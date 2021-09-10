Роман Сергея Снегова “Диктатор”: как сделать человека богом

В романе Сергея Снегова "Диктатор” полковник Гамов ведёт величайшую битву из всех возможных: войну против самой идеи войны. Он хочет вернуть человеку человечность и готов использовать для этого самые жёсткие методы. Преимущества, недостатки, а также утопичность идеи оценил в своём обзоре на канале Pravda.Ru блогер Константин Фёдоров.

Нетипичный диктатор

Чаще всего фигура диктатора рассматривается как воплощение разрушительной убийственной силы, противостоящей так называемой демократии, лишающей людей прав, свобод и прочих достижений цивилизации.

Совершенно иной подход продемонстрировал российский писатель Сергей Снегов в романе "Диктатор", где он неожиданно обращается к теме власти и её возможностей.

Роман показывает преображение, происходящее не столько с человеком у власти, сколько с самой волей власти в человеке.

Действие романа происходит в некоем другом мире, где начинается затяжная война между несколькими государствами. В ходе боевых действий особо проявляет себя полковник Гамов. Вскоре вместе со своими соратниками он совершает военный переворот, захватывает власть в стране и объявляет себя диктатором. Это определение подходит ему в полной мере. Своей волей он управляет всем в стране, оказывает влияние на все процессы, устанавливает невиданные ранее правила в армии и обществе. Поскольку идёт война, на вооружение берётся лозунг "Всё для фронта, всё для победы".

Диктатор Гамов ведёт себя, как подобает диктатору. В ход идут:

хитроумные планы,

шпионские игры,

заговоры,

казнь собственных соратников.

Вот только некоторые его приказы кажутся странными даже его ближайшим сторонникам. Например, диктатор намеренно сохраняет в стране оппозиционную прессу, объясняя это тем, что она позволит ему узнать настроение если не всего народа, то наиболее протестной и недовольной его части. Диктатор Гамов обладает всей полнотой власти. Но солдаты продолжают называть его полковником, поскольку именно в этом звании он был, когда сражался вместе с ними. Они помнят его воином. И война продолжается. Только цели у неё уже далеко не политические. Речь идёт не о захвате других государств или уничтожении противника.

Гамов нацеливается на саму суть войны, на те особенности человеческой природы, которые делают её возможной и даже необходимой.

Раз за разом он демонстрирует бессмысленность и глупость не только войны, но и политических игр, демонстрирует, что иногда может быть достаточно воли одного человека, чтобы прекратить их все.

Диктатор Гамов карает и милует, исходя из собственной логики. У диктатора Гамова есть цель, достичь которой можно, только имея полную и абсолютную власть.

Диктатор Гамов хочет отнять у человека войну, вернуть человеку человечность.

В представлении создателей сериалов Netflix диктатор и тиран — это одно и то же. Это непременно человек, уничтожающий, разрушающий, губящий собственный народ, убивающий, исходя из нелепой прихоти. В современном значении тиран — это жестокий правитель, причиняющий мучения собственному народу. Диктатор же, будучи всего лишь лицом, наделённым неограниченной властью, не обязан производить именно разрушения и смерть.

Природа человека такова, что ему требуется власть.

Единоличный правитель, каким бы он ни был, как бы ни назывался (королем или президентом), остаётся для нас привычной фигурой, предметом восхищения и поклонения многих. Достичь своих целей любой правитель может лишь предельным напряжением своей воли. Но нередко у него может оказаться слишком много препятствий и противодействующих сил. Диктатор имеет в этом случае солидное преимущество.

Вопрос только в том, для чего он использует власть. Полковник Гамов меняет сам подход к войне, презирая в ней то, что раньше превозносилось больше всего, — воинскую доблесть. Он превращает войну в источник дохода для всех, кто в ней участвует, тем самым обесценивая героический пафос.

Полковник Гамов ведёт величайшую войну из всех возможных — войну против самой идеи войны. Придя к власти, он использует её для того, чтобы прекратить страдания собственного народа, чтобы ни одна мать никогда больше не хоронила собственного сына, погибшего под артиллерийским обстрелом, ни один ребенок никогда не приходил на могилу отца, погибшего на далёком фронте. Жесточайшей каре со стороны полковника Гамова подвергаются все, кто имеет какое бы то ни было отношение к войне. И это не только солдаты. В этот список попадают:

философы, оправдавшие войну;

религиозные деятели, отправлявшие и благословлявшие солдат на фронт;

журналисты, живописавшие героические подвиги в газетах;

писатели;

поэты.

Так, диктатор Гамов вместе с правительством, восхитившись работой юной поэтессы, тем не менее приговаривает её к смертной казни по той причине, что она в стихах восхищалась войной.

Диктатор посредством собственной беспредельной власти совершает переворот внутри себя. Используя власть, чтобы убедить других людей в бессмысленности власти, он совершает величайший переворот, какой только может произойти в человеческой природе. Человек таким образом становится диктатором над собственными волей и сознанием. Он становится тем, кем всегда должен был быть. С точки зрения диктатора Гамова, он становится богом.

Конечно, данное утверждение выглядит достаточно спорно. Но сама возможность изменить природу человека, отказаться от того, что всегда казалось естественным для человеческой истории, а именно — бесконечной войны, оставляющей на полях битв миллионы жертв, выглядит достаточно привлекательно.

Отказ от войны представляется Гамову сверхчеловеческим деянием, возможным только при наличии абсолютной власти у человека над самим собой и предельной разумности в поступках. При встрече с таким человеком поневоле хочется воскликнуть: "Да здравствует диктатор!"

Роман Сергея Снегова при некоторой его наивности всё же любопытен необычным подходом к идее власти, вопросам воинского долга и взгляду на многие другие явления, определяющие наше существование. Тем, кто ищет необычной литературы, далёкой от примитивности Netflix, рекомендуется к прочтению.