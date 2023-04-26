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Даниил Полоников

Отзыв о Kia Seltos 2022 года: "Ужасное название. Отличный автомобиль!"

6:17
Авто

Kia Seltos 2022 года с названием, напоминающим о рецептурном препарате или мятных конфетах из Голландии, не совсем похож на новый внедорожник, которым можно похвастаться перед друзьями.

Отзыв о Kia Seltos 2022 года: "Ужасное название. Отличный автомобиль!"

Однако так и должно быть, ведь это еще одна хорошо выполненная новинка от Kia, в равной степени разумная и стильная. Будучи представителем растущего сегмента среднеразмерных внедорожников, причем одним из лучших, он занимает место между более компактными и дешевыми субкомпактными моделями и более крупными и дорогими компактными.

Можно подумать, что это слишком тонкий кусок пирога, но благодаря продуманной внутренней комплектации, Seltos должен быть подходящего размера для многих по цене, которая остается значительно ниже $30 000 и даже может быть разумно оборудована за $25 000.

В салоне есть различные дешевые детали, которые выдают его бюджетную цену, но обилие интересных элементов дизайна помогает отвлечь от них внимание. Базовый двигатель также немного унылый тромбон, но доступный турбо обеспечивает ускорение, которое конкурирует с компактными внедорожниками, которые могут стоить на 10 000 долларов дороже. В общем, жаловаться особо не на что… кроме названия.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Seltos?

Если и есть область, где Seltos выдает свою относительно низкую цену, так это качество материалов интерьера. Здесь гораздо больше твердого пластика, чем в более дорогом Kia Sportage и других компактных кроссоверах. Наиболее заметными примерами являются дверные пороги, верхняя часть приборной панели, центральная консоль и грузовой отсек. Однако дизайнеры Kia ловко компенсировали диктат бухгалтеров, повысив уровень нескольких ключевых зон с помощью улучшенных материалов и характерных элементов дизайна. 

Также имеется множество удобных для пользователя технологий. В стандартную комплектацию Seltos LX входит простой в использовании 8-дюймовый сенсорный экран, оснащенный стандартными Android Auto и Apple CarPlay, в то время как все остальные комплектации получают такой же 10,25-дюймовый сенсорный экран, как и Telluride, который повышает функциональность благодаря своей широкоэкранной компоновке (он также во многом похож на тот, который предлагает Hyundai). 

Насколько велик Seltos?

Seltos — один из растущего числа так называемых среднекомпактных внедорожников. Внешне он на 4 дюйма короче по длине, чем Sportage от Kia, который сам по себе является одним из самых маленьких внедорожников в своем сегменте. Тем не менее, Seltos на 2-8 дюймов длиннее различных субкомпактных внедорожников.

Однако, что действительно важно, так это количество пространства внутри, и Seltos удается максимально использовать свои скромные габариты. Этому способствует и его более боксерская линия крыши, обеспечивающая большое пространство для головы и более воздушное общее ощущение.

Многие маленькие кроссоверы могут вызывать ощущение клаустрофобии, особенно у задних пассажиров, и имеют плохую обзорность назад. Seltos лучше. Восьмипозиционное сиденье водителя с электроприводом, установленное в комплектациях EX и SX, обеспечивает широкие возможности регулировки и простор, а спинки задних сидений откидываются под очень удобным углом. Заднее пространство для ног также достаточно для четырех взрослых людей с ростом выше среднего.

Каковы показатели топливной экономичности и производительности Seltos?

Seltos доступен с двумя двигателями, которые привязаны к уровню отделки.

Модели LX, EX и S оснащаются 2,0-литровой рядной четверкой мощностью 146 л. с. и 132 фунт-фут крутящего момента — скромное количество, соответствующее субкомпактным внедорожникам. S — единственная комплектация, которая может быть с передним или полным приводом, в то время как все остальные комплектации — только с AWD.

Базовый двигатель всегда работает в паре с бесступенчатой трансмиссией (так называемой "IVT"), которая имитирует передаточные числа. Экономия топлива составляет 27 миль в час по городу, 31 миль в час по шоссе и 29 миль в час в сочетании с AWD и 29/34/31 с FWD в комплектации S.

S Turbo и SX Turbo оснащены 1,6-литровой турбированной рядной четверкой, которая выдает 175 л. с. и 195 фунт-фут крутящего момента. Это количество соответствует более крупным и дорогим кроссоверам, а благодаря меньшему весу, который приходится таскать на себе, он, соответственно, быстрее. .

Каков Seltos в управлении?

Нам еще предстоит испытать Seltos с базовым силовым агрегатом. Нам показалось, что он недостаточно мощный для более легкого седана Kia Forte — что, вероятно, не является хорошим знаком — а трансмиссия "IVT" необычна. 

Модели Turbo — это совсем другая история. Хотя многие автомобили могут похвастаться режимами вождения Normal и Sport, которые, помимо прочего, заставляют двигатель чувствовать себя немного пикантнее, изменяя реакцию дроссельной заслонки и время переключения передач, в Seltos они вызывают ощущение, что вы внезапно установили другой двигатель. 

Остальные ощущения от вождения Seltos типичны для Kia: способный, собранный, но не особенно запоминающийся. Ходовая часть поглощает большие неровности удивительно хорошо для недорогого кроссовера, возможно, отчасти благодаря 18-дюймовым колесам самого большого размера.

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Kia Seltos 2022 модельного года.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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