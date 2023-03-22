BMW X7 2023 года — король модельного ряда: да здравствует "Государь"!

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Во время первого медиадрайва BMW X7 2023 года инженеры и руководители раскрыли внутреннее название самого большого и роскошного грузовика марки: Der Souverän, или "Государь".

BMW X7 2023 узурпировал трон 7 Series

Это произошло даже тогда, когда BMW кивнул на предстоящее появление совершенно нового седана 7 Series и его электрического ответвления i7 — автомобилей, которые в любую другую эпоху были бы безусловными флагманами роскошного автопарка.

На рынке, который сейчас возносит внедорожники на высокий пьедестал, а к седанам относится как к крестьянам, обрабатывающим почву, трехрядный X7 явно узурпировал трон 7 Series, особенно в качестве короля Америки. С момента своего дебюта в качестве модели 2019 года этот созданный в Южной Каролине претендент на Mercedes GLS-Class, Range Rover и Cadillac Escalade нашел 47% своих глобальных покупателей в США и еще 28% — в Китае. Только 2% нашли дом в Германии.

Стремясь защитить этот трон, в 2023 году X7 получит особенно мощное обновление. Решающие обновления включают новые рядные двигатели 6 и 8, оба с 48-вольтовым гибридным помощником для повышения эффективности, снижения выбросов и полезного крутящего момента от электричества.

Мощность

Модель X7 xDrive40i (от 78 845 долларов) предлагает 375 лошадиных сил и 393 фунт-фут крутящего момента от 3,0-литровой рядной шестерки с турбонаддувом. Это скачок на 40 лошадей и 67 фунт-фут, но он также работает по более эффективному циклу Миллера и оснащен выпускными клапанами, которые могут закрываться во время остановки двигателя, чтобы снизить крутящий момент на разгоне примерно на две трети. Это позволяет гибридному генератору поглощать больше энергии рекуперации для 48-вольтовой батареи.

Для X7 M60i (от $104 095) 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом развивает 523 лошадиные силы и 553 фунт-фут. Это осталось неизменным, но инженеры BMW утверждают, что мягкая гибридная система обеспечивает заметно больший крутящий момент, чтобы заполнить любые задержки или пробелы в мощности V8. Созданный на основе "злого" агрегата S63 от подразделения M, который впервые был установлен на X5M и X6M, V8 оснащен турбокомпрессорами с двойными спиралями в блоках цилиндров "Hot Vee".

Выхлопной коллектор расположен поперечно, а коленчатый вал усилен для того, чтобы справиться с крутящим моментом.

Новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, поразительно переработанная приборная панель с изящным изогнутым дисплеем BMW и новейший интерфейс iDrive8, который не является шагом вперед.

Интерьер

В стандартное оснащение теперь входит ранее опциональный панорамный люк с отдельной панелью над третьим рядом, а также высококлассные сиденья Comfort с подогревом и охлаждением спереди. Есть целый ряд новых технологий для помощи водителю, множество опциональных пакетов (таких как M Sport и Sport Pro), а также классная краска Sparkling Copper Metallic, которая вкрапляет медные частицы в сине-серый цвет.

Фейслифтинг, проведенный в середине цикла, включает в себя обширную модернизацию передней части. Складчатое светодиодное освещение размещает прищуренную пару ламп DRL и указателей поворота вверху, а более крупные адаптивные матричные фары — внизу.

Знакомая по BMW чрезмерно широкая почкообразная решетка выпячивается между ними, по крайней мере, в общих чертах пропорционально громоздкому внедорожнику, идущему позади. Огни "Iconic Glow" теперь каскадом падают с решетки радиатора. Сзади ультратонкие трехмерные задние фонари разделены элегантной хромированной полосой под стеклянной крышкой. Но именно четырехглазая передняя часть вызвала недоумение у самозваных критиков дизайна BMW.

Несмотря на привычное нагромождение автомобильного стада, стиль X7 не является оскорбительным, по крайней мере, по стандартам больших и высоких внедорожников. Если уж на то пошло, экстерьер баварского автобуса X7 остается таким же перфектным и непримечательным, как и раньше, что в конечном итоге может оказаться большим грехом.

Именно здесь Range Rover демонстрирует свое самое большое преимущество: его экстерьер (и интерьер) от кутюр превосходит BMW по стилю с таким же отрывом, как Лондонский мост.

Запрыгнув на борт M60i для поездки из Гринвилла на завод BMW в Спартанбурге, мы попали в салон, который был украшен двухцветной обивкой из серого атласа и белой слоновой кости.

В рамках программы "BMW Individual" весь салон отделан ароматной кожей мериноса с прекрасной стежкой, напоминающей сумку Gucci. Другие предпочтут новую обивку Sensafin, не содержащую животных, стандартную для xDrive40i в четырех оттенках, но ее искусственная кожа оставила меня равнодушным.

