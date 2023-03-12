Как купить или взять в лизинг новый автомобиль

Покупка новой машины

Будь то ваш первый автомобиль или замена старого, процесс покупки или лизинга нового транспортного средства часто бывает непростым. Мало того, что крупная покупка является стрессом, процесс покупки автомобиля таит в себе множество возможностей для того, чтобы покупатель совершил ошибку в суждении или был использован в своих интересах назойливым продавцом. Не бойтесь! Мы готовы предоставить вам всю необходимую информацию, чтобы вы могли уверенно вступить в этот процесс - и выйти из него с чувством удовлетворения от принятых решений, когда вам вручат ключи от вашего нового автомобиля, грузовика, внедорожника или фургона.

Как выбрать автомобиль, который подходит именно вам

Первым шагом в процессе покупки автомобиля является принятие решения о том, какой тип транспортного средства вам подходит. Внедорожники популярны, но они имеют свои недостатки, такие как более низкая экономия топлива, и их сложнее припарковать, чем седан или хэтчбек. Электромобили являются модной тенденцией, и многие покупатели рассматривают их как способ уменьшить свой углеродный след, но потребители с длительными поездками на работу или в путешествие могут обнаружить, что запас хода все еще недостаточно велик для таких случаев.

Чтобы сузить круг поиска до определенного типа кузова или размера автомобиля, начните с рассмотрения вашего образа жизни и составьте список важных для вас вещей. Учитывайте также свой бюджет, чтобы убедиться, что интересующие вас автомобили соответствуют вашим возможностям.

Если у вас ограниченный бюджет, но ваш образ жизни требует более крупного автомобиля или внедорожника, которые, как правило, имеют более высокую цену, возможно, вам больше подойдет подержанная модель.

Как только вы все обдумали, пора приступать к рассмотрению вариантов. Воспользуйтесь приведенными ниже удобными историями, чтобы выбрать, какие модели следует начать изучать, а затем составьте список тех, на которых вы планируете провести тест-драйв.

Покупка против лизинга: Как принять решение?

Здесь есть над чем подумать. Лизинг может обеспечить вам меньший ежемесячный платеж, но ваш образ жизни может быть ограничен лимитом пробега. Взятие автокредита может дать вам возможность стать владельцем автомобиля сразу после выплаты кредита, но без нужной суммы первоначального взноса вы можете испытать шок от наклейки, когда дело дойдет до вписывания платежа в ваш бюджет.

Подумайте о том, как вы будете использовать автомобиль и сколько километров вы планируете проезжать на нем в год. Будет ли он нужен вам только для коротких поездок на работу и выполнения воскресных поручений? Или же он будет часто использоваться в качестве попутчика для дальних поездок? Также важно проанализировать ваши намерения в отношении автомобиля в долгосрочной перспективе. Вы из тех, кто предпочитает обновлять автомобиль каждые несколько лет, или вас устраивает идея долгосрочного владения?

В покупке и лизинге есть свои плюсы и минусы, но важно иметь хорошее представление о том, что лучше всего подходит для вашей ситуации, еще до того, как вы попадете в автосалон.

Ведение переговоров и покупка в дилерском центре

Нравится вам это или нет, но автосалон, скорее всего, сыграет большую роль в вашей следующей покупке нового автомобиля. Их специалисты по продажам могут быть ценными партнерами в выполнении вашей задачи, но важно знать, что их основная задача - зарабатывать деньги. Умные переговорщики советуют знать, что такое рычаг давления, и использовать его в своих интересах.

Подготовка к работе с дилером означает, что вы должны знать как можно больше заранее, включая то, какая модель вас интересует, какие комплектации доступны и какова должна быть справедливая цена на такой автомобиль. Будьте осторожны и не зацикливайтесь на ежемесячном платеже, потому что дилеры могут легко манипулировать платежом, продлевая сроки кредита или включая в формулу больший первоначальный взнос.

Если вы обмениваете автомобиль, обязательно обсудите стоимость вашего нынешнего автомобиля в отдельном разговоре с дилерами, а также цену покупки нового автомобиля. Другие советы и рекомендации можно найти в статьях ниже, но самый важный совет, который мы можем здесь дать, заключается в том, что вы не должны бояться уходить, если вас не устраивает сделка.

Расширенные гарантии, дополнения и дополнительные услуги

Итак, вы успешно заключили справедливую сделку по покупке нового автомобиля, и самое сложное позади, верно? Ошибаетесь. Следующим шагом, скорее всего, будет серия предложений от финансового менеджера дилера, пока вы оформляете документы, необходимые для завершения сделки. Будьте готовы услышать о расширенных гарантиях, защите ткани, страховании колес и шин и множестве других дополнительных услуг, некоторые из которых могут стоить того, а некоторые - нет.

Как и при анализе в разделе "Покупка и лизинг", ваши намерения относительно автомобиля должны помочь вам определить, нужны ли вам все эти вещи. Например, если вы планируете проехать значительно больше километров, чем в среднем за первые пять лет владения автомобилем, расширенная гарантия может стоить того, чтобы быть спокойным после истечения срока действия стандартного гарантийного пакета. Однако если вы берете автомобиль в лизинг и придерживаетесь режима малого пробега, такая гарантия будет излишней. Многие из этих дополнительных опций стоят недешево, поэтому будьте благоразумны и не чувствуйте себя обязанным включать их в сделку по покупке нового автомобиля, если они кажутся вам не стоящими того.