Крутая история пикапа

Просторы России сопоставимы с пространствами США. Современные ковбои предпочитают их пересекать на джипах да пикапах, а наши мужички на "Нивах" да УАЗах. Приспособленность этих авто для сельской местности подтверждает практика. Здесь — краткая история пикапа.

Ford F-150 Lightning

Судя по продажам и единодушному признанию, реальным фактам и легендам, на протяжении десятилетий пикап является самым популярным автомобилем в Соединённых Штатах. На смену традиционным уже грядут в скором времени электрические пикапы:

Tesla Cybertruck;

Ford F-150 Lightning;

GMC Hummer EV.

Одно из подразделений компании General Motors — GMC ещё в 1913 году предложила полную линейку электрических грузовиков — "управляемых посредством тока Эдисона". Речь идёт о разработках конструктора Джона М. Лансдена (John M. Lansden), который в 1904 году руководил компанией по производству электромобилей в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Что касается Эдисона, в 1908 году им были созданы электрические машины скорой помощи и такси, автобусы и фургоны для пивоварен.

После банкротства фирмы Лансден занялся разработкой электрических грузовиков для GMC. К 1911 году под фирменной табличкой GMC "Rapid" было восемь моделей тяжёлых коммерческих электрических грузовиков.

Первый грузовик с двигателем внутреннего сгорания был спроектирован и построен в 1896 году немецким инженером Готлибом Даймлером (Gottlieb Daimler).

Лошадиные силы из Детройта

В тот же самый период в Штатах начали колесить первые самодельные пикапы. Особенно с появлением в 1908 году модели Т Генри Форда, на которые фермеры устанавливали грузовые ящики. Всё, что для этого требовалось, — несколько досок из дуба или гикори (разновидность орешника) и стальные уголки, изготовленные местным кузнецом.

К концу Первой мировой войны резко вырос спрос на лёгкие грузовики. Рэнсом Э. Олдс (Ransom E. Olds) построил REO Speedwagon, Форд запустил линию заводских грузовиков Model TT. В 1918 году фирма Chevrolet начала выпускать лёгкие грузовики. Согласно опубликованному шесть лет спустя отчёту федерального правительства, резко сократилось поголовье сельскохозяйственных лошадей и упали цены на них.

Hudson Super Six

Вот как в "Гроздьях гнева" Джон Стейнбек описал самодельный пикап шестицилиндровый легковой Hudson Super Six 1926 года выпуска, делавший 35 миль в час (56 км/ч):

"Семья собралась в самом главном месте — около грузовика. Дом был мёртв, поля были мертвы, но в грузовике они чувствовали что-то живое, он был для них символом самой жизни. Допотопный "Гудзон" с помятым, поцарапанным кожухом радиатора, с изношенным, забитым маслянистой пылью мотором, с нашлёпками красной пыли на месте отсутствующих колпаков ступиц — эта полулегковая, полугрузовая машина, неуклюжая, с высокими бортами, была для них новым домом, местом сбора всей семьи" (перевод Н. Волжиной).

Жертвы рекламы

Разжиревшие на руинах Второй мировой войны американцы сделались жертвами телевизионной рекламы, где пикап из средства передвижения стал средством самовыражения, проявлением творческой фантазии.

Впрочем, воображение рекламщиков не двинулось далее разрисованных ковбоями в больших шляпах грузовиков, оборудованных кожаными сиденьями и электрическими стеклоподъёмниками.

Выжили далеко не все модели. Канули в небытие Luv и Raider, как за сто лет до этого Rapid и Reliance. А вместе с ними ушли: Honcho и DeSoto, Kaiser и Fargo, а также Travelette. Даже Studebaker Champ, самый красивый из когда-либо созданных пикапов, остался музейным экспонатом 1960-х годов.

Studebaker Champ

В 2020 году в США было продано более трёх миллионов пикапов:

фермерские грузовики;

грузовики для ранчо;

городские грузовики;

грузовики для сельской местности.

Грузовики, предназначенные для любых целей или вообще без таковых:

гоночные грузовики;

грузовики-монстры;

гоночные авто для стадионов;

обтекаемой формы гоночные авто для солончаков (salt flats streamliner).

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