении. Путин в своём часовом обращении всё объяснил. Там есть интересная фраза: лидерство в вооружениях — это преходящее качество. Оно сегодня есть у страны, а завтра нет. А враждебное, нашпигованное вооружениями государство на твоей границе — это надолго, если не навсегда. Вот ключ к принятому решению.

Раз уж это случилось, то любому человеку, любящему свою страну, нужно сплотиться вокруг своего лидера, вокруг интересов страны, потому что начинать разборки — мол, правильно ли это, — сейчас, когда воюют и гибнут наши солдаты, — это даже не малодушие, а предательство.

Я далёк от розовощекого оптимизма, что всё замечательно. Но когда идёт в атаку твоя рота, нельзя остановиться и сказать: "А что это у нас командир говорил плохо с личным составом? И то не так, и это…" Понятно, что тогда атака обречена. Поэтому я как человек, служивший в армии, считаю, что ошибки и альтернативные варианты мы будем обсуждать потом.

Сейчас важно завершить операцию, которую я бы назвал принуждением Украины к здравому смыслу.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Сергей Каргашин
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