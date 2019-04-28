Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Старые, редкие и недорогие машины из клипов Эминема: всё, как он любит

Авто

Эминем является одним из самых влиятельных певцов в современной поп-музыке и продолжает оставаться им вот уже почти тридцать лет. Его влияние на поп-культуру вообще и хип-хоп в частности сложно переоценить. В его клипах появляются разные машины, однако чаще он предпочитает показывать автомобили старые, редкие и уже одним тем создающие ощущение уникальности, оригинальности и индивидуальности.

Старые, редкие и недорогие машины из клипов Эминема: всё, как он любит

Nissan 240SX

Эту машину можно увидеть в клипе Эминема Phenomenal. Именно на ней певец уходит от погони, демонстрируя способности к дрифту. Тюнингованный и модифицированный вариант автомобиля, использовавшийся в видео, почти не имеет сходства с базовой моделью. Стандартный двигатель этого купе имеет четыре цилиндра и мощность в 155 лошадиных сил.

Honda Civic

Видео Эминема на композицию Headlight демонстрирует нам еще один хорошо узнаваемый автомобиль — Honda Civic. Машину водит женщина, играющая мать певца. На этом автомобиле она приезжает для того, чтобы встретиться с ним, но ее все время останавливает охрана возле ворот. Стоимость такой машины составляет самое большее 17500 долларов в наилучшей комплектации, что на несколько тысяч долларов больше цены базовой модели. У нее четырехцилиндровый двигатель с мощностью в 270 лошадиных сил. Главным достоинством этой машины является не скорость или быстрый разгон, но экономичность, то есть малый расход топлива.

AMC Pacer Coupe

Эта машина появляется в знаменитом видео Эминема Real Slim. На ней Эминем в комическом виде кружит по парковке с опущенными окнами и громко работающей аудиосистемой. В наши дни купить такую машину будет достаточно проблематично просто потому, что их уже давно не производят. Такую модель, на которой разъезжал Эминем, можно найти за 33 тысячи долларов. За эти деньги можно получить автомобиль с восьмицилиндровым двигателем и мощностью 130 лошадиных сил, маленький, медленный и неуклюжий, но забавный и очаровательный.

Chrysler 200

Эминем был за рулем этого автомобиля в видеоролике, который был сделан для рекламы машины во время Супербоула 2011 года. В видео рэпер едет по улицам Мичигана, где производят эти машины. Модель 200s являлась самой лучшей из линейки, когда машина только появилась. У нее был 6-цилиндровый двигатель мощностью 283 лошадиных силы и все, что только могла предложить компания-производитель. Машина стоила 26 тысяч долларов.

Крайслер 200
Крайслер 200

AMC Gremlin

У этой машины была роль в видеоклипе на композицию Purple Pills группы D12, в которой состоит и Эминем. На ней он заезжал за каждым из участников группы, и как-то им удалось, всем шестерым, поместиться внутри этой маленькой машинки. Когда этот автомобиль поступил в продажу, цена на него была установлена в районе 3 тысяч долларов. Сейчас его можно найти за тридцать тысяч долларов. У этого заднеприводного хэтчбека восьмицилиндровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. В свое время "Гремлин" был достаточно шустрым автомобилем, способным соперничать с некоторыми масл-карами.

Affordable: Buick Grand National

В 2017 году Эминем представил на суд публики видео, которое впервые появилось во время трансляции церемонии BET Awards Show и в котором он сделал свое заявление, будучи окруженным как его сторонниками, так и несколькими классическими автомобилями, одним из которых был Buick Grand National. Этот масл-кар имел потрясающие характеристики для своего времени. В наши дни его можно приобрести за цену начиная с 15 тысяч долларов. Ограниченное издание версии GNX предлагало двигатель с 300 лошадиными силами, за который не будет стыдно и сегодня.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

МАШИНЫ ЭМИНЕМА! НА ЧЕМ ЕЗДИТ МАРШАЛЛ МАЗЕРС?
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы эминем машина транспорт автомобиль
Новости
Сунак, Мордонт и Трасс прошли в следующий тур выборов премьера Великобритании
Fox News: не того Байдена мы избрали президентом, в 2024 надо исправляться
Американский эксперт: западные генералы врут о реальном положении ВСУ
Sveriges Television: в районе Донецка погиб отставной шведский офицер
Украинского певца Юрия Бардаша затравили на родине за поддержку РФ
Михаил Фридман и Пётр Авен не получали украинское гражданство
Баранец: российское оружие проходит экзамен боевыми действиями
Мужчина, убивший девушку в Петрозаводске, неоднократно был судим
Суд приговорил COVID-диссидента Чельдиева к 10 годам лишения свободы
Литовкин: польские военные на Украине станут целями для российских ракет
Популярное
Силовые структуры
США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий

Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.

США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий
Подбитый ракетой ВС России РСЗО HIMARS из США стал ударом для Украины
Мир. Новости мира
Подбитый ракетой ВС России РСЗО HIMARS из США стал ударом для Украины
Силовые структуры
Рогов: РФ впервые ударила по позициям ВСУ в Запорожской области дронами "Ланцет"
Мир. Новости мира
Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Ярас Валюкенас СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй" Ярас Валюкенас Любовь Степушова Покупка Россией боевых дронов у Ирана меняет геополитический расклад Любовь Степушова Александр Трубин Россия и Иран в Сирии: окопы разные, цель одна Александр Трубин
Силовые структуры
Руденко: практически сутки позиции ВСУ были под плотным огнём ВС РФ под Донецком
Силовые структуры
Жданов: Россия перебросила 200 бойцов спецназа на Украину для уничтожения HIMARS
Экс-командующий НАТО в Европе: СВО на Украине завершится к концу года
Мир. Новости мира
Экс-командующий НАТО в Европе: СВО на Украине завершится к концу года
Последние материалы
Fox News: не того Байдена мы избрали президентом, в 2024 надо исправляться
Американский эксперт: западные генералы врут о реальном положении ВСУ
СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй"
Sveriges Television: в районе Донецка погиб отставной шведский офицер
Итальянские автобренды Lancia и Maserati: заслуженная репутация за всю историю
Украинского певца Юрия Бардаша затравили на родине за поддержку РФ
Михаил Фридман и Пётр Авен не получали украинское гражданство
Баранец: российское оружие проходит экзамен боевыми действиями
Мужчина, убивший девушку в Петрозаводске, неоднократно был судим
Суд приговорил COVID-диссидента Чельдиева к 10 годам лишения свободы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников