Детонация в двигателе: откуда она берется и чем грозит

Стук под капотом должен насторожить каждого автолюбителя. Он отличается от тихого сдавленного, который является следствием движения на небольшой скорости при высокой передаче.

Звук детонации

Резкий стук — это проявление детонации, которая представляет собой явление горения смеси бензина и воздуха в цилиндрах с высокой скоростью. Когда скорость не превышает 250 м/с, то ее можно считать оптимальной. Но если скорость перевалила за 2000 м/с, то это уже микровзрыв, ударное возгорание неравномерного проявления. Для бензинового двигателя зажигание смеси не проходит без последствий.

Причины

1. Детонация может происходить в результате перегрева движка, причин перегрева множество.

2. Иногда виноваты неисправные свечи. Их обязательно нужно заменить.

3. Среди наиболее популярных причин детонации — некачественный бензин. Октановое число топлива показывает его устойчивость к детонационной нагрузке, то есть способность равномерного сгорания при воздействии различных условий (у бензина 95 и 98 такая устойчивость выше, чем у 92). У современных двигателей степень сжатия высока, и это является спусковым фактором детонационного явления. Когда степень сжатия (и камера сгорания топлива) невысока, то низкооктановый бензин можно использовать, но он потеряет свои характеристики при высокой степени сжатия и станет взрывоопасным. Это может привести к разрушениям двигателя.

4. Еще одна популярная причина — неисправная система зажигания, когда подача искры происходит раньше времени. Тогда смесь уже сгорает, а поршень еще двигается вверх, в результате чего нарастает давление. Последствия могут быть такими же, как и при использовании низкокачественного бензина.

Что делать, чтобы избежать детонации

1. Регулярно следить за работой радиатора и охлаждающей жидкостью. Это предотвратит неожиданный перегрев.

2. Следить за чистотой и исправностью свечей зажигания и проводки.

3. Заправляться соответствующим бензином.

4. Контроль системы зажигания.

К чему приводит детонация

Из-за повышенной температуры гораздо хуже начинают работать свечи, клапана, поршневые кольца. Масляная пленка, покрывающая цилиндры, может выгореть, что приводит к повышенному износу и, как следствие, может произойти залегание колец и могут появиться задиры. Могут выгорать электроды свечей, появляться трещины, зазубрины и оплавленные места на клапанах, цилиндрах.

Кривошипно-шатунный механизм и коленвал терпят негативные воздействия возросшей ударной нагрузки. В общем, страдают все механические детали.

Соблюдение простых правил продлит жизнь вашего мотора.

Фото: napoli1. com