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Автор Ирина Гусакова

Афганская художница создала образ падения родины

Культура » Искусство и архитектура » Зарубежная живопись и графика

Юная Сара Рахмани создала запоминающийся образ падения своей родины. Когда талибы* захватили Кабул, она была далеко от родных мест — Сара живет в солнечной Калифорнии. Но девушка не смогла спокойно наблюдать за тем, как разрушают Афганистан. Свои эмоции она выплеснула на полотно.

Афганская художница создала образ падения родины

Рахмани и её семья эмигрировали в Америку четыре года назад. Её отец работал в компании, которая расположена в Штатах. Сейчас Сара учится в школе гражданского строительства в США, а живопись для девушки — хобби.

В Кабуле Сара Рахмани прожила большую часть своей жизни. Теперь же Сара переживает за своих одноклассниц, которые совсем не уверены в своём нормальном будущем. Как отметила Сара, многие девушки, с которыми она вместе училась, лишились работы, их положение просто удручает. Они не могут носить одежду, которая им нравится, а если они захотят выйти на улицу, то их должен сопровождать мужчина.

"Я, как обычно, начала рисовать красивую девушку, потому что мне нравится показывать свой прекрасный народ… Через пару дней… они захватили Кабул, и мне стало так больно", — сказала Сара в интервью CNN.

В левом нижнем углу картины доминируют цвета флага Афганистана. Там изображены две женщины в традиционной одежде, с длинными чёрными косами. Одна из них исполняет национальный танец, а другая пишет слово "мир" на фарси на чёрной части флага.

Затем Сара указала на изображённую в центре главную героиню своей арт-терапии: "Это портрет девушки, который я начала писать, у неё сейчас очень грустное лицо".

При этом на картине можно увидеть и счастливую девушку — лучик света, показывающий Афганистан до того, как его захватили талибы*. У девушки грязные руки, как поясняет художница, из-за того, что её героиня играет с детишками.

Волосы девушки украшает жёлтый цветок — подарок дедушки. Мазком среди серой безысходности проглядывает на картине голубое небо, где много "счастья и птиц, летающих вместо военных самолётов".

Контрастом выступает правая сторона картины, где серым цветом изображены несчастные, потерянные люди, упавшие с военного самолёта США во время авральной эвакуации из Кабула. Их тела застыли в воздухе немым укором. Также Сара нарисовала парня, который пытается перебросить своего ребёнка через ограждение, чтобы спасти следующие поколения. Нарисовала толпу людей у выхода из аэропорта, отчаявшихся, напуганных, которые хотят всего лишь спастись, ведь ад разверзся на их земле.

"Мне хорошо в Америке, но это не моя родина. Здесь другой язык, другая культура. В сердце возникает пустота, которую ничто не может заполнить. Я хочу, чтобы мир знал, что… есть невинные люди, которых убивают. Они теряют матерей, детей… Когда это закончится?" — задаётся вопросом Сара.

* Представители организации, признанной террористической и запрещённой в РФ.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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