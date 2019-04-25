Секретки на колеса. Что выбрать?

Многие водители прекрасно знают, насколько часто воры снимают с автомобилей колеса. Не стоит думать, что жертвами вора становятся владельцы премиальных автомобилей. Статистика показывает, что чаще всего колеса снимают с машин среднего и низкого класса. Причем воры не брезгуют любой наживой, будь то дорогие литые диски или простые стальные. Защитить свое имущество можно двумя способами. Во-первых, можно оставлять машину на платной охраняемой стоянке, а во-вторых, можно воспользоваться специальными болтами-секретками. Давайте разберемся в огромном разнообразии секреток.

Секретка — это, по сути, обычная гайка или болт, который обладает повышенной сложностью скручивания. Комплект таких секреток состоит из набора специальных гаек или болтов, обычно их бывает четыре или восемь. Также в комплекте находятся ключи, которые могут открутить эти секретки. Принцип работы заключается в том, что ключи от секреток находятся в отдельном месте, только владелец автомобиля может ими воспользоваться для откручивания колеса.

Несмотря на свою простоту, секретки являются очень эффективным способом защиты колес. Причем распространены подобные средства защиты не только в странах СНГ, но и в Западной Европе. На рынке представлены секретки, произведенные в разных странах. На прилавках магазинов можно найти секретки американского, китайского, российского и европейского производства. Увы, но проблема воровства колес есть во всем мире, и надо правильно выбрать секретки, которые эффективно защитят именно ваш автомобиль.

Секретки на выбор

На рынке вполне можно приобрести очень дешевые секретки китайского производства. Еще дешевле обойдется заказ таких из Китая. Но как показывает практика, такие секретки откручиваются не сложнее, чем обычные болты. Сложнее справиться вору будет с секретами полыми внутри или на которых есть головки с необычными формами.

Важно понимать, что не одни, даже очень дорогие секретки не смогут защитить колеса, если у вора есть подходящие инструменты и достаточное количество времени. Но обычных воров, у которых имеется всего несколько часов ночью, секретка среднего ценового сегмента может вполне отпугнуть. Поэтому приобретая не самые дешевые секретки, автовладелец может быть уверен, что сможет спасти свои колеса от почти девяносто процентов воров.

От чего зависит уровень защиты секретки

Чтобы защитить болт от откручивания газовым ключом, на его шляпке должно находиться вращающееся кольцо.

Хорошая секретка не должна содержать множество отверстий, щелей и пазов. Все эти элементы лишь снижают прочность секретки, а это значит, что ворам не составит труда попросту не сорвать. Помимо этого, в щели может попасть грязь, которая не позволит открутить секретку даже с помощью специального ключа.

Высота посадки головки должна быть как можно ниже.

Материал, из которого сделана секретка, должен быть достаточно прочным. В противном случае мягкий металл легко деформируется и с помощью простых инструментов легко снимается.

Как это делают воры

Чтобы сделать правильный выбор и понять, какие именно секретки лучше всего приобрести для защиты своего автомобиля, надо разобраться с тем, как именно воры скручивают такие защитные средства.

Если секретка с защитным кольцом достаточно высоко выступает, то воры, как правило, срезают его ножовкой и потом скручивают с помощью обычного газового ключа.

Иногда воры используют дрель и экстрактор. Воры вначале просверливают в секретках небольшую щель, а затем секретка выкручивается экстрактором.

Если секретка сделана из мягкого материала, то ее воры могу просто выломать.

Не рекомендуется покупать секретки в автомагазинах, находящихся в городской черте. Нередко злоумышленники вступают с продавцами в сговор, и на руках воров могут оказаться комплекты ключей от всей партии секреток. Лучше всего приобрести хорошие секретки в интернет-магазине или на городской периферии.

Как снять, если потеряли ключ

Бывает, что автовладелец сам может потерять ключ от секретки. В этом случае есть несколько вариантов развития событий. Если есть возможность, то можно подъехать на крупный шиномонтаж, где у мастеров есть все средства для снятия секретки. Также можно попробовать снять её самому. Поскольку, в отличие от вора, автовладелец не ограничен во времени, то можно срезать вращающееся кольцо с помощью болгарки, а потом скрутить болт газовым ключом. Можно приварить к секретке подходящую по размеру гайку или металлическую петлю.

Выводы

Секретка в целом способна защитить автомобиль, если машина стоит возле дома. Но если автомобиль находится в отдалении от цивилизации и не посещается хозяином долгое время, то от секретки будет мало толка. Только хозяин автомобиля, может определить степень опасности. Иногда даже в городской черте автомобиль стоит так, что с ним можно делать что угодно и никто не заметит. Даже если машина не ставится на стоянку, надо стараться ставить ее на освещенный участок. Иногда можно оставлять ее возле супермаркета или отделения банка, в этом случае воры будут опасаться ночной охраны и камер наблюдения.