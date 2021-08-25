Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России

Состояние лидера рейтинга оценивается в 13 миллиардов долларов.

Издание Forbes опубликовало рейтинг богатейших женщин России на данный момент.

На первом месте обосновалась основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Состояние 45-летней бизнес-леди оценивается в 13 миллиардов долларов. Впервые она попала в список самых богатых людей России в 2018 году: тогда ее состояние оценивалось в 600 миллионов долларов. В 2020 году Wildberries выполнила 323,8 миллиона заказов, это в два раза больше, чем за предыдущий год. Оборот компании в 2020 году составил 437,2 миллиарда рублей.

В топ-3 списка Forbes также попали:

экс-владелица ЗАО "Интеко" Елена Батурина (1,3 миллиарда),

(1,3 миллиарда), совладелица ПАО "Группа Черкизово" Лидия Михайлова и её семья (1,3 миллиарда).

Четвёртое место заняла Екатерина Федун (900 миллионов долларов), дочь совладельца компании "Лукойл" и президента московского "Спартака" Леонида Федуна.

На пятой строчке расположилась совладелица сети супермаркетов "Светофор" Валентина Шнайдер со своей семьёй (650 миллионов).

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что на Украине ввели санкции против компании Wildberries.

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