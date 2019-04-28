Старые, редкие и недорогие машины из клипов Эминема: всё, как он любит

Эминем является одним из самых влиятельных певцов в современной поп-музыке и продолжает оставаться им вот уже почти тридцать лет. Его влияние на поп-культуру вообще и хип-хоп в частности сложно переоценить. В его клипах появляются разные машины, однако чаще он предпочитает показывать автомобили старые, редкие и уже одним тем создающие ощущение уникальности, оригинальности и индивидуальности.

Nissan 240SX

Эту машину можно увидеть в клипе Эминема Phenomenal. Именно на ней певец уходит от погони, демонстрируя способности к дрифту. Тюнингованный и модифицированный вариант автомобиля, использовавшийся в видео, почти не имеет сходства с базовой моделью. Стандартный двигатель этого купе имеет четыре цилиндра и мощность в 155 лошадиных сил.

Honda Civic

Видео Эминема на композицию Headlight демонстрирует нам еще один хорошо узнаваемый автомобиль — Honda Civic. Машину водит женщина, играющая мать певца. На этом автомобиле она приезжает для того, чтобы встретиться с ним, но ее все время останавливает охрана возле ворот. Стоимость такой машины составляет самое большее 17500 долларов в наилучшей комплектации, что на несколько тысяч долларов больше цены базовой модели. У нее четырехцилиндровый двигатель с мощностью в 270 лошадиных сил. Главным достоинством этой машины является не скорость или быстрый разгон, но экономичность, то есть малый расход топлива.

AMC Pacer Coupe

Эта машина появляется в знаменитом видео Эминема Real Slim. На ней Эминем в комическом виде кружит по парковке с опущенными окнами и громко работающей аудиосистемой. В наши дни купить такую машину будет достаточно проблематично просто потому, что их уже давно не производят. Такую модель, на которой разъезжал Эминем, можно найти за 33 тысячи долларов. За эти деньги можно получить автомобиль с восьмицилиндровым двигателем и мощностью 130 лошадиных сил, маленький, медленный и неуклюжий, но забавный и очаровательный.

Chrysler 200

Эминем был за рулем этого автомобиля в видеоролике, который был сделан для рекламы машины во время Супербоула 2011 года. В видео рэпер едет по улицам Мичигана, где производят эти машины. Модель 200s являлась самой лучшей из линейки, когда машина только появилась. У нее был 6-цилиндровый двигатель мощностью 283 лошадиных силы и все, что только могла предложить компания-производитель. Машина стоила 26 тысяч долларов.

Крайслер 200

AMC Gremlin

У этой машины была роль в видеоклипе на композицию Purple Pills группы D12, в которой состоит и Эминем. На ней он заезжал за каждым из участников группы, и как-то им удалось, всем шестерым, поместиться внутри этой маленькой машинки. Когда этот автомобиль поступил в продажу, цена на него была установлена в районе 3 тысяч долларов. Сейчас его можно найти за тридцать тысяч долларов. У этого заднеприводного хэтчбека восьмицилиндровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. В свое время "Гремлин" был достаточно шустрым автомобилем, способным соперничать с некоторыми масл-карами.

Affordable: Buick Grand National

В 2017 году Эминем представил на суд публики видео, которое впервые появилось во время трансляции церемонии BET Awards Show и в котором он сделал свое заявление, будучи окруженным как его сторонниками, так и несколькими классическими автомобилями, одним из которых был Buick Grand National. Этот масл-кар имел потрясающие характеристики для своего времени. В наши дни его можно приобрести за цену начиная с 15 тысяч долларов. Ограниченное издание версии GNX предлагало двигатель с 300 лошадиными силами, за который не будет стыдно и сегодня.

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