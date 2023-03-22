ГАЗ ГЛ-1 — советский рекордсмен скорости. Сам Чкалов испытывал автомобиль

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Мы все знаем, что американцы без ума от скорости. На соляных равнинах устанавливаются все более впечатляющие рекорды, и эти энтузиасты не намерены останавливаться. Но на этот раз речь пойдет о совершенно другой нации — русских. Производимые ими автомобили никогда не становились эталонами на международной арене, поэтому многие полагают, что и скорость их никогда не волновала.

Когда в Советском Союзе установился коммунистический режим, для автолюбителей наступили мрачные времена. Социалисты пытались вбить в головы бедных граждан, что автомобиль — это выдумка капиталистического мира. Даже небольшие гонки превращались в события, а однажды на старт километровой гонки выехал совершенно стандартный американский Cord 812, за рулем которого сидел ни кто иной, как пилот самолета Михаил Грумов.

Определенно, не самый быстрый автомобиль в Соединенных Штатах сумел развить скорость 141 км/ч на этом километре, лишь на волосок не дотянув до установления нового рекорда скорости для всего Советского Союза.

Русским повезло, но власти понимали, что это лишь случайность и что установление нового рекорда западным автомобилем — лишь вопрос времени. Именно тогда ГАЗу — Горьковскому автомобильному заводу — было поручено разработать прототип, который смог бы поднять планку скорости как можно выше.

Работа была поручена талантливому инженеру Евгению Агитову, которому были предоставлены все материалы и средства, необходимые для создания самого быстрого российского автомобиля в истории. Работы начались в 1938 году, причем в качестве донора для проекта был выбран автомобиль ГАЗ-М1 (который был по сути копией американского Ford V8-40 1933 года).

Поскольку у русских не было чертежей восьмицилиндрового двигателя, им пришлось довольствоваться четырехцилиндровым 3,3-литровым агрегатом мощностью 50 л. с.

Очевидно, что эти цифры не могли гарантировать новый рекорд, поэтому двигатель немного доработали, увеличили степень сжатия и добавили клапаны большего диаметра, что позволило получить еще 15 л. с. Линии кузова были сглажены, чтобы уменьшить сопротивление, а спереди было установлено небольшое защитное ветровое стекло. Все ненужные детали были удалены, и общий вес автомобиля составил ровно одну тонну.

Как только автомобиль был готов, в Москве начались его первые испытания. Новый рекорд должен был установить водитель-испытатель ГАЗа Аркадий Николаев, но во время одного из испытаний за руль попросился знаменитый российский летчик-испытатель Валерий Чкалов.

Разрешение было получено, и герой отправился в путь; двигаясь со скоростью более 100 км/ч, он не заметил внезапного спуска на дороге впереди себя, и машина взлетела в воздух, но успешно приземлилась. С тех пор ходят шутки о том, что пилот совершил первый испытательный полет на автомобиле.

В октябре 1938 года Аркадий Николаев наконец-то смог развить скорость 148 км/ч на автомобиле ГАЗ ГЛ-1, установив тем самым новый рекорд Советского Союза.

Всего через пару лет ГАЗ представил свою новую 11 модель, которая имела шестицилиндровый двигатель, позволявший автомобилю разгоняться до 140 км/ч. Единственное, что было ясно, так это то, что ГАЗ ГЛ-1 нуждался в большой доработке.

Поэтому Евгений Агитов и его команда вернулись к чертежной доске, чтобы создать гораздо более быструю вторую версию GAZ GL-1. В качестве базы для проекта был выбран ГАЗ 11-73 с шестицилиндровым двигателем объемом 3,5 литра.

Кузов был переработан, а вся кабина оснащена крышей, которая должна была обеспечить еще лучшие аэродинамические свойства. Мощность двигателя увеличили до 100 л. с., переделали переключение коробки передач, но общий вес автомобиля увеличился до 1100 кг.

Даже несмотря на увеличение снаряженной массы, более обтекаемый дизайн и увеличенная мощность двигателя позволили автомобилю развить большую скорость.

Уже к 22 сентября 1940 года ГАЗ ГЛ-1 развил скорость до 161,9 км/ч, значительно улучшив советский рекорд. Благодаря усовершенствованиям, внесенным в прототип ГЛ-1, грузовики, самолеты и пассажирские автомобили получили более мощные двигатели всего через пару лет.

Поскольку русские все еще сильно отставали в гонке за скоростью, у ГАЗа были планы по созданию третьего поколения GL-1, но тут вмешалась Вторая мировая война, и оба прототипа исчезли или были уничтожены. В 2010 году нескольким энтузиастам удалось воспроизвести точную копию второго ГАЗ ГЛ-1, которая сейчас выставлена в музее в Москве.