В последние две недели я всё чаще слышу вопрос: "За что воюют украинцы?", сопровождаемый разной степенью недоумения. Дескать, чего это освобождаемое население не встречает своих спасителей цветами и в воздух чепчики не бросает.
А действительно, за что там воевать, например? За неподъёмные тарифы на коммуналку? За марионеточного президента Зеленского с кучкой олигархов, распродающих страну и пустивших население на запчасти для состоятельных иностранцев? Неужели за нацистов-выродков, закошмаривших всех, кто не СУГСует и не скачет по команде? Я попробую сообразить, в чём дело.
Представь себе: утром ты просыпаешься от стрельбы на твоей улице — той самой, по которой ты каждый день ходишь за хлебушком. Или от прилёта артиллерии. Или разбудили звонком по телефону с коротким словом "война". Или по телевизору сообщили, что "государство-агрессор" спустя восемь лет непрерывной перемоги соизволило-таки явиться для ведения боевых действий. Представляешь? Лично у меня в голове сразу зазвучало "Вставаай, страна огромная…" Могу предположить, что и у них так.
При этом следует понимать, что украинское информационное пространство отличается от российского кардинально. Россия — государство-агрессор, русские — враги и оккупанты, ВСУ самая мощная армия в Европе, батько наш Бандера*, весь мир с нами, ещё чуть-чуть и прямо в рай (зачёркнуто) в ЕС и НАТО — это всё на полном серьёзе и уже много лет. Всё это время мы привычно ржали над разнообразными "перемогами", выпустив из внимания, что если человека сто раз назвать свиньёй — на сто первый он хрюкнет тебе в ответ. А если с детства впихивать в голову Бандеру — он станет "бандерлогом" и зиганёт, в конце концов. Между тем, ЕС и НАТО в это время упорно и сосредоточенно готовили плацдарм, прикрываясь "поддержкой демократии", завлекая "открытыми дверями", регулярно расчёсывая до крови Донбасс, натаскивая те самые ВСУ на террористические методы ведения войны — конкретно против русских.
Так что напрасно кто-то думал, что ВС РФ жители Украины будут встречать цветами. Оккупантов и агрессоров встречают совсем иначе, а мы для украинцев сейчас вот это самое и есть.
Поэтому те, кто взял в руки оружие и пошёл "выгонять оккупантов с неньки" — воюют за свою землю, за свою Родину так, как они это понимают. Про то, что мы не оккупанты — им никто не объяснил. Этим сейчас непосредственно занимаются наши солдаты параллельно с выполнением поставленных задач: организовывают гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из зоны боевых действий, оказывают им гуманитарную и медицинскую помощь. Надеясь, что когда-то местные сообразят, что настоящие оккупанты так не поступают. А впрочем, откуда знать как поступают настоящие оккупанты людям, не видевшим настоящей войны — на истребление?
Вчера я совершила утреннюю пробежку по украинскому информационному полю. И там чудесно — перемога следует за перемогой: ВКС РФ сбил "Призрак Киева" (у нас, по-моему, столько самолётов не задействовано в спецоперации на Украине, сколько он накрошил в одно лицо), Черноморский флот потопил "Акула Киева" (украинский боевой пловец, вооружённый ножом диверсанта и волей к победе), остатки ВС РФ, попавшие в окружение под Хабаровском и Владивостоком, массово сдаются в плен, Кличко и Арестович хором рапортуют, что победа близка, министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев готов принять капитуляцию Москвы. Утрирую, конечно, но в общем и целом примерно так.
В западной прессе дела обстоят приблизительно так же. Чего стоит один только "британский лев", облетевший первые полосы всех таблоидов. При этом сам рассказ всего-навсего о горе-наёмнике, который ломанулся на Украину воевать "за всё хорошее против всего плохого", отхватил там тумаков и сотрясение мозга от украинцев же, принявших его за "русского диверсанта", и почему-то передумал поддерживать украинскую демократию и территориальную целостность.
"Я поехал туда не для того, чтобы умереть", — заявил прессе "британский лев".
Публика аплодирует.
А у нас всё скучно. Утром и вечером докладывает обстановку главный пресс-секретарь Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков — сухие цифры. Российская пропаганда по большей части копипастит друг дружку да разоблачает фейковые украинские перемоги — дело бесспорно важное, но этого недостаточно. На этом фоне яркой медийной звездой стал глава Чечни и "пехотинец Путина" Рамзан Кадыров, регулярно добавляющий драйва к бесстрастной статистике. Но в целом информационную войну мы проигрываем однозначно и бесповоротно. По крайней мере, на данный момент.
Вернёмся к вопросу "за что воюют". На Украине проходит спецоперация по демилитаризации и, самое главное, денацификации.
Их относительно немного, хотя и не мало, и уж эти точно знают, за что воюют. За свою свободу насаждать свои сатанистские порядки. За свою власть, которой подчиняется марионеточный президент, не смеющий пикнуть против. За свою жизнь, в конце концов, потому что до их сведения наверняка довели, что живыми нужны всего несколько человек, которые должны предстать перед трибуналом, их фамилии известны. А с остальными — как получится, то есть церемониться не будут.
У них присяга, долг и приказ. Как и у нас. Впрочем, те, кому нацистская пропаганда ещё не до конца отбила инстинкт самосохранения, поднимают белый флаг и складывают оружие. А вот участи тех военных, которые продолжают выполнять преступные приказы преступного командования, завидовать не приходится. И если кто-то подумал, что украинское руководство уже достигло дна и запредельного цинизма по отношению к собственным гражданам, то не спешите: в ночь на 13 марта снизу постучал Зеленский.
"Хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам, которым не хватило брезгливости не вести разговоры с оккупантами: если кто-то из вас вдруг соблазнился на предложения этих оккупантов, вы подписываете себе приговор", — заявил он в очередном видеоролике.
По факту это означает высочайшее разрешение убивать всех, кто пойдёт на контакт с "оккупантами", пытаясь сохранить жизнь. При этом в одном из предыдущих видосиков так называемый президент Украины грозил российским войскам "таким ответом, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры". И поди пойми: то ли он действительно живёт в какой-то параллельной реальности, где Украина вот-вот уже почти победила, то ли делает хорошую мину при плохой игре… То ли просто мерзавец, готовый "воевать до последнего украинца" под дружное улюлюканье и хруст попкорна в пастях западных кукловодов. Но продолжим.
Так называемая власть Украины совершила настоящее преступление, бесконтрольно раздав оружие кому попало и разрешив так же бесконтрольно его применять. Главную опасность эти люди представляют не столько для ВС РФ, сколько для гражданского населения самой Украины — они воюют каждый сам за себя.
Которому ни в какое место не упёрлись ни нацисты, ни освобождение от них, лишь бы дали хоть как-то жить. Которому "худой мир лучше доброй ссоры". Которое сейчас встряло как кур в ощип, и просто пытается выжить и не попасть под раздачу ни от ВСУ, ни от ВС РФ. Возможно, это их плата за молчание. Не мне судить.
Всё вышеизложенное — это "мнение моё и не обязательно правильное". Я не претендую на высоколобую аналитику, просто пытаюсь осмыслить происходящее. Ведь ещё месяц назад я была "нормальным вирусологом". Кстати, насчёт вирусов (биолабораторий США на Украине) тоже поступает весьма любопытная информация, но это тема для другой статьи.
*Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).
** Экстремистская организация, запрещённая на территории России.
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