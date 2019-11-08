Чем отличается передний привод от заднего

Автолюбители не перестают спорить о том, какой привод лучше: передний или задний. Свои очевидные плюсы и минусы имеет каждый из видов, но, чтобы разобраться наверняка, проанализируем и сопоставим свойства заднего и переднего привода. В нашей сегодняшней статье выясняем, в пользу какого привода сделать выбор.

Виды приводов

Мотор автомобиля во время работы передает крутящий момент на колеса. Тип привода зависит от того, на какую ось колес передается вращение. Бывают автомобили с передним, задним и полным приводом. В статье мы разберем лишь первые два типа.

Плюсы и минусы заднего привода

В авто с задним приводом двигатель обычно находится в передней части, а задняя часть является ведущей. Данный тип привода был сконструирован изначально для потокового производства, а передний привод появился позднее.

Среди плюсов заднеприводного автомобиля можно перечислить высокую эффективность. При переносе веса на заднюю часть автомобиля улучшается сцепление с дорогой, в связи с чем понижается вероятность буксировки. Также заднеприводный автомобиль обладает более высокой управляемостью, так как они имеют малый радиус разворота и равномерное распределение массы. Помимо этого, ездить на авто с задним приводом комфортнее из-за отсутствия вибрации в салоне.

Минусом авто с таким типом привода является высокий риск заноса в плохую погоду из-за того, что передние колеса тормозят задние при повороте. В связи с более сложной конструкцией заднеприводного автомобиля (например, наличие карданного вала), салон таких автомобилей значительно меньше, а стоимость ремонта выше, что зачастую является главной причиной выбора в пользу переднеприводных авто.

Плюсы и минусы заднего привода

При переднем типе привода в автомобиле вся движущая сила направлена на передние колеса. Впервые они стали изготавливаться в начале XX века.

Главным преимуществом переднеприводных автомобилей, как уже было сказано выше, является их доступная цена, однако существуют и другие весомые плюсы. Такая машина обладает более устойчивым курсом движения за счет того, что движение и управление находятся на передних колесах. Кроме того, автомобиль будет иметь более просторный салон и высокую устойчивость к заносам на поворотах в дождливую погоду.

К минусам переднего привода можно отнести долгий разгон автомобиля из-за худшего сцепления с дорогой. Такие авто требуют более частного ремонта из-за повешенной изнашиваемости передних колес. В машине с передним приводом присутствуют вибрации, и поэтому часто водители вынуждены устанавливать гидроусилитель руля.

Стоит помнить

Каждый водитель должен делать выбор исходя не только из приведенных плюсов и минусов, но также из своих собственных умений и преференций в вождении. Когда делаете выбор, помните, что автомобили с задним и передним приводом имеет различный алгоритм действий при заносе и нуждаются в разных подходах при ремонте.

Фото: oppozit-power.ru