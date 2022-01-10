Дмитрий Нестеров: с хештегом “Помогать легко” категорически не согласен

Певец, актёр, автор песен, лауреат многих музыкальных премий Дмитрий Нестеров в видеостудии Pravda.Ru рассказал журналисту, поэту, автору слов ко многим известным песням Сергею Каргашину,

почему на Украине запретили его песню "Моя девушка не любит футбол”,

какой на самом деле была композиция "О Боже, какой мужчина!”

и как правильно помогать людям в интернете, чтобы не нарваться на мошенников.

Нужно делать свои песни

— Дмитрий, мы давно не виделись, рад вас приветствовать в нашей студии.

— Я рад встрече, рад, что музыка нас с вами связала, в том числе песня о Лепсе. Вы написали текст "Моя девушка не любит футбол", я сочинил музыку. Её запретили на Украине. Из-за того, что в песне упоминается Лепс, с радио "Шансон Украина" позвонили, говорят: "Дмитрий, мы не можем её поставить, потому что у вас там запрещённый текст". Текст песни, для тех, кто не знает: "Моя девушка не любит футбол, и пусть она не слушает Лепса, когда её платье скользит на пол…" Я был уверен, что там про платье, футбол, но оказалось, что Лепс что-то не то сказал — и эту песню запретили. Надеюсь, что всё переменится и песню опять поставят в эфир.

Считаю, что артиста делают песни. Я солист фонда памяти Арно Бабаджаняна. Мы на 100-летие Бабаджаняна пели в Кремле с оркестром. Но одно дело перепевать песни, которые исполняли:

Жан Татлян ,

, Муслим Магомаев...

Как бы хорошо я ни спел песню Магомаева, она остаётся в сердце слушателя как магомаевская. Поэтому нужно делать свои песни.

— Вы сделали свою хорошую песню "Мне снова 18". Ваша музыка, слова написала девушка-поэт...

— Эта девушка-поэт хотела со мной поработать года два. Она писала мне во "ВКонтакте": "Здравствуйте, я поэт-лирик. Пишу прекрасные лирические тексты. Мне 36 лет". 36 — это 18 и еще раз 18. Я думаю: 18, мне снова 18, надо что-то такое придумать.

В тот год я участвовал в открытии Международного московского кинофестиваля ММКФ. Никита Сергеевич Михалков сказал, чтобы я один по большой сцене не ходил, мне помогут финалисты Евровидения "Бурановские бабушки". Я подумал: с бабушками эта песня прозвучит интереснее.

У меня были шляг-фраза и музыка. Я обратился к девушке, которая писала мне в ВК: "Мне нужен срочно текст. Вы можете прислать свои работы? Песня у меня юмористическая". Она говорит: "Я вообще поэт-лирик. Но одна артистка очень странно спела мою песню, по-своему её трактовав". Я говорю: "Присылайте, пожалуйста. Мне нужен срочно от вас текст".

И она присылает песню певицы Натали: "О Боже, какой мужчина!" И тут я говорю: "Да вы что, автор текста?" Она говорит: "Да. Но она спела её по-своему. Это трагическая песня".

"Так, стоп. У меня для вас есть фраза: "Мне снова 18". Пожалуйста". И она написала за полтора часа текст. Бабушки из Удмуртии приехали на следующий день, спели, говорят: "Какая у вас песня заводная, но "18+" очень". Я говорю: "Нет, это тем, кому снова 18". Они испугались её петь. А когда песню взяли радиостанции, они сказали: "О, какая песня, оказывается".

На детском молодёжном фестивале я познакомился с блогером, у которого два-три миллиона подписчиков. Ему 16. Полгода уговаривал его на дуэт с песней "Мне скоро 18", и вот записали дуэт. Сейчас ко мне ещё девочка 14 лет присоединится, тоже много подписчиков у неё. Запишем переработку для тех, кому 14. Дети в TikTok уже переделывают песню "Мне скоро 18".

Уроки доброты

— Вы написали гимн московских волонтёров. А позже вам присвоили титул Посла доброй воли московского правительства.

— Мосволонтёры — это прекрасная тема. Я более десяти лет занимаюсь благотворительной деятельностью: помощь детям, онкобольным. Во многих благотворительных фондах я член попечительского совета. Организую для брошенных бездомных животных акции: пристроить, собрать деньги.

Я хочу, чтобы в школах появились уроки доброты, уроки понимания, как надо помогать людям, обращаться с животными.

Волонтёрство — это образ жизни.

Сейчас очень много мошенников в Instagram появилось. Меня добавляют: "Помогите". Я так однажды сочинил песню, объявили сбор мальчику. Мне потом написала его мама: "Дмитрий, здравствуйте. Мой сын умер два года назад. Вы на него сейчас собираете деньги, помогаете фонду мошенников". Я удивился, написал об этом. Этот фонд тут же меня заблокировал в Instagram.

С хештегом "Помогать легко" я категорически не согласен. Помогать сложнее, чем кажется. Даже если вы делаете репост, проверьте, кому вы помогаете.

Это касается даже животных. Например, ходит известная фотография десяти маленьких далматинцев, телефон некоего Владимира Ивановича и "пожалуйста, помогите". Мне каждый месяц присылают в WhatsApp это сообщение. Я в ответ пишу: "А вы звонили?" — "Нет". — "Вы знаете, сколько лет этой фотографии? Много! Попробуйте позвонить". Никто не перезванивает. Если вы хотите помочь, то поймите, что нужно помогать конкретным людям: уточните, кто этот человек, жив ли он.

— У вас много песен, патриотических, глубоких. Очень красивый клип "На поле танки грохотали". Это веление души — такие песни записывать?

— Я начал с патриотических песен. Клип "На поле танки грохотали" в YouTube космическое количество просмотров набрал. Я записывал эти песни исключительно под гитару. Такое было техническое задание от телеканала "Звезда": для патриотического фильма выбрать три трека, чтобы они не подпадали под авторские права, более 75 лет им было. Я нашёл песни,, народные, старинные, переделал аранжировку на две гитары. Почему-то пошла песня "На поле танки грохотали", я даже спел её в Кремле, премию мне дали.

Мне нравятся песни о войне. У меня воевал дед, бабушка в тылу делала бомбы. Они мне много о войне рассказывали. Я уважаю подвиг героев-защитников Отечества. Считаю, что этот подвиг не должен быть забыт никогда.

Перед смертью Василия Ланового записали с ним дуэт на песню "Бессмертный полк". Сам дуэт мы не стали выпускать после смерти Ланового, а сделали в двух версиях:

"Бессмертный полк" в его исполнении — с хором, в моём исполнении — с симфоническим оркестром.

Я люблю советских композиторов и поэтов: люблю их творчество, отношение к музыке, слову.

— Дмитрий, что бы вы сказали нашим зрителям?

— Всем зрителям я советую

любить себя,

не забывать о будущем своих детей,

контролировать то, что они делают в интернете,

любить природу,

уважать свою страну

и помнить о том, что было когда-то, но не забывать о будущем

и делать всё, для того чтобы наша Россия была сильнее.