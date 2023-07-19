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Даниил Полоников

5 наклеек под капотом машины, о которых водители напрасно не задумываются

3:02
Авто

Наклейки служат важной информацией, помогающей водителям или механикам избежать травм и казусов при ремонте. Обсудим наиболее распространенные из них.

5 наклеек под капотом машины, о которых водители напрасно не задумываются
Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

ЗНАК ПЕРЕКРЕЩЕННОЙ РУКИ

Этот символ можно обнаружить сразу, просто открыв капот. Это круглый символ с перекрещенными руками и одной красной полосой, обычно расположенный в верхней части радиатора. Он указывает на то, что прикосновение к этому компоненту запрещено из-за опасности ожога.

ТРЕУГОЛЬНИК С МОЛНИЕЙ

Этот символ может содержать либо молнию, либо восклицательный знак. Такая наклейка размещается на корпусе или крышке аккумулятора, защищающей его от холода. Кроме того, она служит предупреждением о том, что не следует прикасаться к ней руками во избежание поражения электрическим током.

Таким образом, если кто-то собирается запустить двигатель, он не должен прикасаться к батарее, поскольку пусковой ток может достигать 150 ампер и даже выше, что создает значительную опасность поражения электрическим током. И не стоит полагать, что напряжение аккумулятора составляет всего 12 Вольт.

"КИПЯЩИЙ ЧАЙНИК"

Этот символ нанесен на расширительный бачок системы охлаждения. Если водитель решит открыть крышку, когда двигатель еще не остыл, он рискует столкнуться с извержением гейзера под капотом. Это происходит потому, что частично открытая крышка быстро снижает давление в системе. Водитель рискует получить не только ожоги, но и другие проблемы со здоровьем, поскольку антифриз содержит метиловый спирт — сильный яд.

ЧЕЛОВЕК С РАСПЫЛИТЕЛЕМ

На другой наклейке может быть изображено нечто, напоминающее метлу. Как правило, ее можно найти на блоке предохранителей. Она означает, что мойка двигателя запрещена. Действительно, сейчас многие производители не рекомендуют мыть двигатель на автомойке, поскольку под капотом находится много сложной электроники. Вода может легко просочиться внутрь, и сразу после мокрой процедуры автомобиль может потребоваться отбуксировать в сервисный центр.

ПЕРЦЕНТАЖИ

Значок, изображающий фару с надписью "1,3%", считается самым загадочным. На самом деле ничего загадочного в нем нет. Число 1,3% кодирует тип фары и дальность света ближнего света. Она означает, что на каждый метр пути свет от лампы отклоняется на 1,3% в сторону дороги.

Эта информация необходима специалистам сервисных центров для правильной настройки фар, предотвращающей ослепление встречных водителей. Владельцу автомобиля эта информация может понадобиться только при покупке фары в автомагазине, например, после аварии, в результате которой была повреждена оптика. 

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Как переклеить заводские наклейки на Авто (под капотом)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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