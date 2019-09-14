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Авто
Автор Владан Джурич

На чем ездят москвичи: автомобили, которые предпочитают жители столицы

Авто print

Множество туристов столицы впечатлены широтой московского парка. Здесь можно встретить любые автомобили, начиная от раритетных моделей и вплоть до гоночных машин совершенно разного класса.

На чем ездят москвичи: автомобили, которые предпочитают жители столицы. 404311.jpeg

Аналитическое агентство "Автостат" провело исследование, и составило рейтинг наиболее используемых и встречаемых авто на улицах столицы. В общем списке компания выделила всего 10 автомобилей.

Первое место занимает Ford Focus. Автостат насчитали более 89 тысяч автомобилей. Такая популярность машины неудивительна, поскольку американская модель имеет весь спектр потребительских качеств.

Ford Focus обладает приемлемой ценой и предлагает покупателям высокий уровень качества, безопасности и надёжности. Американская марка популярна также и в Европе, что только подтверждает ее первое место.

На чем ездят москвичи: автомобили, которые предпочитают жители столицы. 404302.jpeg
Фото: motor1. com

Второе место в рейтинге занимает Hyundai Solaris. В исследовании сказано, что более 84 тысяч корейских моделей насчитано на московских улицах. Популярность этой модели вполне очевидна.

В первую очередь выбор Hyundai Solaris связан с его низкой ценой на автомобильном рынке. Автомобиль считается бюджетным вариантом для городских дорог. Также достоинства кроются в надежном ресурсоемком моторе и в измененном шасси для российских автодорог. Таким образом, Hyundai Solaris заслуженно получает второе место и благодаря производству в России имеет адекватное ценообразование.

На чем ездят москвичи: автомобили, которые предпочитают жители столицы. 404304.jpeg
Фото: motor1. com

Третье место получает KIA Rio. Количество насчитанных машин около 70 000 экземпляров. По сути это один из аналогов Hyundai Solaris, только с измененным внешним видом.

На чем ездят москвичи: автомобили, которые предпочитают жители столицы. 404306.jpeg
Фото: favorit-motors.ru

На четвертом месте — Skoda Octavia, ставшая образцом городского седана за счет объемного багажника и внушительных характеристик за адекватную цену. Автостат насчитал всего 68 200 машин.

На чем ездят москвичи: автомобили, которые предпочитают жители столицы. 404307.jpeg
Фото: автогурман. com

Пятое место — это LADA 2107. Всего насчитано 58 200 экземпляров в Москве. Еще когда-то этот автомобиль был самым популярным в СССР, но даже сегодня он не сильно отстает в рейтинге авто.

На чем ездят москвичи: автомобили, которые предпочитают жители столицы. 404305.jpeg
Фото: drive2. ru

На шестом месте располагается LADA 2106. Чуть более 58 тысяч вариантов можно встретить в Москве. Этот автомобиль так же являлся одним из популярнейших в СССР.

На чем ездят москвичи: автомобили, которые предпочитают жители столицы. 404310.jpeg
Фото: wroom. ru

Сразу же "Шестеркой" располагается LADA 2105, занимающая почетное седьмое место. Аналитики насчитали 52 100 штук на улицах столицы.

На чем ездят москвичи: автомобили, которые предпочитают жители столицы. 404309.jpeg
Фото: wroom. ru

Восьмое место остается за LADA 2104. Популярных универсалов всего 50 500 штук.

На чем ездят москвичи: автомобили, которые предпочитают жители столицы. 404303.jpeg
Фото: favorit-motors.ru

Девятое место досталось Volkswagen Polo. Этот автомобиль вошел в ТОП рейтинга за счет своей доступности и низкой цены из-за производства в России. Кроме этого, немецкая модель имеет две вариации — это в первую очередь городской седан и вполне резвый хэтчбек. Всего было насчитано в Москве чуть более 50 000 экземпляров.

На чем ездят москвичи: автомобили, которые предпочитают жители столицы. 404308.jpeg
Фото: vladtime. ru

И, наконец, последнее 10 место — это Nissan X-Trail. Японская модель давно получила большое признание за счет адекватной цены и высокой комфортности для кроссовера. Автостат насчитал всего 47 900 экземпляров Nissan X-Trail.

Фото: autoklub-mt.ru

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