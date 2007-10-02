Угнали машину: "Дуйте прямиком в отделение полиции, но не в ГИБДД"

Россия занимает третье место в мире по числу угоняемых автомобилей. Согласно той же статистике, милиция возвращает владельцам лишь каждую десятую машину. Причем, как показывает практика, от угонов не спасают ни системы сигнализации (по мнению специалистов, в большинстве случаев они способны только хулиганов напугать), ни противоугонная система (профессионал ее всегда "раскусит"). Что же делать, если вы вдруг не обнаружите любимого "железного коня"?

Шаг 1. Срочно набирайте номер телефона полиции: если сигнал поступит дежурному в течение получаса с момента угона, по району, вернее всего, объявят план "Перехват".

Машины нередко воруют для того, чтобы совершить новое преступление, и в органах это учитывают. Кроме того, ваша информация пробудит профессиональный азарт моторизованных патрульных ГИБДД и специальных "перехватчиков". Им очень нравится идти, что называется, по горячему следу. Кстати, в Москве план "Перехват" часто помогает находить машины. Тем более что есть специальные "Газели", которые считывают номера авто в потоке и тут же "пробивают" их по компьютеру на угон.

Шаг 2. Сделав звонок дежурному, дуйте прямиком в ближайшее отделение полиции, но не в ГИБДД.

Вам надо составить по всей форме заявление о пропаже. Бумага заставит служителей порядка действовать. А чтобы розыск стал действительно фактом, нужно постоянно надоедать полицейским, но ни в коем случае не козырять своими связями — они этого не любят. Почаще звоните следователям, заходите лично, чтобы поинтересоваться ходом поисков. Ведите себя настойчиво, но интеллигентно.

Шаг 3. Написав заявление, не забудьте взять контрольный талон и точно узнать, куда передадут и кто конкретно будет заниматься розыском вашего автомобиля.

Возьмите справку о том, что вы обратились в полицию именно по поводу угона автомобиля. И только после этого, если ваша машина застрахована по КАСКО, идите в страховую компанию.

Шаг 4. Вам предстоит получить в полиции еще один документ.

Сначала полиция проведет предварительное расследование, чтобы удостовериться в наличии или отсутствии состава преступления. Проверив этот факт, вам выдадут копию документа о возбуждении уголовного дела, которую вы также должны принести в страховое общество. Срок выплаты страховки обычно зависит от многих факторов: обстоятельств преступления, действий органов внутренних дел и т. д. Расследование длится несколько месяцев. За это время полицейские должны решить: остановить дело или квалифицировать его как угон.

Шаг 5. В страховой компании вы должны, кроме указанных бумаг, еще и написать заявление о страховом случае, представить страховой полис, документы о регистрации автомобиля и ключи от него.

Размер выплаты будет равен рыночной стоимости автомобиля на момент угона с учетом износа транспортного средства. Как правило, страховые компании осуществляют выплаты только после приостановления уголовного дела.

Шаг 6. Если найдут и ваш автомобиль, и угонщика, вы можете взыскать со злоумышленника компенсацию за причиненный ущерб и моральный вред.

В случае если вы хотите взыскать с преступника через суд компенсацию за причиненный вред здоровью, для этого необходимо предоставить соответствующие медицинские документы и квитанции.

Кроме вышеназванных необходимых шагов, рекомендуется также обратиться на радиостанции — среди них есть немало таких, которые охотно передадут приметы вашего авто в эфир. Попросите знакомых или через соцсети проверить окрестные дворы в радиусе нескольких километров. Часто угонщики всего лишь перегоняют машину на стоянку по соседству. Узнайте в ГИБДД о происшедших недавно авариях. Машины часто угоняют подростки или наркоманы, после чего бьются в ДТП. Обойдите авторынки и штрафстоянки. Если обнаружите авто, похожее на ваше, обратитесь в полицию. Но не разбирайтесь с продавцом сами — это может оказаться опасным для вашей жизни.

И последнее: не ведитесь на предложение "оборотней в погонах", которые могут вам предложить забрать заявление. Мол, мы сами "пошугаем среди местной братвы, а потом решим дело полюбовно". Скорее всего, это "крыша" угонщиков. А потому после такого предложения, Вам следует направляться в Управление собственной безопасности МВД РФ.

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