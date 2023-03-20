GMC Sierra 2023 года: высококлассный и способный к бездорожью

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Полутонный пикап GMC Sierra 2023 года является чуть более высококлассным родственником Chevy Silverado, но не всегда чувствовал себя таковым. После обновления в прошлом году Sierra действительно соответствует высококлассной части уравнения, в основном с удобным, качественным интерьером и улучшенными технологиями в большинстве комплектаций.

GMC Sierra 2023 — возможности и комфортабельность

Автомобиль обладает широкими возможностями конфигурации: четыре доступных двигателя и пять различных комбинаций кабина/коробка передач. Он также вполне способен к бездорожью благодаря AT4, AT4X и готовящемуся к выпуску AT4X AEV Edition.

Нам нравится разнообразие технологий, доступных в Sierra, будь то информационно-развлекательная система с поддержкой Google с большими, простыми в использовании экранами, четким дисплеем, многочисленными камерами для трейлинга и бездорожья, или продвинутая система помощи водителю Super Cruise от GM. Хотелось бы, чтобы последняя была доступна не только в комплектации Denali.

Если вы ищете грузовик, чьи возможности сочетаются с его комфортабельностью, GMC Sierra заслуживает вашего внимания, хотя вы можете найти лучшее качество езды в других марках (однако нам понравилась езда в AT4X). И хотя AT4X имеет некоторые реальные внедорожные возможности, если вы ищете супергрузовик, способный взрывать барханы, вам лучше подойдет Ford F-150 Raptor и Ram Rebel TRX.

Если вам не нужен красивый интерьер или дополнительные технологии, вы можете найти что-то более соответствующее вашим потребностям и карману в Ford F-150, Ram 1500 или даже в Chevy Silverado от GM. С любой из этих марок трудно ошибиться.

Что нового в 2023 году?

После некоторых приятных обновлений в 2022 модельном году изменения в 2023 году относительно незначительны. Цена, к сожалению, выросла. Доступный 3,0-литровый турбодизель Duramax был доработан для увеличения мощности и эффективности.

Позже в этом году появится версия AT4X AEV Edition, которая добавит еще больше внедорожных возможностей этому роскошному пикапу. Также доступны несколько новых цветов экстерьера, новый Graphite Edition для комплектации Pro и новые 22-дюймовые ультра-яркие колеса для Denali Ultimate. GMC также немного изменил то, какие двигатели входят в стандартную или опциональную комплектацию.

Каковы интерьер Sierra и автомобильные технологии?

На самом деле существует три варианта интерьера Sierra. Базовая комплектация Pro получила старый интерьер и 7-дюймовый сенсорный экран (он имеет вполне приемлемый интерфейс GM), что просто прекрасно для такого базового рабочего грузовика, как Pro. Никаких нареканий.

Затем комплектации SLE, SLT и Elevation получают тот же новый дизайн интерьера, что и верхние уровни отделки Chevy Silverado, включая более привлекательный дизайн, электронный переключатель на консоли для пятиместных салонов, более совершенные переключатели, обновленную приборную панель и, что особенно примечательно, 13,4-дюймовый широкоформатный сенсорный экран, на котором установлен интерфейс Google Android Automotive, разработанный специально для GMC. Соперники Sierra в этом ценовом диапазоне оснащаются меньшими экранами.

Помимо размера экрана, мы обнаружили, что система Android Automotive достаточно проста для понимания и оценили, насколько хорошо она интегрирована с Google Maps (в отличие от потоковой передачи данных через телефон с Apple CarPlay или Android Auto, которые входят в комплектацию BTW).

У вас могут возникнуть некоторые проблемы, если вы пытаетесь ориентироваться на местности, где нет сотовой связи, поэтому необходимо знать, как загрузить содержимое карты заранее. Не считая этой проблемы, данный интерфейс является одним из лучших на рынке, хотя он также конкурирует с исключительными системами Uconnect от Ram и Sync от Ford.

Итак, все, что мы сказали, в основном относится к Chevy Silverado. Sierra Denali, AT4 и топовая комплектация AT4X и Denali Ultimate получили особый для GMC дизайн интерьера, каждый со своим собственным вкусом роскоши.

