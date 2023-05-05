Kia Soul 2021 года — это эволюция автомобиля, который дебютировал более десяти лет назад

Kia Soul 2021 года — это эволюция автомобиля, который дебютировал более десяти лет назад как ответ на высокие, коробчатые хэтчбеки, такие как Scion xB и Nissan Cube. Основная концепция практически не изменилась, несмотря на то, что Soul уже находится в третьем поколении (дизайн был изменен в прошлом году) и претерпел многочисленные улучшения в плане утонченности и функциональности.

Фото: mavink. com/post/E415E15301F4D4B173864F360779EC1342AMF2702E

И все же, в то время как Scions и Cubes в мире вымерли, в последние годы появился совершенно новый сегмент автомобилей, которые практически полностью повторяют концепцию Soul. Вот только они не считаются высокими коробчатыми хэтчбеками, это субкомпактные внедорожники.

И если вы спросите нас, Kia Soul — один из лучших вариантов в сегменте, который он, возможно, создал. Она даже победила в сравнительном тесте Autoblog, в котором также участвовали Hyundai Kona, Jeep Renegade и Honda HR-V. Конечно, есть и другие конкуренты, и это одна из причин, почему мы не можем однозначно назвать Soul лучшим выбором (еще одной причиной является то, что он не предлагает полный привод).

Каковы интерьер и автомобильные технологии Kia Soul?

Жаль, что Kia не сделала интерьер таким же веселым и характерным, как экстерьер.

Он, конечно, немного оживляет интерьер треугольными узорами на дверях, центральной информационно-развлекательной панелью в форме белка и твитерами, расположенными в треугольных вентиляционных отверстиях, но за исключением GT-Line и Turbo (см. ниже), все это выполнено в различных оттенках черного или темно-серого, эффективно скрывая их в бесцветном, унылом интерьере. Ну же, Kia, вы можете лучше.

Насколько велик Kia Soul?

Kia Soul 2021 имеет размеры, схожие с субкомпактными кроссоверами, такими как Honda HR-V, Nissan Kicks, Jeep Renegade и его механически близким родственником Hyundai Kona. Однако высокий рост и форма кузова обеспечивают больше места для пассажиров и грузов, чем у большинства других моделей. Пространство для ног на заднем сиденье превосходит большинство конкурентов, что делает его гораздо более удобным для перевозки четырех полноразмерных взрослых на борту. Пара людей ростом метр десять сантиметров сможет комфортно расположиться спина к спине.

Объем багажного отделения за поднятым задним сиденьем один из лучших в классе — 24,2 кубических фута, когда вы опускаете двухуровневую панель пола в нижнее положение. Подъем обеспечивает ровный пол для груза, когда вы опускаете заднее сиденье, что, кстати, приводит к одной из самых больших максимальных вместимостей в сегменте.

Каковы показатели топливной экономичности и производительности Kia Soul?

Большинство комплектаций 2021 Soul оснащаются одним и тем же 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил и 132 фунт-фут крутящего момента — скромное число, но типичное для сегмента субкомпактных кроссоверов.

Шестиступенчатая механическая коробка передач является стандартной для базовой комплектации LX, а бесступенчатая автоматическая коробка передач (Kia называет ее IVT) является опцией для этой комплектации и стандартной для всех остальных. Передний привод является обязательным — Kia Soul не предлагается с полным приводом.

Экономия топлива составляет 27 миль в час по городу, 33 миль в час по шоссе и 30 миль в час в сочетании для базового двигателя с CVT. При использовании механической коробки передач экономия топлива снижается на 3 миль в час. Немного лучшей экономии топлива можно добиться с моделью Eco dynamics, которая получает 29/35/31.

Каков Kia Soul в управлении?

Ускорение со стандартным двигателем соответствует сегменту, то есть вялое и с большим количеством шума. Однако реакция дроссельной заслонки отрывистая, а звук, который он издает, приятен. Нам также нравится его CVT, о чем мы не часто говорим. Большую часть времени он проводит, имитируя реакции и поведение традиционного автомата, передачи для создания более естественного, привычного ощущения от вождения, при этом пользуясь преимуществами эффективности и производительности CVT. При всем этом мы бы не возражали, если бы Kia предложила 1,6-литровый турбодвигатель не только в топовой комплектации Turbo.