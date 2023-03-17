2023 BMW i7 против седьмой серии: счастливые числа

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Флагманский седан класса люкс 7 Series от BMW только что получил полный редизайн, и в необычный момент одновременно с этим был выпущен полностью электрический i7.

Для покупателей, которые либо приняли, либо отвергли полностью электрическое будущее, решение между этими двумя моделями должно быть легким. Но что делать, если вы стоите на пороге? Вот ваша инструкция о хорошем, плохом и, да, уродливом при выборе семёрки.

Цифры — самое объективное различие между двумя моделями

Стартовая цена BMW i7 2023 года составляет 120 295 долларов (включая 995 долларов на доставку). Он оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 107,7 киловатт-часа, который обеспечивает пробег 310 миль.

BMW 760i xDrive начинается от $114 595 и оснащен 4,4-литровым турбированным V8, который должен обеспечивать примерно 26 миль на галлон в комбинированном режиме по городу и шоссе.

Если вы рассчитаете 15 000 миль в год на бензине премиум-класса по цене $4,00 за галлон и при тарифе на электроэнергию $0,16 за кВт/ч, то вам понадобится 3,9 года, чтобы окупить премию в $5 700 за i7 по сравнению с 760i.

Если эти показатели останутся неизменными, вы можете рассчитывать на экономию в размере $1 476,89 каждый последующий год. Это означает, что если вы планируете эксплуатировать свой автомобиль более четырех лет, то с финансовой точки зрения целесообразнее выбрать i7.

Все изменится, если вы выберете шестицилиндровую базовую модель 740i, которая стоит 94 295 долларов и имеет расчетный расход топлива 31 миль в час в комбинированном режиме. В этом случае вам потребуется 23,6 года, чтобы окупить премию за i7 и сэкономить на топливе 1 101,68 долларов в год.

Производительность BMW i7

Для большинства водителей эта базовая модель 7 Series более чем удовлетворит их и будет разумным выбором. Но, опять же, на этом уровне роскоши разумность часто отходит на второй план по сравнению с престижем.

Но что насчет производительности? По оценкам BMW i7 разгоняется до 60 миль/ч за 4,5 секунды, что достаточно близко к 4,1-секундному спринту 760i, поэтому мы будем считать это ничьей. Не похоже, что типичный водитель 7 Series собирается сражаться с ним на местной гонке на четверть мили, верно?

Оба автомобиля покидают трассу с непосредственностью и звучат достойно. В режиме Sport i7 издает приятный высокотехнологичный гул, созданный кинокомпозитором Хансом Циммером. У 760i более аутентичный гул V8, но он также усилен некоторыми звуками, нагнетаемыми через динамики.

Разница между этими двумя моделями становится очевидной, когда дорога начинает изгибаться. 760i весит 5 095 фунтов, в то время как вес i7 составляет 5 917 фунтов. К чести i7, большая часть этой дополнительной массы сосредоточена в установленных на полу батареях, что обеспечивает низкий центр тяжести. Однако физика земного шара не позволит этим 822 фунтам остаться незамеченными.

i7 можно управлять в режиме "одной педали"

На той же извилистой ленте дорожного покрытия над Палм-Спрингс 760i чувствует себя легче и живее, чем i7. i7 хорошо ведет себя в поворотах и хорошо управляется, но он не побуждает вас толкаться так сильно, как 760i. Действительно ли это важно для большого роскошного седана? Возможно, для большинства людей это не так, но это все-таки BMW, а производительность всегда является предметом корпоративных разговоров.

В повседневной езде обе "семерки" приятны за рулем и легко маневрируют благодаря системе подруливания всех колес. Однако i7 можно управлять в режиме "одной педали", что предпочитает большинство тех, кто имеет опыт эксплуатации EV. Вы просто модулируете давление на акселератор, а не танцуете между ним и педалью тормоза.

Немного практики, и вы сможете остановить автомобиль именно там, где вы планировали. Со временем вождение одной педалью может снять некоторую усталость водителя, но для большинства это просто одна из тех приятных вещей, которые можно делать с EV.

Багажник

С практической точки зрения, багажник 760i вмещает до 13,7 кубических футов груза. У i7 этот показатель ограничен 11,4 кубическими футами. На бумаге это не такая уж большая разница, а на практике она ничтожна. Оба багажника огромны и легко вместят несколько больших чемоданов или сумок для гольфа. С точки зрения роскоши, изысканности и технологий i7 и 7 Series идентичны, как в лучшую, так и в худшую сторону.

Последняя эволюция информационно-развлекательной системы BMW iDrive кажется шагом назад, поскольку она перегружена функциями в неинтуитивном лабиринте меню и настроек.

Приборная панель и театральный экран

Это одинаково в любом из седанов 7, и, к сожалению, неизбежно, что приводит нас к общим пунктам, которых вы, возможно, захотите избежать. Мы предостерегаем покупателей от выбора отделки приборной панели из глянцевого дерева и углеродного волокна, поскольку они отражают очень резкие блики от полуденного солнца. Вместо этого лучше выбрать отделку из дерева с открытыми порами, поскольку они не страдают от таких бликов и придают салону визуальную теплоту.

Мы также не в восторге от поразительного 31,3-дюймового театрального экрана для задних пассажиров. Его центральное расположение может вызвать усталость шеи по сравнению с более традиционными дисплеями на задних сиденьях, а отсутствие обзора назад вызывает тревогу.

К сожалению, если вы хотите получить откидывающееся заднее сиденье Executive Lounge Seating, вам придется отказаться и от театрального экрана.

Двери с электроприводом

К счастью, вы не обязаны добавлять одну из самых разочаровывающих опций: двери с электроприводом. Теоретически эта функция может быть полезной новинкой, но ее использование может быть совершенно безумным. Чтобы открыть дверь, нужно стоять далеко сзади, и даже тогда она не работает постоянно. Чаще всего дверь открывается незначительно, и вам приходится тянуть ее до конца с заметным сопротивлением.

И еще один слон в комнате: новый дизайн передней части 7 Series

Преувеличенная решетка радиатора кажется немасштабной, новые разделенные фары выглядят разрозненно, а утопленный спойлер на подбородке напоминает карикатурный прикус.

Конечно, стиль субъективен, но когда мы рекомендуем провести некоторое время в конфигураторе с выбором темных цветов, это эквивалентно тому, как если бы на вопрос о том, как выглядит человек, мы бы сказали, что у него прекрасный характер. Ваши результаты могут отличаться, но мы в этом сомневаемся.

Итак, что же остается делать в выборе между электрическим i7 и бензиновым 7 Series?

Если вы цените более острую управляемость, выбирайте 760i xDrive. Всем остальным имеет смысл перейти на i7.

Что касается беспокойства по поводу дальности пробега, то мы считаем, что после 300 с лишним миль в пути нам всем не помешает перерыв, более длительный, чем обычная заправка у насоса. В качестве дополнительного стимула владельцы i7 получают три года бесплатной неограниченной зарядки в сети Electrify America.

Благодаря новому законодательству, зарядные устройства для EV станут гораздо более распространенными и надежными. Для борьбы с дезинформирующим аргументом "EV так же вредны, как и бензиновые автомобили", BMW резко сократила использование редкоземельных металлов в своих электродвигателях и стремится к углеродной нейтральности всех элементов производства. По всем признакам кажется, что для BMW i7 действительно настало время. Наш главный совет — просто сделать заказ с умом.