В комплектации AT4 все выполнено в черных тонах и с черной глянцевой отделкой. Базовая AT4 имеет некоторые акценты на сиденьях верблюжьего цвета, а AT4X получает расширенную кожаную отделку и больше функций. Модель Denali более богатая, она получает отделку деревом, расширенную кожу и дополнительную отделку сплавом, а также возможность выбора коричневого цвета интерьера.

В комплектации Denali Ultimate (на фото выше, вверху) все стало еще лучше благодаря уникальной цветовой гамме "Alpine Umber" с прострочкой, напоминающей бейсбольные мячи, контрастной отделкой и очень крутой топографической картой Денали (горы), нанесенной на различные кожаные поверхности и вытравленной в красивой отделке приборной панели из темного дерева.

Насколько велик Sierra?

Sierra 1500 Crew Cab предлагает на заднем сиденье простор, как в лимузине, благодаря огромной задней двери. Как и ожидалось, спинка заднего сиденья в Double Cab более вертикальная и менее удобная. Пространство для ног может быть лучшим в классе, но оно все равно тесновато для высокого водителя, что означает, что заднее сиденье Double Cab в конечном итоге лучше всего подходит для нерегулярного использования или детей.

По крайней мере, его передние задние двери с петлями лучше, чем раздражающие раковины F-150 Super Cab. Как обычно, вы можете получить трехместную скамейку 40/20/40 (все комплектации, кроме AT4 и Denali) или ковшеобразные сиденья с полноценной центральной консолью (не доступны в базовой комплектации и SLE).

Что насчет кровати? Более тонкие и высокие стенки, представленные еще в 2019 году, привели к тому, что кровать в итоге вмещает больше, чем что-либо еще в сегменте, не названном Silverado. Что еще лучше, максимальная грузоподъемность составляет от 1550 до 2250 фунтов, что в целом на несколько сотен фунтов больше, чем у F-150 (хотя подходящая конфигурация от Ford предлагает больше) или Ram 1500. Тем не менее, кровать Sierra имеет больше возможностей, чем просто ее объем и грузоподъемность.

Для начала он предлагает заднюю дверь MultiPro, которая обеспечивает огромное количество конфигураций, что очень полезно при погрузке и разгрузке. Вы даже можете оснастить его специальной аудиосистемой Kicker. Но подождите, это еще не все! В комплектациях Denali и AT4 может быть установлена композитная кровать CarbonPro из углеродного волокна, которая, по словам GMC, обеспечивает дополнительную "прочность, долговечность и устойчивость к царапинам", а также потенциальное снижение веса на 59 фунтов в зависимости от комплектации. По сути, это кровать и вкладыш в одном.

Каковы показатели экономии топлива и производительности Sierra?

Базовый двигатель на Pro, SLE и Elevation — это 2,7-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который производит 310 лошадиных сил и 430 фунт-фут крутящего момента.

Он оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и имеет функцию деактивации цилиндров (да, он может работать только на двух цилиндрах). Расход по городу составляет 19 миль на галлон, по шоссе — 22 миль на галлон и 20 миль на галлон в сочетании с 2WD. С 4WD он получает 18/20/19 миль в час. В комплектациях с грязевыми шинами эти показатели снижаются до 17/18/17.

Стандартный для SLT и Denali и опциональный для Pro, SLE и Elevation 5,3-литровый V8 мощностью 355 л. с. и 383 фунт-фут крутящего момента работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. На 2WD расход топлива составляет 16/21/18 мпг. С полным приводом — 16/20/18 mpg. Опять же, грязевые шины снижают экономичность, на этот раз до 16 или 17 миль в час в зависимости от уровня отделки.

Стандартный для AT4X и Denali Ultimate и опциональный для SLT, AT4 и Denali — это 6,2-литровый V8 объемом 6,2 л, развивающий 420 л. с. и 460 фунт-фут крутящего момента. Он работает в паре с 10-ступенчатой коробкой передач. Расход топлива составляет 15/19/17 мпг во всех комплектациях, кроме AT4 и AT4X, в которых он составляет 14/17/15 мпг из-за грязевых шин.

