Toyota Highlander 2023 года: определённо выбирайте гибрид

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Toyota Highlander 2023 года остается сильным выбором трехрядного внедорожника, если вы остановитесь на гибриде. Он удивительно эффективен, обеспечивая 35 миль в час в сочетании с полным приводом. Это не только огромное преимущество перед обычным Highlander, работающим на бензине, но и огромное преимущество перед практически всеми другими внедорожниками в своем классе.

С другой стороны, есть обычный Highlander. И сейчас этот внедорожник хуже в управлении. Toyota отказалась от шелковистого V6 в пользу турбированного 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя.

По-видимому, он имеет меньший уровень выбросов, чем V6, но с улучшением на одну милю на галлон и гораздо более шумным и неприятным опытом вождения, это понижение в нашей книге.

Независимо от двигателя, вы по-прежнему получаете надежную управляемость, привлекательный и удобный интерьер, а также репутацию Toyota и последующую стоимость при перепродаже.

Меньшее сиденье третьего ряда и грузовой отсек являются определенными недостатками, особенно в классе, где пространство является главным фактором при покупке, и из-за этого такие варианты, как Kia Telluride, Hyundai Palisade, Subaru Ascent и Nissan Pathfinder могут быть лучше для вас.

Однако если вам не нужно много места, то гибридный Highlander Hybrid — это непревзойденный вариант по своей эффективности, и на него определенно стоит обратить внимание. Негибридный Highlander? Не очень.

Что нового в 2023 году?

Highlander отказался от двигателя V6 в пользу 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом. Он обеспечивает меньшую мощность, но гораздо больший крутящий момент. Он также немного эффективнее. Информационно-развлекательная система была обновлена и теперь работает на базе системы, установленной на других новых моделях Lexus и Toyota.

Стандартный сенсорный экран имеет размер 8 дюймов, а обновленный — 12,3 дюйма. Он также имеет беспроводную совместимость с Apple CarPlay и Android Auto. Также были внесены незначительные изменения в некоторые комплектации.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Highlander?

Серебристая отделка, которая обвивает приборную панель, как вилка, имеет текстуру, чтобы выглядеть богаче и больше походить на настоящий металл. Деревянная отделка приборной панели и центральной консоли, будь она настоящая или нет, выполнена тонко и со вкусом. К мягкому винилу SofTex, покрывающему большую часть приборной панели, дверей и центральной консоли, приятно прикасаться, а натуральная кожа на сиденьях мягкая, как масло. Все переключатели приятны на ощупь и в управлении.

В стандартную комплектацию большинства уровней отделки входит 8-дюймовый сенсорный экран, который установлен высоко в пределах досягаемости и видимости.

Доступное 12,3-дюймовое устройство во многом схоже по основным характеристикам и принципам работы, но выигрывает в функциональности за счет широкоэкранной ориентации. Операционная система — самая новая из предлагаемых Toyota, с яркой, минималистичной графикой и естественным распознаванием речи. Она отзывчива и работает быстро.

Насколько велик Highlander?

Внешне Highlander меньше большинства своих конкурентов, что делает его немного более удобным для маневрирования и парковки. Возможно, больше шансов, что он поместится в вашем гараже. Однако речь идет лишь о нескольких дюймах, поскольку Highlander все еще остается очень большим автомобилем.

Неудивительно, что он также имеет один из самых маленьких интерьеров в сегменте. Он больше похож на Sorento от Kia, чем, например, на более крупный Telluride. Везде немного меньше места для головы, но именно третий ряд заметно меньше, чем у конкурентов.

По крайней мере, второй ряд предлагает много места, а сдвижные сиденья установлены на высоте, позволяющей взрослым и подросткам чувствовать себя комфортно в течение нескольких часов подряд.

Комфорт спереди также превосходен, так как водительское сиденье обладает широкими возможностями регулировки и легким доступом к рулевому колесу и элементам управления информационно-развлекательной системой.

Объем багажного отделения составляет 16 кубических футов за третьим рядом сидений, 48,4 кубических футов за вторым рядом и 84,3 при сложенных задних сиденьях.

Несмотря на солидные цифры, Toyota все же предлагает меньше места, когда все сиденья подняты, по результатам нашего теста Highlander, а также тестов конкурентов. При опущенных сиденьях места тоже меньше, но это не такая большая проблема, так как в основном вы имеете дело с разной степенью громадности.

Каковы показатели топливной экономичности и производительности Highlander?

Здесь Highlander является большим победителем, по крайней мере, в отношении гибрида. Электрифицированный Highlander использует 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в паре с электромоторами, которые производят 243 лошадиные силы.

Это не так много для сегмента, но тогда ни один большой трехрядный кроссовер и близко не подходит к его топливной экономичности. Оценки EPA на 2023 год не были доступны на момент написания этой статьи, но мы ожидаем, что они будут практически такими же: 36 mpg в сочетании с передним приводом или 35 mpg с опциональным полным приводом (он использует второй электромотор на задней оси).

С другой стороны, турбированный четырехцилиндровый двигатель следует пропустить, если это возможно. В отличие от шелковистого V6 с впечатляющей для своего класса мощностью, турбодвигатель громкий, грохочущий и имеет меньше лошадиных сил, чем большинство конкурентов.

Крутящий момент в 310 фунт-фут (на 47 больше, чем у предыдущего V6) значительно выше, чем у большинства других, но из-за грубого звучания двигателя создается впечатление, что он работает с большим усилием.

Каков Highlander в управлении?

Это, безусловно, лучший Highlander в управлении, а также один из самых сдержанных автомобилей в сегменте. За рулем он не кажется таким уж большим, а шасси и рулевое управление прекрасно взаимодействуют друг с другом, создавая ощущения от вождения, которые не зависят от того, везете ли вы детей в школу, едете по длинному шоссе или оказались на извилистой горной дороге.

Это не такой атлет, как Mazda CX-9, и эксперты сомневаются, что новый Highlander XSE будет настолько крут, но по сравнению с другими семейными автомобилями Highlander прекрасно сочетает в себе комфорт езды и уверенную управляемость. Есть режим Sport, который можно выбрать, но изменения в рулевом управлении, дроссельной заслонке и трансмиссии трудно обнаружить.

Базовый турбированный четырехцилиндровый двигатель громкий, ворчливый и звучит напряженно при движении. Ускорение, безусловно, адекватное, просто оно достигается с большим трудом.

К счастью, трансмиссия работает плавно, и ни один из других положительных моментов, таких как езда, управляемость и надежные тормоза, не пострадал от нового двигателя.

Не стоит удивляться, что Highlander Hybrid нравится нам больше. Он чувствует себя приятно быстрым на старте в городе, а в определенных условиях будет работать только на электричестве.

Вы также получаете такую же езду и управляемость выше среднего, как у турбированного Highlander, и, конечно, непревзойденную экономию топлива за скромную надбавку к цене, которая быстро окупится за счет экономии бензина.

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