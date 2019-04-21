Лайфхаки для автомобилистов: вантуз для вмятины, пицца в пробке, парковка на восток

Смекалка русского человека не знает предела. Любое дело можно улучшить, если у человека есть фантазия. Предлагаем вам несколько довольно интересных автомобильных лайфхаков, которые могут выручить, если будет такая необходимость.

Представьте, что вы купили ароматную горячую пиццу и остаётся только побыстрее привезти ее домой и насладится неповторимым вкусом. Но вдруг на дороге образуется пробка и все мечты о горячей пицце летят к черту. Не стоит расстраиваться. Всего только надо положить ее на сиденье, включить подогрев и накрыть коробку своей курткой. Это гарантирует, что удовольствие не будет испорчено.

Это не шутка, существует целая технология по ремонту кузова с помощью вакуума. Поэтому небольшую вмятину на ровной поверхности кузова автомобиля, вполне можно устранить, если воспользоваться обычным вантузом.

Многие наверно знают такую бесполезную вещь в автомобиле, как крючки для одежды. Редко кто использует их по назначению. Но если повесить на них натяжную сетку, которая будет удобным карманом, куда можно положить множество полезных и необходимых вещей.

Согласитесь, что иногда очень трудно надеть ключ на кольцо брелока. Можно даже сломать таким образом ноготь. Но можно сделать это очень легко и просто, если использовать антистеплер. Надо приложить между двух колец, ближе к краю одного из них зубцы антистеплера и надавить на него. Зубцы войдут между кольцами и дадут возможность легко нацепить ключ.

Со временем автомобильные фары начинают мутнеть. Но это не беда. Справиться поможет обычная зубная паста. Надо хорошенько обмазать стекло пастой и тщательно натереть ее тряпкой. Затем следует хорошо промыть фару водой. Она снова будет сиять как новая. Чтобы замутнение не повторилось, следует иногда протирать ее специальной полиролью.

Интересно, но если парковать машину лобовым стеклом на восток, то на то, чтобы снять с него зимнюю наледь, понадобится намного меньше времени, чем на других автомобилях, развернутых другой стороной.

Нередко в гараже можно ударить открытой дверью о стену. Чтобы этого избежать впредь, надо просто разрезать вдоль пополам обычную аквапалку и прикрепить ее на стену в том месте где располагается дверь автомобиля.

Какая досада, когда промерзают замки в автомобильных дверях. Но это не проблема, если есть спирт или антисептик для рук. Если впрыснуть немного любого спиртосодержащего вещества в замочную скважину, замок практически сразу разморозится. Причем таким образом можно размораживать не только автомобильные замки, но наружные и внутренние замки гаража.

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