3,0-литровый турбодизель с рядной шестеркой мощностью 305 л. с. и крутящим моментом 495 фунт-фут является стандартным для AT4 и опциональным для всех остальных комплектаций, кроме Pro и AT4X. Он также оснащается 10-ступенчатым автоматом. Расход составляет 24/29/26 мпг с 2WD, 22/27/24 мпг с 4WD или 21/23/22 мпг в AT4.

Каково управлять Sierra?

Как и любой американский полноразмерный грузовик, ходовые качества Sierra и Silverado во многом зависят от выбранного вами двигателя — а поскольку GM предлагает больше двигателей, чем кто-либо другой, разброс различий еще больше. Еще до того, как турбированный четырехцилиндровый двигатель был серьезно модернизирован к 2022 году, мы обнаружили, что он такой же мощный и эффективный, как и заявлено, что легко развеивает опасения, что в полноразмерный грузовик нельзя поставить четырехцилиндровый двигатель. Тем не менее если вы можете раскошелиться, дизельный двигатель Duramax будет лучшим выбором — его крутящий момент соответствует большому 6,2-литровому V8, его топливная экономичность будет значительно выше, и он потрясающе тихий.

Но мы полагаем, что большинство покупателей Sierra будут рассматривать V8. В таком случае, мы обнаружили, что 6,2-литровый двигатель явно мощнее 5,3-литрового, но он также не так уж и необходим. Испытатели буксировали тяжелые грузы с обоими двигателями, и 6,2-литровый является скорее примером излишества, чем необходимости. Наличие пакета Max Tow на дизельной модели Duramax повышает максимальный показатель буксировки до 13 200 фунтов, что делает его еще лучшей альтернативой большому V8.

Однако до сих пор все, что мы написали, относится и к Silverado. Широкие возможности Sierra в плане вождения на самом деле еще больше благодаря адаптивным амортизаторам в комплектации Denali, которые обеспечивают превосходную езду и контроль над кузовом по сравнению со стандартной подвеской.

Пикапы Silverado/Sierra имеют тенденцию при движении по неровному дорожному покрытию проявлять либо карающую жесткость (большие колеса), либо необычайно морскую плавность хода (маленькие колеса). Ни то, ни другое не происходит с более цивилизованным, крупноколесным Denali. Если вы ищете причину выбрать Sierra вместо Silverado и у вас есть деньги на большой пикап, то это то, что нужно.

Что касается нового AT4X, то его внедорожная прочность не означает, что вас ждет жесткая езда. Амортизаторы Multimatic DSSV, которые используются в Silverado ZR2, делают этого зверя невероятно приятным в управлении, особенно учитывая внедорожные притязания модели.

Езда тихая и хорошо контролируемая, независимо от того, едете ли вы по сухому шоссе или по гравийной дороге в зимнюю стужу. Стандартное оборудование включает в себя несколько бугристых шин повышенной проходимости и электронную блокировку переднего и заднего дифференциалов. Если вы планируете ездить по бездорожью, GMC предлагает лучший вариант, чем раньше, и при этом обеспечивает комфорт, которого вы жаждете в повседневной езде. Однако в AT4X вы не сможете получить Super Cruise.

Какова цена 2023 Sierra?

Цены на GMC Sierra 2023 года начинаются от $38 995 (включая $1 895 в счет оплаты места назначения) за базовую комплектацию Pro в исполнении 2WD с обычной кабиной и стандартной коробкой передач. Цены сильно варьируются в зависимости от комплектации, отделки и двигателей. Самые высокие комплектации, Denali Ultimate и AT4X, начинаются ближе к середине 80 000 долларов.

GM неоднократно менял цены на Sierra, но то, что вы увидите ниже, актуально по состоянию на 7 марта 2023 года. Все цены включают стоимость доставки до места назначения в размере $1 895 и указаны для заднего привода, если только полный привод не входит в стандартную комплектацию (AT4, AT4X и Denali Ultimate). Двигатель в скобках — это стандартная силовая установка для каждого уровня отделки.

Pro: $38 995 (2,7-литровый)

SLE: $52 095 (2,7-литровый)

Elevation: $53 795 (2,7-литровый)

SLT: $57 745 (5,3-литровый)

AT4: $68 595 (Duramax)

Denali: $67,595 (5.3-литровый)

AT4X: $83 595 (6,2-литровый, доступен только один)

Denali Ultimate: $83 995 (5,3-литровый)