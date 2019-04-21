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Автор Сергей Бухранский

Лайфхаки для автомобилистов: вантуз для вмятины, пицца в пробке, парковка на восток

Авто

Смекалка русского человека не знает предела. Любое дело можно улучшить, если у человека есть фантазия. Предлагаем вам несколько довольно интересных автомобильных лайфхаков, которые могут выручить, если будет такая необходимость.

Лайфхаки для автомобилистов: вантуз для вмятины, пицца в пробке, парковка на восток
  • Представьте, что вы купили ароматную горячую пиццу и остаётся только побыстрее привезти ее домой и насладится неповторимым вкусом. Но вдруг на дороге образуется пробка и все мечты о горячей пицце летят к черту. Не стоит расстраиваться. Всего только надо положить ее на сиденье, включить подогрев и накрыть коробку своей курткой. Это гарантирует, что удовольствие не будет испорчено.
  • Это не шутка, существует целая технология по ремонту кузова с помощью вакуума. Поэтому небольшую вмятину на ровной поверхности кузова автомобиля, вполне можно устранить, если воспользоваться обычным вантузом.
  • Многие наверно знают такую бесполезную вещь в автомобиле, как крючки для одежды. Редко кто использует их по назначению. Но если повесить на них натяжную сетку, которая будет удобным карманом, куда можно положить множество полезных и необходимых вещей.
  • Согласитесь, что иногда очень трудно надеть ключ на кольцо брелока. Можно даже сломать таким образом ноготь. Но можно сделать это очень легко и просто, если использовать антистеплер. Надо приложить между двух колец, ближе к краю одного из них зубцы антистеплера и надавить на него. Зубцы войдут между кольцами и дадут возможность легко нацепить ключ.
  • Со временем автомобильные фары начинают мутнеть. Но это не беда. Справиться поможет обычная зубная паста. Надо хорошенько обмазать стекло пастой и тщательно натереть ее тряпкой. Затем следует хорошо промыть фару водой. Она снова будет сиять как новая. Чтобы замутнение не повторилось, следует иногда протирать ее специальной полиролью.
  • Интересно, но если парковать машину лобовым стеклом на восток, то на то, чтобы снять с него зимнюю наледь, понадобится намного меньше времени, чем на других автомобилях, развернутых другой стороной.
  • Нередко в гараже можно ударить открытой дверью о стену. Чтобы этого избежать впредь, надо просто разрезать вдоль пополам обычную аквапалку и прикрепить ее на стену в том месте где располагается дверь автомобиля.
  • Какая досада, когда промерзают замки в автомобильных дверях. Но это не проблема, если есть спирт или антисептик для рук. Если впрыснуть немного любого спиртосодержащего вещества в замочную скважину,  замок практически сразу разморозится. Причем таким образом можно размораживать не только автомобильные замки, но наружные и внутренние замки гаража.

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КРУТЫЕ ЛАЙФХАКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина транспорт автомобиль
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