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Автор Ирина Гусакова

Джоан Роулинг презентовала книгу о рождественской свинье

Культура » Литература

Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, во вторник презентовала свою первую детскую рождественскую книгу, на очередное творение писательницу вдохновила любимая игрушечная свинья ее сына Дэвида.

Джоан Роулинг

"Рождественская свинья" — это история о "любви, потерянной и найденной, о том, кто остается с нами, а кто проходит мимо, также это история о надежде и стойкости", — пояснила Роулинг.

Идеи для вдохновения

Идея пришла спонтанно, ее сын с детства любил игрушку-свинью, которую все время прятал, а потом не мог найти. 56-летняя Джоан на всякий случай купила еще одну такую же игрушку, если вдруг оригинальная свинья в один из дней потеряется навсегда.

"Оригинальная свинья сейчас истерзана сыном и помята", — написала Джоан в воскресенье.

"Однако второй поросенок по-прежнему выглядит более или менее прилично. Но его никогда так не любили, он никогда не обладал той странной силой, которую мы даем любимым игрушкам в детстве. Однажды я задумалась над этим, о том, что значит быть дубликатом", — добавила она.

Идея витала в голове у писательницы почти десять лет, но именно во время пандемии она смогла реализовать ее.

"Впервые мне пришла в голову идея еще в 2012 году, и я наконец завершила книгу в прошлом году, когда пандемия все еще бушевала, и я осознавала необходимость человеческого общения", — сказала она.

Роулинг создала прецедент, дав отпор трансгендерам

Джоан Роулинг

Релиз книги не столь активно разошелся в СМИ, поскольку Роулинг до сих пор не "отмылась" после скандала с трансгендерным сообществом.

Скандал разразился почти два года назад, когда Роулинг, возмущенная одной статьей, написала в Twitter:

"Люди, которые менструируют. Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Жинщины? Жайнщины? Жунщщ?", — написала Роулинг.

Однако Роулинг обвинили в нетерпимости и нападках на трансгендеров. Даже ведущий актер фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф написал в Twitter извинения от ее имени.

"Трансгендерные женщины — это тоже женщины", — написал Рэдклифф.

Роулинг заявила, что "с тех пор на нее стали сыпаться обвинения и угрозы со стороны транс-активистов".

"Огромное количество женщин справедливо напуганы транс-активистами; я знаю это, потому что многие из них связались со мной, чтобы рассказать свои истории", — написала она.

Роулинг создала прецедент, после чего и другие женщины в Европе стали скромно подавать свой голос в защиту свободы слова. Хотя проходят такие "акции протеста" не всегда гладко. Британский депутат, например, недавно отказалась от участия в ежегодной конференции своей партии из-за опасений за свою жизнь. Женщине стали угрожать после того, как она высказала вое мнение по поводу доступа к местам только для женщин. А профессор университета столкнулась с обвинениями в трансфобии, и ей даже грозит увольнение, поскольку она заявила, что люди могут менять пол, но не биологический.

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