Для любой из моделей операционным словом является "великолепный"

X7 заботится о пассажирах в наивысшей степени, и это, должно быть, самый спортивный трехрядный внедорожник, который когда-либо был создан. Совершенно новый Range Rover обладает большими возможностями, но даже он не может сравниться с BMW по уверенности в поворотах. Escalade? Mercedes GLS-Class? Забудьте об этом.

На шоссе Перкинса, ленточной двухполосной дороге, проходящей через Национальный лес Писга, M60i преодолевает даже повороты в стиле Miata без задержек и жалоб. Рулевое управление разумно взвешено, но обратной связи все еще слишком мало. Оно также сочетается с рулевым управлением задней оси для улучшения маневренности.

Пневматическая подвеска

Пневматическая подвеска с двумя осями и регулируемой высотой обеспечивает великолепную езду, даже на доступных 23-дюймовых колесах с алмазной полировкой (впервые для BMW), которые до отказа забивают арки. Система Executive Drive Pro, стандартная для M60i, выравнивает кузов с помощью активных стабилизаторов крена и учитывает информацию с камеры, навигационной системы и анализируя стиль вождения для упреждающей настройки подвески на предстоящих поворотах или разбитом дорожном покрытии.

Заявленные показатели мощности и ускорения могут показаться такими же "мешками с песком", как и у некоторых других BMW. Автоматизированный старт бросает большой X7 вперед со слэм-бэнгом, опровергая заявленные компанией 4,7 секунды на разгон от 0 до 60 миль/ч.

X7 остается одним из самых тихих и дзен-подобных автомобилей

Басовитый звук V8 часто заглушается кашемировыми слоями звукоизоляции, но режимы движения Sport позволяют добиться более насыщенного и мелодичного звучания. В конечном итоге это хорошо: X7 остается одним из самых тихих и дзен-подобных автомобилей.

Во время движения мы любуемся модернизированным гребнем приборной панели, полосатой полосой подсветки с графикой X7. Сверху расположен изогнутый дисплей BMW, объединяющий 12,3-дюймовый дисплей водителя и 14,9-дюймовый центральный экран. Новые вентиляционные отверстия поворачиваются с помощью металлических ручек с накаткой и имеют богатые тактильные ощущения.

Переработанный селектор коробки передач, включая опциональный стеклянный скошенный тумблер, напоминает удлиненный переключатель Porsche на последней модели 911.

Система iDrive8 поддерживает все необходимые функции, начиная с элегантного дисплея на передней панели и заканчивая навигацией с дополненной реальностью, новым распознаванием светофоров и опциональным цифровым ключом на базе смартфона.

Система выглядит великолепно, но я согласен с редакторами Autoblog Палмером и Рисвиком в том, что система кажется шагом назад в плане интуитивного управления. Вы можете глубже изучить проблемы iDrive8 здесь.

Функции помощи водителю включают в себя ограниченную функцию громкой связи на разделенных шоссе. Роботизированный помощник работал как шарм в плотном потоке в час пик, но в отличие от лучшего в отрасли Super Cruise от GM, он работает только на скорости до 40 миль в час. На еще более низких скоростях мы испытали новый ассистент маневрирования: Водитель может обучить помощника запоминать до 10 сложных "маневров" длиной до 200 метров каждый.

Представьте себе маршрут от закрытого поместья до последнего парковочного места в конюшне или просто запутанный кондоминиум. Подъезжайте к запомненной точке старта, как мы это делали на конусной трассе в Спартанбурге, и BMW будет самостоятельно управлять рулевым управлением, дросселем и тормозами, чтобы завершить поездку автономно. Он даже переключится на передний или задний ход для завершения запомненного курса. К этому добавляются ассистенты для парковки, буксировки и движения задним ходом.

Места в салоне

Места в салоне не менее комфортабельны. Одна кнопка в люке максимизирует грузовое пространство, раскладывая все сиденья второго и третьего рядов. Другая кнопка увеличивает пространство для пассажиров, поднимая раздельные кресла третьего ряда и сдвигая второй ряд для максимального пространства для ног — либо скамья для трех пассажиров, либо пара шикарных капитанских кресел со складными подлокотниками.

Третий ряд Bimmer остается достаточно удобным даже для крупных взрослых, а также включает в себя порты USB-C или персональные настройки температуры и воздушного потока с помощью опционального пятизонного климат-контроля.

Стоимость и её вариации

Базовая стоимость X7 40i составляет менее 79 000 долларов — на 25 000 долларов меньше, чем у модели с V8, цена которой в ходе испытаний достигает 119 945 долларов с учетом опций, — есть возможность не ограничивать себя в опциях и при этом чувствовать себя в выигрыше.

Экономия топлива — еще одно ощутимое преимущество, так как x40i показывает 21 миг в час по городу, 25 миг по шоссе и 22 миг в сочетании, против 16/21/18 у M60i. По данным федеральных властей, это дает значительную экономию топлива в 700 долларов в год при цене 3200 долларов для шестицилиндровой модели и 3900 долларов для V8.

Возможно, такая экономия не будет иметь значения для тех, кто может позволить себе нечто, убедительно называемое Sovereign. В любом случае, хорошо ездить на "короле".