Эксперт: женщина успешна в бизнесе, когда её поддерживает семья

Что помогает и мешает женщине в бизнесе, надо ли выбирать между материнством и карьерой, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой и президенту Интернационального союза женщин Альфии Амировой ректор Международного института менеджмента Торгово-промышленной палаты РФ, доктор экономических наук, кандидат философских наук Анна Палагина.

Программы для женщин

И. Н.: Анна Николаевна, насколько типичные женские качества подходят для успешного ведения бизнеса?

— Женщина должна быть в бизнесе. Именно в 90-е женщины взяли на себя основной груз лихих лет, когда некоторые мужчины лежали на диване и мечтали о том, когда их опять позовут работать директорами заводов, начальниками цехов. А женщины взяли мешки и поехали за границу.

Дух предпринимательства — это психологическое состояние человека, которому комфортно в состоянии риска. Женщины не любят этого.

Они не очень любят изменения, а излишний перфекционизм мешает достигать результата. В то же время коммуникабельность, умение договариваться — это тоже важно для предпринимательства. Это именно женская черта — умение гармонизировать ситуацию в компании, развивать эмпатию в коллективе.

А. А.: Где можно сейчас научиться бизнесу молодым женщинам, женщинам-предпринимателям?

— Возможностей масса. Это национальный проект "Малое и среднее предпринимательство". Там отдельное направление — это обучение. Есть программы для женщин. И у наших коллег из других объединений. И мы, система Торгово-промышленной палаты, имеем специальные программы. Есть перечень из 49 программ, рекомендованных Минэкономразвития. Большая часть из них нацелена на развитие женских предпринимательских навыков. У регионов есть свои программы. Есть много специальных ресурсов, корпораций малого и среднего предпринимательства, в других институтах развития.

Второй национальный проект, который бы я отметила, — это проект "Демография". Там есть специальная категория молодых мам. Их переобучение финансирует государство. Мы тоже являемся участниками этого проекта.

И. Н.: Не все могут вести бизнес. Какое-то тестирование проводят, чтобы узнать, способен ли человек рисковать, чувствует ли себя комфортно в этой сфере? И можно ли потом развить эти способности?

— Есть тестирование, профориентация, специализация в классах. Но по статистике, только 4-6% людей в мире предрасположены к тому, чтобы ответственность за себя брать только на себя.

Прежде чем идти в бизнес, надо себе надо ответить на вопрос: что ты умеешь делать лучше, чем хорошо. Во-вторых, что я люблю, то есть готов заниматься этим в режиме 24/7. В-третьих, ты должен понимать, кто тебя подстрахует в трудную минуту. По данным исследования, наша женщина тогда успешна в своём бизнесе, когда её поддерживает семья:

родители,

муж,

дети.

Есть статистика, что 90% своих доходов женщина тратит на семью либо на свой коллектив. И 75% доходов семьи контролируется женщинами. Это говорит о том, что, когда в женские мягкие варежки попадает история, она как социально ориентированная потом развивается.

И. Н.: А мужчины на что тратят?

— Мужчины рискуют.

Разные траектории развития

И. Н.: Существуют ли особые условия для женщин-предпринимательниц в тех сферах, где они конкурируют с мужчинами?

— В рамках программ Минэкономразвития есть направления поддержки женского бизнеса. Я работала в Ростовской области, банк Юга России "Центр-инвест" 10-12 лет назад предложил одним из первых "женские" кредиты для компаний, в которых женщины являются руководителями или учредителями. Когда выдали первый миллиард, то увидели, что невозвратов ноль, в силу тех особенностей, о которых мы уже сказали:

обязательность,

скрупулёзность,

педантизм,

предельная ответственность.

Кроме того, у нас есть, на мой взгляд, недооценённая категория людей — "третий" возраст (50+), там тоже огромный потенциал женского предпринимательства, потому что люди заканчивают карьеру и задумываются о том, чтобы, наконец, сделать то, чего они хотели. Вокруг меня масса таких примеров. Бывшие банкиры начинают заниматься коучингом и ювелирными изделиями, открывают галереи, шоурумы на базе своих домов.

И. Н.: В пандемию многие работают дистанционно. Но есть сферы, где нет удалённой работы: производство, сфера услуг. Когда всё только началось, я разговаривала в прямом эфире с бизнесменом, и пришло сообщение от зрительницы: "Я в ужасном положении: у меня нет денег, я снимаю квартиру, ресторан закрылся, где я работала, у меня нет прописки, и я не знаю, что делать". И он говорит: "У вас в подъезде живёт куча людей, вы хорошо готовите. Я понимаю, что это, наверное, стыдно — звонить в дверь, спрашивать, нужна ли вам домашняя еда. Начните предлагать услуги по приготовлению домашней вкусной, здоровой, полезной пищи". То есть это даже не про бизнес, а про то, что деньги зарабатывать при желании можно всегда.

— Конечно, это риск. Навыки, компетенции и обучение — это всё очень важно, но у тебя должна быть вера в свои силы. У нас сейчас 62% девушек не согласны с тем, что их не должно быть в политике, на ключевых позициях.

Мы анализируем у тех, кто работает, причины выгорания, нежелания идти дальше. Ведь мы всё время выбираем: роль матери или хозяйки бизнеса. У нас в 90-х чувство вины было: я вышла опять в свою компанию на работу, когда ребёнку было три месяца. И по-прежнему 32% россиян считает, что женщина должна выбирать: либо семья, либо бизнес. Более того, из этих 32% половина — женщины, то есть мы тоже так считаем. Мы почему-то не даём себе право выбора, себя загоняем в рамки. Но это просто другой вид деятельности, и ты должна сама решать, кто ты, чего сейчас хочешь.

Может быть, сейчас ты строишь карьеру, потом закрыла эту дверь, пошла в следующую. Может быть, наоборот, ты стала матерью, подняла на ноги детей, а потом начинается время, когда ты уже меньше нужна своим детям. Пожалуйста — реализуйся. Это твоё право.