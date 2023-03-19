В России каждый третий житель имеет собственный автомобиль. На начало 2021 года в стране было зарегистрировано 45 миллионов легковых автомобилей. Почти треть из них произведена российской автомобильной компанией LADA.
Toyota в настоящее время является второй по популярности маркой, с более чем четырьмя миллионами автомобилей в стране — RAV4 и Camry являются самыми популярными моделями. Далее следуют Hyundai и Kia с более чем двумя миллионами автомобилей в стране каждая.
По сравнению с США и большей частью Европы, где примерно два из трех жителей имеют собственный автомобиль, автомобильный рынок в России все еще относительно открыт и продолжает развиваться. Россия вводит довольно большие таможенные пошлины на импортные автомобили, чтобы заставить международные автомобильные компании производить свои машины внутри страны.
В результате многие иностранные автопроизводители локализовали свое производство в России, а в некоторых случаях даже модифицировали свои модели автомобилей с учетом российских дорожных условий и вкусов людей.
Хэтчбеки и универсалы встречаются реже, а небольшие электромобили вообще являются необычным зрелищем (в стране насчитывается всего 11 000 электромобилей, из них 9 000 — Nissan Leaf).
"Россияне не интересуются хэтчбеками из-за отсутствия ассоциации с высоким положением в обществе", — говорит Алексей Кожухов, эксперт по автомобильному маркетингу. Он отмечает, что в советский период длинный седан "Волга" считался автомобилем высокого класса и символом власти, и эти ассоциации передались последующим поколениям.
Производители создали седаны и внедорожники эконом-класса, которые специально ориентированы на российский рынок. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первой половине 2021 года около 45% проданных новых автомобилей составили кроссоверы.
Самый простой и дешевый автомобиль на российском рынке, Granta собирается на заводе АвтоВАЗа в Тольятти. В некоторых типичных отзывах покупателей говорится, что автомобиль "надежный и без проблем" или "я не питал больших иллюзий и получил то, что ожидал". Седан без кондиционера стоит 560 000 рублей ($7 800), а версия LUXE с подогревом лобового стекла, круиз-контролем и автоматической коробкой передач — 780 000 рублей ($11 000).
Последняя модель Lada, Vesta, разработана как седан и кроссовер, хотя есть и спортивная версия. Автомобиль отвечает потребностям большинства потребителей, но стоит дешевле, чем иностранные бренды.
"Когда я ее покупал, я понимал, что это АвтоВАЗ, и впереди могут быть проблемы, но желание купить эту красавицу просто взяло верх, и в этот бюджет я хотел только новую машину", — пишет один российский водитель, добавляя, что он не хотел покупать подержанную машину.
Самая простая модель с механической коробкой передач, кондиционером и подушками безопасности продается за 795 000 рублей ($11 200), а самая дорогая версия Sport стоит 1,2 миллиона рублей ($17 000).
Этот кроссовер является одним из самых недорогих автомобилей в своем классе в России. Его цена варьируется от 1,2 млн рублей ($17 000) до около 2 млн рублей за топовую версию ($28 000).
"Многие владельцы Creta с 1,6-литровым двигателем жалуются на вялую динамику. Я не искал гоночный болид, поэтому машина меня вполне устраивает. Моим приоритетом был AWD, который полностью себя оправдал. Теперь я могу в любое время выехать на природу и не беспокоиться о том, что застряну на грунтовой дороге", — пишет один водитель с Урала.
Hyundai также стал первым автопроизводителем в России, предложившим онлайн-продажи прямо с завода, минуя дилера.
Solaris — это версия Accent, которая была локализована специально для России в 2010 году и производится в Санкт-Петербурге. Российские водители, похоже, вполне довольны этой моделью, которая представляет собой бюджетный седан, устойчивый к перепадам температур и суровым погодным условиям и в целом надежный.
"Я хотел пользоваться им как минимум пять лет, не заглядывая под капот", — написал один из водителей о том, почему он выбрал именно эту модель.
Solaris варьируется в цене от 890 000 рублей ($12 500) до 1,3 млн рублей ($18 300) за топовую комплектацию.
KIA Rio также производится в Санкт-Петербурге с 2011 года, как и Solaris, выпускается только в версии седан, которая более популярна среди местных покупателей. Дизайн и технические характеристики российского Rio немного отличаются от версий, продаваемых в других странах. Многие водители отмечают, что у него хороший обогрев и способность заводиться при минус 30 по Цельсию. В результате автомобиль стал одной из самых продаваемых моделей в стране. Его стоимость варьируется от 950 000 (13 400 долларов) до 1,3 миллиона рублей (18 300 долларов).
Все модели Polo, продаваемые в Европе, являются хэтчбеками, но в России Volkswagen решил модифицировать эту легендарную модель и выпустить то, что стало одним из самых популярных седанов в России.
"Автомобиль — это автомобиль. Багажник огромный и удобный. В салоне довольно много места, как спереди, так и сзади. Управляется неплохо, лучше, чем другие автомобили этого класса", — пишет один из владельцев.
Polo Sedan собирается на заводе в Калуге (около 200 км от Москвы). Самая дешевая модель стоит 1 млн ($14 100), а самая дорогая версия — 1,9 млн рублей ($26 800).
Первый советский внедорожник до сих пор находится в производстве и имеет постоянную клиентуру благодаря сочетанию дешевизны и прочности для езды по бездорожью. Многие россияне используют его, чтобы добраться до своих отдаленных дач.
Самая простая версия стоит 660 000 рублей ($9 300). Самая дорогая версия называется Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva), стоит 993 000 рублей ($14 000) и оснащена шноркелем на случай, если в тяжелых дорожных условиях машину обойдет вода. И нет автоматической коробки передач!
"Ее страсть — грунтовые дороги, суперподвеска, она "глотает" ямы на дорогах, неровности не замечаешь", — пишет водитель из Амурской области на Дальнем Востоке.
Однако покупатели отмечают, что салон не особенно удобен и что автомобиль потребляет много топлива.
Это еще один седан эконом-класса, который завоевал сердца многих российских водителей.
"Новый Rapid удобен в управлении, в нем много автоматики, — говорит один владелец из Санкт-Петербурга. — Поверните руль и нажмите на газ, включите круиз-контроль на скоростной трассе, а все остальное автомобиль сделает сам".
Škoda Rapid собирается на заводе в Калуге. Самая простая версия стоит 990 000 рублей ($14 000) и уже включает в себя медиасистему с сенсорным экраном и Bluetooth. Самая дорогая версия стоит 1,4 миллиона рублей ($19 700).
Автомобили Renault собираются в Москве. Долгое время самой популярной моделью Renault был седан Logan, но в этом году это звание перешло к внедорожнику Duster.
"Кто может представить себе жизнь, в которой больше не нужно никуда спешить", — шутит один из водителей, садясь за руль этого автомобиля.
"Дастер" — это семейный автомобиль. Машины достаточно, чтобы весело стоять в пробках", — пишет другой.
Цена самой простой модели с механической коробкой передач начинается от 1 миллиона рублей ($14 300), а самая дорогая полноприводная версия стоит вдвое больше.
Единственная универсальная модель в этом списке также производится российской компанией АвтоВАЗ. Largus — достаточно бюджетный автомобиль, который пользуется популярностью не только у дачников, но и в коммерческих целях.
"Главный плюс — это подвеска и устойчивость на дороге", — пишет водитель из Тюмени (Сибирь). — Не нужно бояться ездить зимой по трассе на Ларгусе".
Все версии оснащены механической коробкой передач и стоят от 780 000 ($11 000) до 978 000 рублей ($13 700).
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