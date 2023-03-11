Обзор Mazda CX-30 2023 года: Выше и дальше основных вариантов

Mazda CX-30

Постоянное стремление Mazda стать высококлассным брендом, пожалуй, лучше всего демонстрирует одна из ее самых недорогих моделей. Модель CX-30 2023 года выходит за рамки типичного среднеразмерного автомобиля, оснащенного турбированным двигателем, стандартным полным приводом и интерьером, который относится к классу выше большинства традиционных конкурентов Mazda.

Как бы впечатляюще это ни выглядело в данном контексте, за преимущества Mazda приходится платить — в буквальном смысле. Она дорогая для своего сегмента и немного стеснена в пространстве для пассажиров и грузов; Kia Seltos или VW Taos в этом отношении будут служить вам лучше.

И хотя он основан на традиционно спортивной и проворной Mazda3, его AWD и более высокий профиль добавляют массу выше, чем вы бы хотели. Прошли те времена, когда Mazda гонялась за временем прохождения круга на своих турбированных моделях Mazdaspeed, но CX-30, тем не менее, является отличным компаньоном для вождения с почти роскошными качествами в придачу.

Что нового в 2023 году?

Короче говоря, не очень много. Стандартный 2,5-литровый двигатель был слегка доработан, что позволило высвободить дополнительные 5 лошадиных сил и одновременно улучшить экономию топлива, хотя и незначительно. Mazda также внесла некоторые обновления в системы безопасности и конструкцию CX-30, которые должны улучшить работу задних пассажиров. Единственная плохая новость заключается в том, что Mazda тихо прекратила выпуск базовой турбированной версии, так что вам придется потратить немного больше, чтобы получить дополнительную мощность в 2023 году.

Каковы интерьер и автомобильные технологии CX-30?

Как и Mazda3, с которой он имеет много общего, салон CX-30 заставляет вас "ахнуть", учитывая его цену и автомобили, с которыми он конкурирует. В какой бы комплектации вы ни рассматривали CX-30, ключом к этому "вау-фактору" является то, как нынешняя схема дизайна интерьера Mazda устраняет визуальный беспорядок, уменьшая количество переключателей и эффективно скрывая вентиляционные отверстия и дверные ручки.

Низшие уровни отделки, к сожалению, больше не доступны с двухцветной отделкой (мы полагаем, что большинство людей просто хотят обычный черный цвет), но верхние уровни отделки все еще могут получить белую или черную кожу с красновато-коричневой имитацией кожаной отделки. Независимо от уровня отделки, однако, для автомобиля в диапазоне $20 000 — $35 000 интерьер CX-30 выглядит и ощущается особенным.

Он также отличается высоким качеством и функциональностью. Рулевое колесо, которое выглядит сенсационно, держать в руках — одно удовольствие, на нем расположены продуманные кнопки/переключатели информационно-развлекательной системы и круиз-контроля. На центральной консоли много места, включая настраиваемую корзину под подлокотниками, а также приличного размера переднюю корзину для смартфона.

Технический интерфейс Mazda можно любить или ненавидеть. Приборный экран большой и легко просматривается. Ручка управления им большая, не похожая на iDrive от BMW, и эргономично расположена на центральной консоли. Однако это не сенсорный экран, так как инженеры Mazda решили, что поиск иконок сенсорного управления может отвлекать. Они не ошиблись, и расположенный выше экран, безусловно, легче читать с первого взгляда. Тем не менее, есть много людей, которым не нравится такая установка, и они предпочитают сенсорный экран, как у всех конкурентов Mazda.

В частности, отсутствие сенсорного экрана может затруднить выбор иконок в Apple CarPlay и Android Auto, которые были разработаны для сенсорного управления. Не зря Mazda CX-50 теперь позволяет использовать сенсорное управление при использовании CarPlay и Android Auto, а вот до CX-30 это усовершенствование, к сожалению, пока не дошло.

Каково управлять CX-30?

Если вы хотите почувствовать, что делает автомобиль через руль, педаль газа и через сиденье ваших брюк, то Mazda CX-30 — это именно тот тип небольшого кроссовера, который вы ищете. Благодаря своему более высокому росту он несколько теряет в маневренности, которую обеспечивает более низкая Mazda3, но основные усилия по управлению и обратная связь столь же исключительны. Когда речь идет об обеспечении увлекательного вождения, ни один внедорожник в ценовом диапазоне CX-30 даже близко не подходит. Можно даже утверждать, что он доставляет больше удовольствия от вождения, чем BMW X2.

В соответствии с этим, доступный турбодвигатель предназначен для того, чтобы CX-30 чувствовал себя роскошно и без усилий, а не сжигал резину и устанавливал время прохождения круга, как некоторые турбированные Mazdaspeed прошлых лет. На бумаге и на практике ни один из его нелюксовых конкурентов не может потягаться с ним на прямой — очевидно, что он стоит дороже, но именно этот двигатель мы бы точно хотели.

Тем не менее, базовый двигатель — это все еще персик. Он мощнее большинства конкурентов, может похвастаться потрясающей реакцией дроссельной заслонки и работает в паре с одной из самых умных трансмиссий в мире. Она всегда точно знает, какую из шести передач выбрать в любой момент времени, а при выборе режима Sport она быстро переключается вниз при торможении в повороте, как это делают спортивно-настроенные трансмиссии люксовых брендов. Она также не цепляется за обороты при последующем ускорении. В качестве бонуса в комплектации Premium добавлены подрулевые переключатели, которые позволят вам получить еще больше удовольствия, если вы к этому склонны.

Какова цена CX-30 в 2023 году?

В стандартную комплектацию базового CX-30 2.5 S входят 16-дюймовые легкосплавные диски, автоматические светодиодные фары, автоматические стеклоочистители, адаптивный круиз-контроль, полный набор технологий для предотвращения аварий (см. раздел "Безопасность" ниже), тканевая обивка, два порта USB, аудиосистема с восемью динамиками, Apple CarPlay, Android Auto и интерфейс Mazda Connect, включающий 8,8-дюймовый дисплей и контроллер на центральной консоли.

Далее у вас есть выбор из трех "пакетов", которые являются практически тем, что другие бренды называют уровнями отделки. Мы считаем, что комплектация Select — лучшее место для начала покупки CX-30, поскольку за дополнительные $2 300 вы получаете 18-дюймовые колеса, предупреждение о слепом спорте, бесконтактный вход, двухзонный климат-контроль, задние вентиляционные отверстия, задний подлокотник, рулевое колесо, обтянутое кожей, и обивку из кожзаменителя вместо стандартной ткани. Пакеты Preferred, новый Carbon Edition (на фото ниже) и Premium добавляют дополнительные предметы роскоши, в частности, подогрев сиденья водителя с электроприводом и памятью (Preferred) и кожаную обивку (Premium).

Все новые цены приведены ниже и включают в себя стоимость доставки $1 275 (добавьте еще $45, если вы покупаете на Аляске).

S: $24,225

S Select: $26 525

S Preferred: $29,495

S Carbon Edition: $30 565

S Premium: $32 775

Turbo Premium: $35 075

Turbo Premium Plus: $36 675