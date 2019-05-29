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Автор Ирина Гусакова

Звёзды и авто: Jaguar XKR не подходит Памеле Андерсон, а McLaren 650S — Таре Рид

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Представление о знаменитостях и звездах неизменно связано с роскошью и богатством, которые кажутся недостижимыми обычному человеку. Звезды имеют огромные особняки, невероятные драгоценности, дорогие костюмы и роскошные машины, цена на которые исчисляется иногда сотнями тысяч долларов и которые большинство из нас увидит только на экране телевизора или ноутбука, в фильмах и сериалах.

Звёзды и авто: Jaguar XKR не подходит Памеле Андерсон, а McLaren 650S — Таре Рид

Обычно когда кому-либо удается разбогатеть, прославиться и стать звездой, одной из первых вещей, которую он покупает, становится роскошный автомобиль. Обычно в этих покупках нет никакого смысла. Они предназначены только для удовлетворения тщеславного желания похвастаться и продемонстрировать собственное превосходство над остальными.

Но некоторые знаменитости не первой величины, хоть и имеют состояние банковского счета, остающееся мечтой для прочих, все же не располагают средствами для того, чтобы купить себе нечто запредельно роскошное. Но поскольку они уже считают себя звездами, то позволяют себе покупать нечто, на что у них, по сути, нет денег, в надежде на будущие еще большие гонорары. А гонораров этих может и не быть вовсе.

Тара Рид, McLaren 650S

Тара Рид стала звездой благодаря популярным в конце 1990-х молодежным комедиям "Американский пирог", где у нее была одна из главных ролей. После этого особой славы она не получила. Фильмы с ее участием были по большей части неудачны. Относительной известностью пользуется только франшиза низкобюджетных трэш-грайндхаус-фильмов "Шаркнадо", которая едва ли принесла актрисе солидный доход. Согласно Cheat Sheen, капитал Тары составляет примерно два миллиона долларов. Этих денег явно недостаточно для того, чтобы иметь McLaren, более подобающий звездам, получающим за фильмы во много раз большие гонорары, чем Тара.

Линдси Лохан, Rolls-Royce Fantom

Известность Линдси Лохан и ее статус знаменитости весьма сомнительны. Она остается на плаву благодаря прежней, в том числе и скандальной славе, активности в соцсетях и различным реалити-шоу. Уже долгое время она не получает главных ролей в фильмах и едва ли принадлежит к первой когорте звезд. Celebrity Net Worth утверждает, что у Линдси имеется около 800 тысяч долларов. Для обычного человека это невероятные деньги, но для привыкшей к роскоши звезды очень мало. Упомянутый Rolls-Royce стоит примерно 300 тысяч долларов, то есть почти половину всех денег Линдси. Едва ли это можно назвать разумным приобретением для нее.

Памела Андерсон, Jaguar XKR

Памела Андерсон, некогда бывшая едва ли не самой знаменитой блондинкой, ныне держится на прежней славе. Времена "Спасателей Малибу" давно прошли, и теперь Памеле приходится прилагать усилия, чтобы привлечь к себе внимание. Она снимается в пародиях, появляется в камео (эпизодических ролях) в различных фильмах, участвует в реалити-шоу. Таким образом ей удается более или менее соответствовать роскошному и гламурному стилю жизни, от которого она никак не способна отказаться. И такая машина, как Jaguar XKR, выглядит несколько странно, поскольку ассоциируется скорее с более молодыми, более успешными и более богатыми звездами. Возможно, Памела купила ее еще тогда, когда находилась на вершине славы.

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Памела Андерсон. Биография. Семья. Дети. Доход. Дома. Авто
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы кино автомобиль линдси лохан памела андерсон
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