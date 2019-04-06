Экс-морпех армии США Джон Роджерс печатает автомобили на 3D-принтере

3D-принтеры уже прочно вошли в наш быт, правда, в основном на них печатают детские игрушки и небольшие безделушки из пластика. Наиболее развита индустрия 3D-печати в США, там умельцы уже могут с их помощью производить боевое оружие и даже автомобили. О том, каким образом бывший морской пехотинец армии США Джон Роджерс "печатает" автомобили, пойдет речь в этой статье.

3D-принтер для печати автомобилей

В небольшом промышленном городке Ноксвилл штата Теннеси есть автомобильный завод, который не похож ни на один другой. Там "печатают" автомобили, и именно там находится крупнейший в мире 3D-принтер. Головка принтера почти бесшумна, вокруг аппарата снуют программисты с ноутбуками, периодически внося корректировки в его работу.

"Олли"

Стартапу, основанному Роджерсом, недавно исполнилось 11 лет и сейчас компания занимается производством микроавтобуса с гордым названием "Олли". Его стоимость примерно 400 тысяч долларов, что гораздо выше стоимости его "традиционных" собратьев. Однако "Олли" способен вмещать в себя 12 человек, а длиной почти четыре метра.

Впервые этот микроавтобус появился на публике в 2016 году, сразу после первых испытаний фирма получила порядка 70 заказов. Так как машина производится не серийным методом, каждый из микроавтобусов по-своему уникален, компания может сделать абсолютно любой дизайн.

История компании была долгой, но в качестве автопроизводителя она заявила о себе лишь пять лет назад. Тогда, во время Чикагской выставки автоиндустрии, фирма Роджерса "в прямом эфире" на глазах тысяч зрителей напечатала свой первый легковой автомобиль. Несмотря на то что это был всего лишь концепт, который разгонялся не более чем до 70 километров в час, большая часть автомобильных журналов сразу же написало о компании. Стоит отметить, что данный легковой автомобиль стал в 2014 году стал самым крупным объектом, созданным с помощью 3D-принтера.

С этого момента начинается время успех компании Роджерса. Сотрудничать с ним захотело огромное количество фирм, причем не только из автомобильной отрасли. Первым крупным партнером стал General Electric, они хотели оценить насколько целесообразно использовать 3D-печать для массового производства.

Сейчас Роджерс активно развивает свою компанию, а его автомобили готовы покупать за огромные деньги. Также бизнесмен планирует оснастить микроавтобус искусственным интеллектом и сделать его автономным. Преимущество компании в том, что она уже занимается производством и продажей, а не сидит на стадии тестов, как это делают крупные игроки рынка.

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