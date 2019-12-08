Как предотвратить коррозию автомобиля

Со времени создания первого автомобиля основным материалом для его производства остается металл, который подвержен коррозии. Особенно часто страдают от ржавчины машины, пребывающие в сложных погодных условиях. Всевозможные осадки, высокая влажность воздуха, соль от гололеда на дорогах и просто пылинки — негативно воздействуют на транспортное средство, в том числе и оставленное в гараже.

Виды защиты от коррозии

Чтобы предотвратить развитие коррозии, можно использовать пассивный или активный метод. В первом случае металл будет абсолютно изолирован от влияния внешней среды. Во втором — его обрабатывают особыми растворами, которые предохраняют автомобиль со всех сторон.

Самый эффективный способ пассивной защиты от ржавчины —лакокрасочное покрытие. Но в ходе эксплуатации на поверхности появляются трещинки и сколы, в которых образуется ржавчина.

Коррозия чаще всего появляется в труднодоступных местах кузова, там, где его сложно чистить от грязи и соли — под крыльями, в щелях молдингов и т. п. Но все равно необходимо приложить усилия, чтобы удалить из таких участков грязь, иначе она, удерживая влагу, создаст условия для возникновения ржавчины. Заслуживает внимание и днище средства передвижения.

Чаще всего автолюбители используют такие пассивные средства защиты как особые мастики, которые наносят толстым слоем на днище машины. Но поскольку мастика не попадает в мелкие щелки, перед ее применением автомобиль обрабатывают антикоррозийным веществом.

Такой товар широко представлен в ассортименте торговых точек, разница заключается в стоимости, качестве и назначении — для иномарки или автомобиля отечественного производства. Наиболее востребованным средством является Мовиль, который отличается высокой степенью проникновения и отлично обрабатывает днище, стыки и соединения элементов кузова. Он имеет свойство вытеснять влагу, образуя слой из воска на обработанной поверхности.

Для защиты дверей, лонжеронов, стоек и других деталей хорошо подходит особый автоконсервант. Он способен бороться и с уже проявившейся ржавчиной.

Чтобы избежать коррозии части кузова, которая подвергается сильным абразивным атакам, применяют антигравий. Он надежно защищает поверхность автомобиля от отлетающих камешков, а также от действия соли.

Хорошо себя зарекомендовал простой вариант предохранения от коррозии — гальваническое покрытие цинком. После зачищения поверхности, предназначенной для оцинковки, к ней прикладывают обмотанную марлей оцинковую пластину из старых гальванических элементов, предварительно смочив ее раствором хлористого цинка. К пластине подводят ток с плюсовой клеммой от аккумулятора, через лампу от фар, и водят по поверхности металла электродом с плюсом. Уже через минуту возникнет ощутимый слой цинка. Даже при толщине в 10 микрон его будет достаточно для защиты кузова.

Если краска возле царапины потемнела, значит туда проникла ржавчина. Чтобы своевременно ее устранить, используют преобразователь ржавчины.

Защита мелких деталей от коррозии

Чтобы гайки, болты, саморезы и другие мелкие части не подвергались коррозии, стоит их покрасить нитрокраской типа ИЦ-25, или же при сборке покрыть оконной замазкой. Нитрокраску вполне может заменить простой пластилин.

Глушитель в процессе эксплуатации тоже начинает ржаветь. Если нет возможности самостоятельно заварить жестяными листами отверстия от коррозии на глушителе, то стоит взять на вооружение надежную и долговечную "технологию". Для этого пропитывают в силикатном клее кусок ткани и заклеивают им "прореху".

Однако самым эффективным способом защиты машины от ржавчины остается систематическая проверка всех труднодоступных мест и оперативная очистка кузова от разных загрязнителей. Если заботливо ухаживать за своей машиной, то она будет долго служить.

Фото: yors.ru