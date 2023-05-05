Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Kia Soul 2021 года — это эволюция автомобиля, который дебютировал более десяти лет назад

Авто

Kia Soul 2021 года — это эволюция автомобиля, который дебютировал более десяти лет назад как ответ на высокие, коробчатые хэтчбеки, такие как Scion xB и Nissan Cube. Основная концепция практически не изменилась, несмотря на то, что Soul уже находится в третьем поколении (дизайн был изменен в прошлом году) и претерпел многочисленные улучшения в плане утонченности и функциональности.

Kia Soul 2021 года — это эволюция автомобиля, который дебютировал более десяти лет назад
Фото: mavink. com/post/E415E15301F4D4B173864F360779EC1342AMF2702E

И все же, в то время как Scions и Cubes в мире вымерли, в последние годы появился совершенно новый сегмент автомобилей, которые практически полностью повторяют концепцию Soul. Вот только они не считаются высокими коробчатыми хэтчбеками, это субкомпактные внедорожники.

И если вы спросите нас, Kia Soul — один из лучших вариантов в сегменте, который он, возможно, создал. Она даже победила в сравнительном тесте Autoblog, в котором также участвовали Hyundai Kona, Jeep Renegade и Honda HR-V. Конечно, есть и другие конкуренты, и это одна из причин, почему мы не можем однозначно назвать Soul лучшим выбором (еще одной причиной является то, что он не предлагает полный привод). 

Каковы интерьер и автомобильные технологии Kia Soul?

Жаль, что Kia не сделала интерьер таким же веселым и характерным, как экстерьер.

Он, конечно, немного оживляет интерьер треугольными узорами на дверях, центральной информационно-развлекательной панелью в форме белка и твитерами, расположенными в треугольных вентиляционных отверстиях, но за исключением GT-Line и Turbo (см. ниже), все это выполнено в различных оттенках черного или темно-серого, эффективно скрывая их в бесцветном, унылом интерьере. Ну же, Kia, вы можете лучше.

Насколько велик Kia Soul?

Kia Soul 2021 имеет размеры, схожие с субкомпактными кроссоверами, такими как Honda HR-V, Nissan Kicks, Jeep Renegade и его механически близким родственником Hyundai Kona. Однако высокий рост и форма кузова обеспечивают больше места для пассажиров и грузов, чем у большинства других моделей. Пространство для ног на заднем сиденье превосходит большинство конкурентов, что делает его гораздо более удобным для перевозки четырех полноразмерных взрослых на борту. Пара людей ростом метр десять сантиметров сможет комфортно расположиться спина к спине.

Объем багажного отделения за поднятым задним сиденьем один из лучших в классе — 24,2 кубических фута, когда вы опускаете двухуровневую панель пола в нижнее положение. Подъем обеспечивает ровный пол для груза, когда вы опускаете заднее сиденье, что, кстати, приводит к одной из самых больших максимальных вместимостей в сегменте.

Каковы показатели топливной экономичности и производительности Kia Soul?

Большинство комплектаций 2021 Soul оснащаются одним и тем же 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил и 132 фунт-фут крутящего момента — скромное число, но типичное для сегмента субкомпактных кроссоверов.

Шестиступенчатая механическая коробка передач является стандартной для базовой комплектации LX, а бесступенчатая автоматическая коробка передач (Kia называет ее IVT) является опцией для этой комплектации и стандартной для всех остальных. Передний привод является обязательным — Kia Soul не предлагается с полным приводом.

Экономия топлива составляет 27 миль в час по городу, 33 миль в час по шоссе и 30 миль в час в сочетании для базового двигателя с CVT. При использовании механической коробки передач экономия топлива снижается на 3 миль в час. Немного лучшей экономии топлива можно добиться с моделью Eco dynamics, которая получает 29/35/31.

Каков Kia Soul в управлении?

Ускорение со стандартным двигателем соответствует сегменту, то есть вялое и с большим количеством шума. Однако реакция дроссельной заслонки отрывистая, а звук, который он издает, приятен. Нам также нравится его CVT, о чем мы не часто говорим. Большую часть времени он проводит, имитируя реакции и поведение традиционного автомата, передачи для создания более естественного, привычного ощущения от вождения, при этом пользуясь преимуществами эффективности и производительности CVT. При всем этом мы бы не возражали, если бы Kia предложила 1,6-литровый турбодвигатель не только в топовой комплектации Turbo.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Kia Soul — кроссовер, компактвэн или хэтчбек. Что представляет из себя Соул?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
Канчельскис раскритиковал болельщиков "Спартака" за их поведение
"Матч ТВ" не сможет использовать дроны для трансляции матчей из-за запрета властей
Баранчик: Россия не победит ВСУ, если не проведёт ещё одну волну мобилизации
Экс-глава разведки Чехии Пелз: Запад сделал Россию сильнее, разрушив буферную Украину
Ари предложил Сергею Галицкому стать президентом России
Лионель Месси получил официальное предложение от клуба "Аль-Хиляль"
В Швеции был арестован за вождение в нетрезвом виде игрок НХЛ
В Швеции принесли извинения за заявление о бойкоте соревнований с россиянами
"Наполи" стал чемпионом Италии впервые с 1990 года
ВКС России поразили пункт дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области
Популярное
Делает, что хочет: Поплавская возмутилась возвращению Пугачёвой

Российская актриса театра и кино прокомментировала возвращение Примадонны в столицу и вспомнила её оскорбительные высказывания в сторону россиян.

Актриса Яна Поплавская возмутилась безнаказанным возвращением Аллы Пугачёвой в Россию
Историк моды Васильев рассказал, почему Пугачёвой не было на прощании с Зайцевым
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Всушник впал в ужас, подумав, что рядом русские солдаты
"Зелёный змий" прописался на российских дорогах Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
"Ты была права": Орбакайте сделала заявление о Пугачёвой и сыновьях
"Zа МоскVу!":ночью "Герани" атаковали военную академию в Одессе
"Zа МоскVу!":ночью "Герани" атаковали военную академию в Одессе
Последние материалы
Камни, рак мочевого пузыря и ещё три причины проблем с мочеиспусканием у собак
Ботулизм у собаки: питомец не может дышать и без лечения умирает
В Удмуртии разрушилась дорога, которая ведёт к Бурановским бабушкам
Жители Германии перестали экономить газ и увеличили его потребление
Россия и Ближний Восток вытесняют Европу с рынка бензина в Западной Африке
Nature: учёные из США и Японии обнаружили, что стимуляция стволовых клеток влияет на появление седины
Новое исследование показало, что пациентов с COVID-19 убивал не цитокиновый шторм, а бактерии
5 мая: первый номер газеты "Правда", восстание в Праге и Парад планет
РВ: в рамках подготовки контрнаступления ВСУ резко активизировались в зоне СВО
Замглавы МИД РФ Рябков: отношения России и США находятся у опасной черты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников